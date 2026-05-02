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Secretaria del Trabajo plantea ruta para destrabar huelga en Monte de Piedad

La STPS propuso elaborar un dictamen de solución que sería votado por trabajadores; si se rechaza, propone acudir al Poder Judicial para definir la responsabilidad de la huelga en Monte de Piedad.
sáb 02 mayo 2026 06:26 PM
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Sucursales de Nacional Monte de Piedad permanecen cerradas tras más de siete meses de huelga; la STPS propone una ruta que incluye votación de trabajadores y posible resolución judicial. (Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) propuso someter a votación de los trabajadores una posible solución al conflicto laboral en Nacional Monte de Piedad, tras reconocer que la huelga, que ya supera los siete meses, se encuentra en un punto muerto y sin una salida cercana por la vía de la negociación.

En un boletín publicado este sábado, la dependencia señaló que, pese a más de 30 mesas trilaterales y múltiples reuniones entre la administración y el sindicato, no ha sido posible acercar posturas debido a la “enorme distancia” entre ambas partes . Esta situación, agregó, ha impedido alcanzar un acuerdo integral y tampoco se ha avanzado en el ámbito judicial, ya que ninguna de las partes ha solicitado la imputabilidad de la huelga. Es decir, que un juez determine a cuál de las partes, empresa o sindicato, corresponde la responsabilidad legal del conflicto y sus consecuencias.

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Ante este escenario, la STPS planteó que la autoridad laboral elabore un dictamen que atienda los puntos sustantivos del conflicto, el cual sería sometido a votación general y secreta de los trabajadores, quienes decidirían si lo aceptan o rechazan .

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De aprobarse, el gobierno se comprometió a acompañar su implementación; en caso contrario, propuso que ambas partes recurran de inmediato al Poder Judicial para resolver el conflicto.

La dependencia también advirtió que, si el planteamiento es rechazado sin someterse a consulta, tanto la administración como el sindicato deberán retomar el diálogo con propuestas concretas o acudir a instancias judiciales para definir la responsabilidad de la huelga.

La intención, subrayó, es ofrecer una salida “democrática, abierta y con legitimidad” que permita reactivar las operaciones de una institución emblemática como lo es el Nacional Monte de Piedad.

El conflicto laboral en Monte de Piedad ha afectado tanto a trabajadores como a usuarios de servicios de empeño, clave para sectores de bajos ingresos, en un contexto donde la institución enfrenta tensiones estructurales en su modelo operativo y financiero. La prolongación del paro ha profundizado los impactos sociales y económicos, elevando la presión para alcanzar un acuerdo en el corto plazo.

El conflicto laboral en Monte de Piedad ha afectado a miles de usuarios y trabajadores, con el cierre de más de 300 sucursales a nivel nacional y la suspensión total de operaciones. La huelga mantiene sin actividad a cerca de 1,890 trabajadores sindicalizados y 860 no sindicalizados, en una institución que procesa alrededor de 600,000 operaciones mensuales.

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Secretaría del Trabajo y Previsión Social Huelgas

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