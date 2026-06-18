¿Por qué México cayó siete lugares en el ranking?

Los resultados del ranking muestran que los principales desafíos para México se encuentran en las áreas relacionadas con el funcionamiento de las instituciones públicas y el desarrollo de la infraestructura.

La eficiencia gubernamental fue el componente con el desempeño más débil al ubicarse en el lugar 62. Este indicador evalúa factores relacionados con las finanzas públicas, la política fiscal, el marco institucional y el entorno regulatorio.

En infraestructura, México alcanzó la posición 61, lo que refleja retos en elementos físicos, tecnológicos, científicos y educativos que influyen en la capacidad productiva de una economía.

En contraste, el mejor resultado del país se registró en desempeño económico, donde ocupó el lugar 39, mientras que en eficiencia empresarial se situó en la posición 54.

La combinación de estos factores llevó a México a descender siete escalones respecto a la edición anterior del ranking.

Las fortalezas económicas no evitaron el retroceso

A pesar de la caída en la clasificación general, el IMD identifica algunos factores que continúan respaldando la competitividad de México. Entre ellos destacan el tamaño de la economía, como los costos laborales competitivos y el desempeño de las exportaciones de alta tecnología, elementos que el organismo considera ventajas dentro del entorno económico del país.

En la siguiente gráfica, se puede mostrar cuáles son los indicadores en los que México se colocó durante el ranking de IMB.

México es uno de los países en el que su economía puede entrar a la competitividad mundial debido a su crecimiento deficiencia de diferentes rubros que son calificados y comparados con diferentes naciones.

Es importante recordar que México se movió en diferentes puestos desde el 2022, en el que su movimiento había estado entre el lugar 55 al 56, sin embargo, esta edición cayó significativamente.