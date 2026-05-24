Los precios del petróleo caen más 5% por expectativas de un acuerdo entre EU e Irán

Los precios del petróleo cayeron más de un 5% en las primeras operaciones del lunes en el mercado asiático, ante las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, a pesar de las declaraciones de Donald Trump que parecen matizar la inminencia de dicho acuerdo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte bajaba un 5.14%, hasta 98.22 dólares. El barril WTI estadounidense caía un 5.21%, hasta 91.57 dólares.

En la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei subía un 2.32% hasta los 64,810.50 puntos a las 00:30 GMT. Sídney avanzaba un 0.1%, mientras que Hong Kong y Seúl permanecían cerradas el lunes, al igual que Wall Street.