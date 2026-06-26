Hacienda reduce los subsidios para la Magna y diésel, y lo mantiene en ceros para la Premium

Para el litro de gasolina Magna, la cuota por IEPS será de 6.12 pesos por litro, por un subsidio de 0.59 pesos, un monto menor al de la semana que termina hoy viernes que fue de 0.66 pesos.

También se redujo el descuento a la cuota IEPS para el litro de diésel, de este viernes al sábado pasó de 1.54 pesos a 1.08. La cuota, que se incluye en el precio final, será de 6.29 pesos.

En tanto, la gasolina Premium continúa sin apoyo fiscal por cuarta semana consecutiva. Su cargo por litro será de 6.29 pesos.

La reducción de los estímulos ocurre en un contexto en el que la caída reciente del petróleo todavía no se refleja en los bolsillos de los consumidores. Aunque la mezcla mexicana ha bajado su precio desde su máximo reciente, los precios de las gasolinas también dependen del IEPS, el tipo de cambio, la logística, los costos de refinación y el hecho de que México importa buena parte de los combustibles que consume.