Ingresos por petróleo e ISR marcan faltas, mientras IEPS a refrescos rompe récord

En total, los ingresos públicos fueron 151,471 millones de pesos menos a lo presupuestado para el periodo enero-mayo. El total recaudado fue 3.55 billones de pesos, cuando se habían programado 3.70 billones, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El mayor faltante de ingresos fue por la venta y exportación de petróleo por 119,633 millones de pesos. Los resultados se dan ante el comportamiento de la plataforma de exportación y el efecto de la apreciación cambiaria, que redujo la valuación en moneda nacional de las ventas de hidrocarburos, informó Hacienda.

Le siguieron los ingresos por impuestos que fueron 67,909 millones de pesos, menos a lo esperado. En la recaudación por ISR se reportaron faltantes por 72,314 millones, reportó un decrecimiento de 5.8% frente al mismo periodo del año pasado descontando la inflación.

El comportamiento del ISR obedece a menores pagos asociados con las declaraciones anuales de personas morales y físicas. “Esta reducción se mitigó parcialmente con un mayor desempeño de la recaudación por sueldos y salarios, en un contexto de incrementos en los salarios reales y resiliencia del empleo formal”, reportó la SHCP en su informe de las finanzas y deuda públicas correspondiente a mayo.

IEPS por cigarros y refrescos e IVA amortizan caídas

En tanto, el IEPS reportó menos dinero a lo programado por 9,352 millones, esto fue principalmente por la aplicación de estímulos al precio de las gasolinas y diésel, a causa del alza en los precios de los combustibles y el crudo a nivel mundial por el conflicto entre EU-Israel e Irán. Tan solo en mayo, el IEPS a gasolinas cayó 27.6% real anual.

Distinto al que se cobra a los combustibles, el IEPS que se incluye a los cigarrillos creció 13.3% real anual su mayor crecimiento, desde 2020, comparando periodos iguales. El IEPS a bebidas saborizadas, como refrescos, creció 54.3% real anual, el mayor crecimiento para el periodo enero-mayo desde 2015, es decir, desde que se aplica este gravamen, refieren cifras de Hacienda.