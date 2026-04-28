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Economía

Banxico perfila un último recorte antes de cerrar ciclo de bajas

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, defendió la relajación monetaria pese a inflación elevada y dijo que el banco central está cerca de concluir el ajuste.
mar 28 abril 2026 05:56 PM
banxico esta por concluir su ciclo de reduccion de tasas
Victoria Rodríguez compareció en el Senado y defendió los ajustes a la tasa de interés pese a aumento de la inflación. (Graciela López/Cuartoscuro)

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, adelantó que el banco central hará un último recorte a la tasa de interés, con el que concluirá el ciclo de bajas.

"Considero que estamos cerca de concluir el ciclo de recortes [a la tasa] que iniciamos en mayo de 2024 y a través del cual hemos reducido, hasta ahora, en 450 puntos base", dijo durante su comparecencia en el Senado.

Rodríguez Ceja defendió el recorte a la tasa de interés que se hizo en marzo pasado —de 25 puntos base-, pese a las críticas de analistas por la decisión.

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El 26 de marzo pasado, Banxico recortó la tasa de referencia y la ubicó en 6.75%. La decisión no fue unánime, ya que los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja votaron por mantener la tasa en 7% .

Desde esa acción, los analistas privados han criticado este recorte debido a que la inflación se ha mantenido fuera del objetivo del 3% que tiene el banco central. En la primera quincena de abril, la inflación se ubicó en 4.53% ante las presiones en los precios de frutas y verduras .

"No solo nos basamos en datos de un momento; la política monetaria no se conduce de esa manera", dijo Victoria Rodríguez ante senadores cuando se le cuestionó sobre los motivos de ese recorte a la tasa.

La gobernadora destacó que el reciente conflicto geopolítico en Medio Oriente ha generado riesgos para la inflación, pero los determinantes apuntan a una ausencia de presiones de demanda hacia adelante.

"A pesar del choque global en los energéticos que tiene riesgos al alza para la inflación a nivel global, en nuestro país, el gobierno federal ha decidido implementar una serie de medidas para contener el impacto de los precios del petróleo", destacó.

"De tal manera que los mecanismos que ha activado han contribuido o están contribuyendo para suavizar el impacto que pudiera haber en el traspaso a los precios al consumidor".

La gobernadora defendió la credibilidad del banco central argumentando que la decisión de recortar la tasa es congruente con el mandato del banco y citó tres determinantes clave para esta decisión..

La primera es el comportamiento del tipo de cambio, ya que el peso mexicano registró una apreciación de 13%, lo que contribuye a reducir la inflación, especialmente en las mercancías. "Existen indicios de que el tipo de cambio se encuentre desalineado respecto a sus fundamentales o incluso sobreevaluado", dijo Rodríguez.

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En segundo lugar mencionó qie la debilidad de la economía en esta primera parte del año hará que la inflación se mantenga bajo control.

"Aunque estamos anticipando un mayor crecimiento este año en la economía, estimamos que no presionaría a los precios justamente derivado de que tenemos capacidad ociosa o capacidad disponible en la economía", aseguró.

Victoria Rodríguez destacó como tercer factor clave para la decisión de reducir la tasa que el banco central mantuvo la tasa de interés en 11.25% por un periodo prolongado para contener la inflación y espera que la política monetaria actúe con rezago en el tiempo.

Añadió que las decisiones que toma Banxico no operan inmediatamente la economía sino a lo largo de varios trimestres de tal manera que confía en que la restricción que se implementó seguirá teniendo incidencia sobre el proceso de desinflación.

Nearshoring de vuelta

La gobernadora del Banxico mencionó que el proceso de revisión del T-MEC está previsto este año y destacó el trabajo del gobierno y de autoridades de Estados Unidos para fortalecer la integración regional.

Reconoció que este proceso puede generar inquietud e incertidumbre por la falta de certeza sobre el tiempo que tomará la negociación y los cambios que se acordarán, por lo que monitorearán el comportamiento de los mercados y del tipo de cambio.

Añadió que los fundamentos macroeconómicos de México, incluyendo el tipo de cambio flexible, la fortaleza fiscal, un sistema financiero sólido y el enfoque del Banco de México en su mandato prioritario, hacen que la economía sea resiliente ante posibles elementos que surjan de esta renegociación.

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Banco de México Victoria Rodríguez Tasas de interés Inflación

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