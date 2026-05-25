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Economía

Klar entra al crédito hipotecario en medio de la desaceleración del sector

La fintech compró Yave para competir con la banca tradicional mediante procesos digitales y menores costos operativos.
lun 25 mayo 2026 05:55 AM
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klar quiere dar financiamiento a vivienda
Aunque los bancos digitales no están apostando por créditos hipotecarios, Klar quiere tomar la delantera en ese segmento. (yave.mx)

Klar busca competir con los más de 20 bancos que ofrecen crédito hipotecario en México con un modelo digital que reduzca los costos operativos tras la compra de la Sofom Yave.

La empresa dirigida por Stefan Möller avanza en su transformación a banco tras la compra de bineo, peleará con otros bancos en la colocación de créditos hipotecarios en un contexto en el que este tipo de financiamiento está creciendo a su ritmo más bajo en más de dos décadas.

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En 2025, los créditos hipotecarios tuvieron un crecimiento de 5.5% con 1.5 billones de pesos en créditos a la vivienda, es el menor ritmo de crecimiento en dos décadas, ya que este tipo de financiamiento suele tener crecimientos de doble dígito. Hasta el cierre del año pasado, 21 bancos ofrecían este tipo de financiamiento, siendo BBVA, Banorte y Santander los líderes.

Yave es una Sofom que inició operaciones en 2018 y desde entonces ha colocado cerca de 5,000 millones de pesos en créditos a la vivienda. El cofundador de la firma, Bernardo Silva, señala en entrevista que estos años en el mercado le enseñaron que la manera de competir en el mercado hipotecario es con procesos digitales más rápidos que los de la banca tradicional.

Antes de la compra, Yave operaba principalmente en 10 ciudades del país, principalmente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida y Cancún.

Möller, cofundador y director de Klar, dijo que pese a que el mercado no muestra un ritmo acelerado de crecimiento, confía en que existen segmentos de clientes desatendidos por la banca que pueden encajar con su negocio.

La expectativa es que a finales del año ya se pueda ofrecer este crédito a sus clientes. Möller añadió que la baja colocación de créditos hipotecarios responde a dos factores: los precios de las viviendas son más altos y los salarios reales no han crecido al mismo ritmo que los precios de la vivienda de las personas.

"A pesar de que el mercado ha decrecido en los últimos años, es una realidad que sigue habiendo una oportunidad muy grande en reducir el costo de originación de crédito", consideró.

Klar busca digitalizar todos sus procesos para reducir el costo final a los clientes, por lo que confía en que ese diferenciador podrá ponerlo a competir con otros jugadores.

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La estrategia de Klar será tomar ventaja frente a jugadores como Openbank, Revolut o Nu que de momento no han pensado en dar este tipo de financiamiento. Hey, Banco es el único de los modelos 'digitales' que ha dicho que sí a esta alternativa de financiamiento.

En el mediano plazo, la estrategia de Möller es llegar a los trabajadores semi informales, es decir, personas que tienen un nivel de ingresos que les permitiría acceder a un crédito de este tipo, pero que no tienen cómo comprobar esos ingresos.

"Los que los bancos no se animan a prestarles porque sus modelos de riesgo no conocen tan bien a sus clientes como los conocería Klar", dijo Möller.

Los créditos hipotecarios suelen ser complejos porque requieren de una evaluación más completa, ya que se requieren enganches y revisiones físicas de los inmuebles, pero Klar busca que se elimine el mayor número de trámites en papel.

Vamos a crear un producto que va a evitar la mayor cantidad de burocracias de papel (...) Va a haber muchas maneras que quizás se puede integrar con el SAT para descargar los ingresos de las personas, la consulta de crédito va a ser completamente remota, va a haber procesos de preevaluación de la propiedad, sin que se tenga que hacer un avalúo, etcétera
Stefan Möller, cofundador y director de Klar

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La integración de Yave a la holding

Yave opera bajo una figura de Sofom no regulada y quedará bajo el paraguas de la tenedora de Klar, donde coexistirá con el banco una vez que los reguladores aprueben de forma definitiva la compra de bineo.

Möller explicó que más adelante desaparecerá la figura de SAPI con la que llegaron al mercado mexicano, mientras que la Sofipo se integrará a la estructura bancaria.

"La Sofom probablemente sí nos interesa que quede colgando aparte y también es muy común en las instituciones de banca múltiple", detalló.

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Tras la compra de Yave, Klar no espera una nueva inyección de capital o una ronda de inversión, como lo han hecho otras instituciones financieras. Mientras las compras se acomodan, la firma buscará ser el banco principal de sus clientes para que más adelante puedan ofrecer otros productos como los créditos automotrices.

"Queremos estar presente en más y más decisiones financieras y en puntos de decisión de los usuarios y, por ende, la hipoteca acaba siendo, probablemente la decisión financiera más importante", dijo.

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Klar crédito hipotecario Sociedad Financiera de Objeto Múltiple

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