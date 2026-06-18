México retrocedió siete posiciones en la edición 2026 del World Competitiveness Ranking del Instituto de Desarrollo Gerencial (IMD); a pesar del lugar 55 que tenía, ahora se encuentra en el puesto 62 entre las economías evaluadas. La caída refleja un deterioro en la posición competitiva del país en un índice que mide la capacidad de las naciones para generar y mantener un entorno favorable para las empresas.
El desempeño de México fue desigual entre los cuatro pilares que integran el ranking. Mientras que en desempeño económico se ubicó en la posición 39, ocupó los lugares 54 en eficiencia empresarial,61 en infraestructura y 62 en eficiencia gubernamental, su peor resultado dentro de la medición.
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¿Por qué México cayó siete lugares en el ranking?
Los resultados del ranking muestran que los principales desafíos para México se encuentran en las áreas relacionadas con el funcionamiento de las instituciones públicas y el desarrollo de la infraestructura.
La eficiencia gubernamental fue el componente con el desempeño más débil al ubicarse en el lugar 62. Este indicador evalúa factores relacionados con las finanzas públicas, la política fiscal, el marco institucional y el entorno regulatorio.
En infraestructura, México alcanzó la posición 61, lo que refleja retos en elementos físicos, tecnológicos, científicos y educativos que influyen en la capacidad productiva de una economía.
En contraste, el mejor resultado del país se registró en desempeño económico, donde ocupó el lugar 39, mientras que en eficiencia empresarial se situó en la posición 54.
La combinación de estos factores llevó a México a descender siete escalones respecto a la edición anterior del ranking.
Las fortalezas económicas no evitaron el retroceso
A pesar de la caída en la clasificación general, el IMD identifica algunos factores que continúan respaldando la competitividad de México. Entre ellos destacan el tamaño de la economía, como los costos laborales competitivos y el desempeño de las exportaciones de alta tecnología, elementos que el organismo considera ventajas dentro del entorno económico del país. En la siguiente gráfica, se puede mostrar cuáles son los indicadores en los que México se colocó durante el ranking de IMB.
México es uno de los países en el que su economía puede entrar a la competitividad mundial debido a su crecimiento deficiencia de diferentes rubros que son calificados y comparados con diferentes naciones.
Es importante recordar que México se movió en diferentes puestos desde el 2022, en el que su movimiento había estado entre el lugar 55 al 56, sin embargo, esta edición cayó significativamente.
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El tamaño de la economía mexicana fue históricamente uno de los principales activos. Su mercado interno, combinado con una amplia base manufacturera y una fuerte integración comercial de América del Norte, le permite mantener una posición relativamente favorable en el componente de desempeño económico. De hecho, este fue el mejor evaluado en la posición 39, muy por encima de los resultados obtenidos en la infraestructura y eficiencia gubernamental.
El reporte también destaca los costos laborales competitivos como uno de los factores que fortalecen el atractivo económico del país. Esta ventaja contribuyó a consolidar sectores industriales orientados a la exportación y favoreció la instalación de operaciones manufactureras en distintas regiones del territorio nacional.
Otro de los elementos señalados por el IMD es el comportamiento de las exportaciones de alta tecnología. La presencia de industrias vinculadas a la manufactura avanzada a cadenas de suministro globales permitió a México mantener una participación relevante en mercados internacionales con productos de valor agregado.
Sin embargo, el informe muestra que estas fortalezas no fueron suficientes para compensar los rezagos observados en otros componentes de la competitividad. Aunque el país conserva ventajas económicas relevantes, la distancia entre su desempeño económico y sus resultados en infraestructura y eficiencia gubernamental evidencia los desafíos que siguen limitando una mejora en la clasificación general.
Los desafíos que identifica el IMD para México
El reporte también enumera cinco desafíos prioritarios para mejorar la competitividad del país.
El primero es aprovechar las oportunidades del nearshoring mediante el fortalecimiento de la infraestructura logística.
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También plantea la necesidad de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico. fortalecer el mercado interno, mejorar la educación y la capacitación de la fuerza laboral, así como garantizar la seguridad energética para sostener el crecimiento económico.
La edición 2026 del ranking muestra que México mantiene ventajas relevantes en tamaño de mercado y costos competitivos, pero continúa enfrentando rezagos estructurales en áreas claves para mejorar su posición frente a otras economías. La caída de siete lugares en la clasificación refleja el peso que estos desafíos siguen teniendo sobre la competitividad del país.