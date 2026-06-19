El conflicto, que comenzó el 28 de febrero, provocó el cierre del Strait of Hormuz desde el 4 de marzo, una vía por la que transita hasta el 20% del petróleo crudo y del gas natural licuado del mundo. La interrupción detonó un repunte en los precios internacionales del petróleo, que llegaron a ubicarse hasta en 120 dólares por barril, con efectos inmediatos en los combustibles a nivel global.

En condiciones normales, el estrecho de Ormuz transporta entre 14,000 y 15,000 barriles diarios, lo que subraya su relevancia estratégica en el flujo energético internacional. De acuerdo con datos de Argus Media, durante el bloqueo se perdieron 12 millones de barriles diarios de oferta proveniente del Golfo Pérsico.

“El mercado logró absorber este choque mediante una combinación de excedentes previos, destrucción de demanda y liberación masiva de inventarios, con cerca de 1,700 millones de barriles retirados de reservas a nivel global entre marzo y el tercer trimestre de 2026”, expone el análisis realizado por la firma Argus Media.

Tardará normalización del mercado internacional

Aunque la reapertura del estrecho representa una señal de estabilización, los analistas advierten que la normalización del mercado no será inmediata. Francis Osborne, jefe de análisis de petróleo de Argus, señaló que incluso con un cese definitivo de hostilidades, los flujos energéticos no regresarían de forma automática a los niveles previos.

“Los propietarios de buques, operadores y aseguradoras serán cautelosos antes de regresar a la ruta marítima, prefiriendo esperar a ver tránsitos exitosos de otros barcos durante un periodo sostenido antes de volver a comprometerse con la zona”, apunta el documento.

A ello se suma el ajuste logístico que implicará la reubicación de tonelaje marítimo y tripulaciones, así como la posibilidad de que parte del comercio energético haya migrado de forma permanente a rutas alternativas durante el conflicto. En el mercado de fletes, la cautela persiste ante la experiencia de anuncios previos de cese al fuego que no se concretaron, explicó Shell Bhattacharjee, jefe de precios de flete de Argus, citado en el informe.