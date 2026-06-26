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Economía

Hacienda reduce los subsidios para la Magna y diésel, y lo mantiene en ceros para la Premium

Para la gasolina verde, la cuota por IEPS será de 6.12 pesos por litro, por un subsidio de 0.59 pesos, un monto menor al de la semana que termina este viernes 26 de junio.
vie 26 junio 2026 05:53 PM
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gasolinera mexico
También se redujo el descuento a la cuota IEPS para el litro de diésel, de este viernes al sábado pasó de 1.54 pesos a 1.08. La cuota, que se incluye en el precio final, será de 6.29 pesos. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Para la semana del 27 de junio al 3 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo los subsidios o descuentos a las cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESP) para la gasolina Magna y diésel, mientras el apoyo para la Premium continúa en ceros por cuarta semana consecutiva.

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Para el litro de gasolina Magna, la cuota por IEPS será de 6.12 pesos por litro, por un subsidio de 0.59 pesos, un monto menor al de la semana que termina hoy viernes que fue de 0.66 pesos.

También se redujo el descuento a la cuota IEPS para el litro de diésel, de este viernes al sábado pasó de 1.54 pesos a 1.08. La cuota, que se incluye en el precio final, será de 6.29 pesos.

En tanto, la gasolina Premium continúa sin apoyo fiscal por cuarta semana consecutiva. Su cargo por litro será de 6.29 pesos.

La reducción de los estímulos ocurre en un contexto en el que la caída reciente del petróleo todavía no se refleja en los bolsillos de los consumidores. Aunque la mezcla mexicana ha bajado su precio desde su máximo reciente, los precios de las gasolinas también dependen del IEPS, el tipo de cambio, la logística, los costos de refinación y el hecho de que México importa buena parte de los combustibles que consume.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público IEPS Gasolina

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