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Economía

Banamex espera recuperación en 2026 para el crédito hipotecario

El banco busca reposicionarse en la colocación de crédito a la vivienda pese a la desaceleración de la economía.
mar 26 mayo 2026 07:48 PM
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banamex quiere más mercado hipotecario
Banamex está colocando un crédito para vivienda en promedio de 2.2 millones de pesos. (Luz E. Méndez)

Banamex busca crecer en el segmento de las hipotecas, por lo que lanzó una plataforma para brókers con la que busca crecer el volumen de créditos de este tipo.

Este lanzamiento se da en el marco de un débil complemento del crédito hipotecario en México. En 2025 los bancos colocaron 1.5 billones de pesos en créditos para la vivienda, lo que significó un crecimiento de 5.5% en comparación con 2024, de acuerdo con cifras de a Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esta tasa de crecimiento es la más baja que ha registrado la banca en décadas.

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Los datos del regulador apuntan a que en 2025, Banamex tenía una cartera de crédito de 80,371 millones de pesos, que incluían los créditos para vivienda, así como los que se dan en conjunto con el Infonavit.

Gonzalo Palafox, director ejecutivo Hipotecario Banamex, dijo en una reunión con medios que en 2025 se colocaron 17,000 millones de pesos en nuevas hipotecas y que se espera un crecimiento por encima del 15% en créditos nuevos.

El crédito promedio que da el banco es de 2.2 millones de pesos, añadió Palafox.

Para Palafox, el dinamismo del crédito hipotecario durante el año pasado fue débil debido a que las viviendas aumentaron su costo, mermando la capacidad de compra de los clientes, pero esperan que una ligera disminución de las tasas de interés ayude a que haya más demanda.

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Para el directivo es importante que en una economía que proyecta un crecimiento de entre 1.2 y 1.4% haya certeza para la inversión, para que se detone el financiamiento.

"Cuando hay confianza en la inversión, cuando hay desarrollo de empresas, de los inversionistas, se empieza a traducir en creación de negocios, creación de empresas y creación de empleo", sostuvo.

Palafox reconoció que en el primer trimestre del año -y en línea con los datos económicos publicados- hay un bajo ritmo de crecimiento de los créditos para vivienda, pero aseguró que en marzo se reactivó la actividad.

Sobre la demanda de la vivienda, Banamex ve que son las viviendas verticales cercanas a los centros de trabajo los que tienen una mayor demanda, a pesar de que suelen ser los de mayor costo.

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