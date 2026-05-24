Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Los precios del petróleo caen más 5% por expectativas de un acuerdo entre EU e Irán

Ambas partes declararon durante el fin de semana que hay importantes avances en las negociaciones para terminar con la guerra en Oriente Medio.
dom 24 mayo 2026 06:30 PM
Añadir Expansión en Google
Sitio del campo petrolero, por la noche, las bombas de aceite están funcionando, la bomba de aceite y la hermosa puesta de sol reflejadas en el agua, la silueta de la unidad de bombeo de vigas por la noche.
El precio del barril de Brent del mar del Norte bajaba un 5.14%, hasta 98.22 dólares. (FOTO: zhengzaishuru/Getty Images)

Los precios del petróleo cayeron más de un 5% en las primeras operaciones del lunes en el mercado asiático, ante las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, a pesar de las declaraciones de Donald Trump que parecen matizar la inminencia de dicho acuerdo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte bajaba un 5.14%, hasta 98.22 dólares. El barril WTI estadounidense caía un 5.21%, hasta 91.57 dólares.

En la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei subía un 2.32% hasta los 64,810.50 puntos a las 00:30 GMT. Sídney avanzaba un 0.1%, mientras que Hong Kong y Seúl permanecían cerradas el lunes, al igual que Wall Street.

Publicidad

Pese a la información sobre una convergencia de puntos de vista entre Washington y Teherán, "persisten divergencias en cuestiones clave y ninguna de las dos partes parece tener prisa por alcanzar un acuerdo definitivo, el cual podría requerir aún varios días", señalan los analistas de Monex.

Trump moderó las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra, al asegurar en redes sociales el domingo que había dado "instrucciones" a sus representantes "para que no se precipiten (...) porque el tiempo" estaba de su lado.

El conflicto estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero, y la república islámica respondiera con ataques de misiles y drones en toda la región.

Estados Unidos e Irán han respetado un alto el fuego desde el 8 de abril mientras los mediadores presionan para lograr un acuerdo negociado, aunque Teherán ha impuesto controles a la navegación en el Golfo y Washington ha bloqueado los puertos de Irán.

Publicidad

Tags

Petróleo Irán Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad