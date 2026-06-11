El Mundial 2026 dejará una derrama de 500 mdd en la economía informal de México

“El efecto que va a tener el evento, en la absorción del ingreso adicional dentro de la economía mexicana se va a hacer primordialmente por las vías oficiales, o al menos las vías que están bancarizadas, sin embargo, una muy buena parte se va a ir al comercio informal: llámese turismo informal, toda la venta, lamentablemente de piratería; los puestecitos ambulantes de comida”, comentó en la presentación de la Ponencia IMEF 2026, “Más que fútbol: el Mundial 2026 y la integración de América del Norte”.

Esto en consideración de que más de la mitad de la fuerza laboral en el país trabaja fuera del registro formal, y que entre 35 y 40% del gasto retenido en el país circula a través de redes informales, lo que es consistente con la estructura del mercado turístico mexicano, explicó el especialista en su artículo “Turismo, informalidad y multiplicador regional, análisis del impacto económico”, incluido en el documento de la Ponencia.

De acuerdo con el especialista en las tres ciudades sede se prevé una expansión del comercio ambulante, pero esto no es un fenómeno nuevo ni espontáneo: es la economía urbana haciendo lo que siempre ha hecho, pero con una demanda inusualmente alta como catalizador.

De las tres sedes en México, el área metropolitana de la Ciudad de México, registra la tasa de informalidad más alta con 47.9%, le sigue Guadalajara con 40.3%, y en Monterrey es de 32.7%. En tanto, que a nivel nacional la tasa es de 54.8%, de acuerdo con datos al cierre del primer trimestre del año de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.