Al cierre de mayo, los ingresos que México obtiene por el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) y venta de petróleo fueron menores a lo programado, mientras los que llegan a las arcas públicas por el Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos marcaron récord de crecimiento, y por derechos, como servicios vinculados a visitantes y turistas, reportaron mayores niveles a lo aprobado por los legisladores.
Ingresos por petróleo e ISR marcan faltas, mientras IEPS a refrescos rompe récord
En total, los ingresos públicos fueron 151,471 millones de pesos menos a lo presupuestado para el periodo enero-mayo. El total recaudado fue 3.55 billones de pesos, cuando se habían programado 3.70 billones, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El mayor faltante de ingresos fue por la venta y exportación de petróleo por 119,633 millones de pesos. Los resultados se dan ante el comportamiento de la plataforma de exportación y el efecto de la apreciación cambiaria, que redujo la valuación en moneda nacional de las ventas de hidrocarburos, informó Hacienda.
Le siguieron los ingresos por impuestos que fueron 67,909 millones de pesos, menos a lo esperado. En la recaudación por ISR se reportaron faltantes por 72,314 millones, reportó un decrecimiento de 5.8% frente al mismo periodo del año pasado descontando la inflación.
El comportamiento del ISR obedece a menores pagos asociados con las declaraciones anuales de personas morales y físicas. “Esta reducción se mitigó parcialmente con un mayor desempeño de la recaudación por sueldos y salarios, en un contexto de incrementos en los salarios reales y resiliencia del empleo formal”, reportó la SHCP en su informe de las finanzas y deuda públicas correspondiente a mayo.
IEPS por cigarros y refrescos e IVA amortizan caídas
En tanto, el IEPS reportó menos dinero a lo programado por 9,352 millones, esto fue principalmente por la aplicación de estímulos al precio de las gasolinas y diésel, a causa del alza en los precios de los combustibles y el crudo a nivel mundial por el conflicto entre EU-Israel e Irán. Tan solo en mayo, el IEPS a gasolinas cayó 27.6% real anual.
Distinto al que se cobra a los combustibles, el IEPS que se incluye a los cigarrillos creció 13.3% real anual su mayor crecimiento, desde 2020, comparando periodos iguales. El IEPS a bebidas saborizadas, como refrescos, creció 54.3% real anual, el mayor crecimiento para el periodo enero-mayo desde 2015, es decir, desde que se aplica este gravamen, refieren cifras de Hacienda.
Cabe destacar que para este año, y en vísperas del Mundial de Futbol, se aplicaron aumentos a la cuota IEPS que se cobra a bebidas saborizadas y azucaradas como jugos, refrescos, sueros, con el objetivo de disminuir su consumo; la cuota pasó de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos. En tanto, para las bebidas edulcoradas pasó de cero a 1.50 pesos por litro.
El IVA fue el único gravamen que reportó excedentes, estos ascendieron a 47,806 millones, como resultado de un mayor dinamismo del consumo interno y fortalecimiento de las acciones de fiscalización. Frente al periodo enero-mayo, y considerando la inflación, el crecimiento fue de 3.3%, detalló la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.
Los impuestos a la importación fueron menores a lo previsto por 25,535 millones de pesos, a causa de un menor tipo de cambio, que redujo la valuación en moneda nacional de los bienes importados, detalló la SHCP.
Derechos a turistas al alza
La falta del total de los ingresos públicos fue amortizada por casi 30,000 millones de pesos excedentes que reportaron los ingresos que el sector público recibe por derechos y aprovechamientos. En total, los ingresos no tributarios sumaron 197,205 millones, cuando se tenían programados 167,205 millones.
Frente a la celebración de la Copa Mundial de Futbol para este año se aprobaron y aplicaron incrementos en el pago de derechos por servicios vinculados a visitantes y turistas, como las residencias temporales por un año, las visitas sin permiso para realizar actividades remuneradas, expedición de permisos, certificados, constancias y autorizaciones. También hubo incrementos para museos y zonas arqueológicas.