La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantuvo en ceros, por tercera semana consecutiva, el subsidio o descuento a la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra a la gasolina Premium. Así, para la semana del 20 al 26 de junio, la cuota IEPS para la gasolina roja será de 5.66 pesos por litro.

En tanto, la cuota para el litro de gasolina Magna será de 6.04 pesos, por un subsidio de 9.89% a su cuota por el impuesto IEPS. El apoyo es menor al que se otorgó para esta semana, de 15.22%.