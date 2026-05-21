Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refieren que el IEPS a bebidas saborizadas quedó 1,239 millones de pesos por debajo de lo esperado en el primer trimestre del año. También la recaudación del IEPS modificado para juegos de apuestas y sorteos quedó 424 millones de pesos por debajo de lo programado, mientras el impuesto para tabacos labrados quedó 5,859 millones por arriba de lo aprobado por el Congreso y calculado por la institución a cargo de Édgar Amador Zamora.

“Hay que recordar que estamos hablando directamente de consumo, entonces, si la recaudación se ve afectada, pues se entiende que fue la disminución del consumo de estos productos, porque difícilmente pudiera ser la falta de aplicación del impuesto. (...) Mientras, el tabaco se fue para arriba, pues se entiende que hubo un mayor consumo de este producto”, comentó Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Como parte de los cambios en materia de impuestos, a finales del año pasado, el Congreso aprobó incrementos al IEPS a bebidas saborizadas endulzadas con azúcar y edulcorantes, y amplió el espectro a sueros y bebidas deportivas saborizadas endulzadas con azúcar y edulcorantes.

Para bebidas saborizadas y con azúcar la cuota pasó de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos por litro. Mientras que para bebidas con edulcorantes o sustitutos de azúcar, la cuota pasó de cero pesos a 1.50 pesos por litro.

Tras los cambios al IEPS a bebidas saborizadas, empresas del ramo están diversificando su portafolio de productos, lo que ha ayudado a que el volumen general de ventas tenga, eventualmente, oportunidad de punto de inflexión, con todo y menos consumo de refresco, explicó José Roberto Solano Pérez, gerente de Análisis en Monex.

“A percepción de muchos que estimaban caídas (en los volúmenes de ventas) uno de los dos jugadores más relevantes, incluso percibió crecimiento. Y lo más importante es que estas empresas no dependen únicamente de los refrescos también lo que está creciendo a doble dígito es el agua, bebidas carbonatadas, bebidas que responden a nuevas tendencias, con sabores ligeros y sin azúcar, porque no tienen azúcar”, detalló el especialista de Monex.

En tanto, el incremento en la recaudación por IEPS a tabacos labrados obedece a un mayor consumo y también a mayores cambios en dos de sus cuotas IEPS; la ad valorem, que es la que cobra el fabricante al comerciante, y la que se cobra por pieza, estas se incluyen en el precio final al consumidor en puntos de venta.

De 2025 a 2026, la cuota IEPS ad valorem pasó de 160% en 2025 a 200% para este año, y la cuota por pieza se incrementó de 0.64 pesos a 0.85 pesos. Para cigarros, puros y otros tabacos labrados a mano, el gravamen pasó de 30.4% a 32%.

De acuerdo con Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, el dinero recaudado por este IEPS se destinará a gasto para el sector salud .

En tanto, el IEPS para juegos con apuestas y sorteos pasó de 30% a 50%, no obstante la Lotería Nacional cuenta con un descuento o estímulo fiscal a este de 40%, siempre y cuando la institución destine sus recursos a la asistencia pública y social, de acuerdo a un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del año pasado.