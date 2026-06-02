A la fecha, hay un consumo más moderado a raíz de la prohibición en escuelas y, por ende, un menor crecimiento en la recaudación del IEPS en el último año, reconoció Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

“En el caso de los impuestos saludables (aplicados a bebidas saborizadas, tabaco, alcohol) es importante considerar que son un instrumento más dentro de las diferentes políticas públicas que existen en materia de salud. Por ejemplo; prohibir el consumo de alimentos ultraprocesados en las escuelas. Al respecto, debe hacerse un análisis a ese conjunto de medidas, y al final del día, lo que por lo menos desde Fundar nos gustaría que ocurriera, es que eventualmente el consumo disminuya tanto, y con ello, la recaudación, porque el fin último de los impuestos saludables es desincentivar el consumo”, explicó .Benumea.

Considerada como “comida chatarra”, esta también cuenta con medidas como el etiquetado frontal en empaques, el cual aplica desde el año 2020. Y el gravamen con el IEPS de 8% sobre el precio al consumidor final, antes del IVA, aplica desde 2014.

Actualizar el IEPS a comida chatarra de 8% a 20%

No obstante, es necesario que se actualice el IEPS, pues en México cerca de la mitad de la población menor de 20 años consume cotidianamente botanas, dulces y postres, mientras que más del 40% de la población consume cereales dulces. El consumo de alimentos no recomendados, como carnes procesadas, alimentos con alto contenido de sodio y bebidas azucaradas, se asocia con un incremento en la mortalidad y con mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, refiere el estudio 'Impuestos Saludables, más recursos para la salud pública' de El Poder del Consumidor y Fundar.

“Este IEPS debe actualizarse, lo que hemos propuesto es que sea una tasa de 20% para que también se ajuste a los estándares internacionales. También, en parte, los objetivos de estos incrementos (a los impuestos) es que las empresas reformulen sus productos, que busquen hacer otro tipo de productos y, digamos, también se complementa mucho esta política con, por ejemplo, la implementación de los sellos en los productos”, comentó el especialista de Fundar.