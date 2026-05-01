Trump anuncia que elevará los aranceles de autos y camiones de la UE al 25%

Estos gravámenes sectoriales no se vieron afectados por un fallo del Tribunal Supremo a principios de año que anuló una serie de aranceles globales de Trump.

Pero el mandatario estadounidense dijo este viernes en su plataforma Truth Social: "Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos". "El arancel se incrementará al 25 %", anunció.

Trump no dio más razones para la subida prevista, pero el anuncio se produjo un día después de que retomara sus críticas al canciller alemán, Friedrich Merz. Trump le dijo a Merz que se concentrara en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de "interferir" en Irán.

Es probable que Alemania se vea duramente afectada por esta subida del arancel a los automóviles y sus componentes, ya que gran parte de los vehículos que entran en Estados Unidos procedentes de la UE son fabricados allí.

Aprobación bajo condiciones

"Si Estados Unidos adopta medidas incompatibles con la declaración conjunta, mantendremos abiertas nuestras opciones para proteger los intereses de la UE", reaccionó a la AFP un portavoz de la Comisión Europea.

El portavoz añadió que el bloque está aplicando sus compromisos "de acuerdo con la práctica legislativa habitual" y mantiene informada a la administración Trump durante este proceso. A finales de marzo, los eurodiputados dieron luz verde al acuerdo arancelario del bloque con Trump, pero con condiciones.

Si bien muchos eurodiputados aceptaron reducir los aranceles de la UE a algunas importaciones estadounidenses, como primer paso hacia la aplicación del acuerdo de 2025, también reclamaron salvaguardias adicionales.

Aunque el Parlamento Europeo ha dado su aprobación condicional al pacto comercial entre la UE y Estados Unidos, aún debe negociarse con los Estados miembros antes de entrar en vigor.

Según una ficha informativa de 2025 de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Estados Unidos es el segundo mayor mercado para las exportaciones de vehículos nuevos de la UE, después del Reino Unido. Más de una quinta parte de las exportaciones de vehículos de la UE fueron a Estados Unidos.

Solo Alemania exportó alrededor de 450,000 vehículos a Estados Unidos en 2024, según el grupo sectorial VDA. Pero esa cifra ha disminuido desde entonces.