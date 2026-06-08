El desempleo en México está en mínimos, pero oculta un dato preocupante: 38 millones de personas no pueden trabajar

Entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2026, la PNEA disponible cayó de 5.68 millones a 4.90 millones de personas, una baja de 13.7%. En cambio, la PNEA no disponible aumentó de 32.46 millones a 38.06 millones, un crecimiento de 5.6 millones de personas, equivalente a 17.3%.

Los economistas señalan que la discusión no solo debería centrarse en el desempleo oculto, es decir, las personas sin trabajo que estarían disponibles para trabajar aunque no lo buscan activamente. Sino en el grupo más amplio de personas que han salido de forma más profunda del mercado laboral. Ahí pueden convivir razones muy distintas, como envejecimiento, estudios, retiro, enfermedad, labores domésticas, cuidados familiares o falta de condiciones para aceptar un empleo.

De acuerdo con Banco Base, con datos de la ENOE, durante abril la PNEA disponible cayó 3.83% anual, mientras que la población no disponible creció 2.86% y acumuló 18 meses consecutivos de aumentos anuales. Aunque en el mes hubo una reducción frente a marzo, el comportamiento anual confirma que el grupo de personas fuera del mercado laboral y sin disponibilidad para trabajar sigue creciendo.

Una parte de esta salida puede explicarse por la demografía, según Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco Ve por Más, México está dejando atrás el bono demográfico que durante décadas le dio una oferta abundante de mano de obra.

El envejecimiento de la población, la menor natalidad y la salida de personas mayores del mercado laboral implican que el país ya no podrá depender solo de tener muchos trabajadores disponibles.

El especialista también menciona que los programas sociales podrían estar influyendo en los incentivos para trabajar, aunque aclara que esa hipótesis aún es especulativa y no existe evidencia suficiente para afirmarla como la explicación dominante. Para Saldaña, el factor más claro es el demográfico, y eso obliga al país a invertir más, automatizar procesos y elevar la productividad para sostener su crecimiento potencial.