Fraudes aumentan 17% y la Condusef firma acuerdo con la UIF para prevenirlo

Los casos reportados de fraude han representado un aumento de casi 17% en comparación con el mismo periodo del año pasado con 43,871 casos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Condusef firmaron un acuerdo para intercambiar información que ayuden en la detección y prevención de operaciones ilícitas dentro del sistema financiero.

En un comunicado conjunto, las dependencias acordaron analizar los casos con base en las denuncias que recibe la Condusef y así identificar tendencias, modalidades de operación, sectores con mayor incidencia, zonas geográficas y otros elementos relevantes para fortalecer las acciones institucionales.

"El convenio no contempla el intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios o datos sensibles", garantizaron las dependencias.