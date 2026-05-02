Secretaria del Trabajo plantea ruta para destrabar huelga en Monte de Piedad

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) propuso someter a votación de los trabajadores una posible solución al conflicto laboral en Nacional Monte de Piedad, tras reconocer que la huelga, que ya supera los siete meses, se encuentra en un punto muerto y sin una salida cercana por la vía de la negociación.
En un boletín publicado este sábado, la dependencia señaló que, pese a más de 30 mesas trilaterales y múltiples reuniones entre la administración y el sindicato, no ha sido posible acercar posturas debido a la “enorme distancia” entre ambas partes . Esta situación, agregó, ha impedido alcanzar un acuerdo integral y tampoco se ha avanzado en el ámbito judicial, ya que ninguna de las partes ha solicitado la imputabilidad de la huelga. Es decir, que un juez determine a cuál de las partes, empresa o sindicato, corresponde la responsabilidad legal del conflicto y sus consecuencias.