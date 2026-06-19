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Economía

Hacienda mantiene en ceros el subsidio para la gasolina Premium

Por tercera semana consecutiva, el combustible rojo no gozará de estímulos fiscales.
vie 19 junio 2026 06:00 PM
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Hacienda quita el subsidio a la gasolina Premiun por tercera semana consecutiva
Hacienda mantuvo sin subsidio a la gasolina Premium y redujo los estímulos para la Magna y el diésel en la semana del 20 al 26 de junio de 2026.
 (Joe Raedle/Getty Images)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantuvo en ceros, por tercera semana consecutiva, el subsidio o descuento a la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra a la gasolina Premium. Así, para la semana del 20 al 26 de junio, la cuota IEPS para la gasolina roja será de 5.66 pesos por litro.

En tanto, la cuota para el litro de gasolina Magna será de 6.04 pesos, por un subsidio de 9.89% a su cuota por el impuesto IEPS. El apoyo es menor al que se otorgó para esta semana, de 15.22%.

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Finalmente, el diésel también tendrá un menor apoyo, al pasar de 39.10% para la semana que termina este viernes a 20.89%. Así, la cuota por litro de este combustible será de 5.83 pesos, de acuerdo con los estímulos propuestos para el periodo del 20 al 26 de junio de 2026.

La reducción de los estímulos ocurre en un contexto en el que la caída reciente del petróleo todavía no se refleja de forma inmediata en los bolsillos de los consumidores. Aunque la mezcla mexicana bajó 33.1% desde su máximo reciente, los precios de las gasolinas dependen también del IEPS, el tipo de cambio, la logística, los costos de refinación y el hecho de que México importa buena parte de los combustibles que consume.

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