Secretaria del Trabajo plantea ruta para destrabar huelga en Monte de Piedad

Ante este escenario, la STPS planteó que la autoridad laboral elabore un dictamen que atienda los puntos sustantivos del conflicto, el cual sería sometido a votación general y secreta de los trabajadores, quienes decidirían si lo aceptan o rechazan .

De aprobarse, el gobierno se comprometió a acompañar su implementación; en caso contrario, propuso que ambas partes recurran de inmediato al Poder Judicial para resolver el conflicto.

La dependencia también advirtió que, si el planteamiento es rechazado sin someterse a consulta, tanto la administración como el sindicato deberán retomar el diálogo con propuestas concretas o acudir a instancias judiciales para definir la responsabilidad de la huelga.

La intención, subrayó, es ofrecer una salida “democrática, abierta y con legitimidad” que permita reactivar las operaciones de una institución emblemática como lo es el Nacional Monte de Piedad.

El conflicto laboral en Monte de Piedad ha afectado tanto a trabajadores como a usuarios de servicios de empeño, clave para sectores de bajos ingresos, en un contexto donde la institución enfrenta tensiones estructurales en su modelo operativo y financiero. La prolongación del paro ha profundizado los impactos sociales y económicos, elevando la presión para alcanzar un acuerdo en el corto plazo.

El conflicto laboral en Monte de Piedad ha afectado a miles de usuarios y trabajadores, con el cierre de más de 300 sucursales a nivel nacional y la suspensión total de operaciones. La huelga mantiene sin actividad a cerca de 1,890 trabajadores sindicalizados y 860 no sindicalizados, en una institución que procesa alrededor de 600,000 operaciones mensuales.