Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Fraudes aumentan 17% y la Condusef firma acuerdo con la UIF para prevenirlo

Con base en las denuncias que reciba la Condusef sobre fraudes, la UIF trabajará en el análisis de la información que le permita identificar el origen de estos delitos.
jue 09 julio 2026 01:12 PM
Añadir Expansión en Google
condusef y uif se unen para prevenir fra
Las autoridades financieras han tomado medidas en los últimos meses para evitar delitos como el fraude. (FG Trade/Getty Images)

Entre enero y junio de este año, la Condusef ha recibido 118,287 quejas de los usuarios de servicios financieros.

De este universo, un 37% son por casos de fraude, informó la dependencia. Esto ha obligado a las autoridades a tomar medidas para prevenir este delito e identificar su origen.

Publicidad

Los casos reportados de fraude han representado un aumento de casi 17% en comparación con el mismo periodo del año pasado con 43,871 casos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Condusef firmaron un acuerdo para intercambiar información que ayuden en la detección y prevención de operaciones ilícitas dentro del sistema financiero.

En un comunicado conjunto, las dependencias acordaron analizar los casos con base en las denuncias que recibe la Condusef y así identificar tendencias, modalidades de operación, sectores con mayor incidencia, zonas geográficas y otros elementos relevantes para fortalecer las acciones institucionales.

"El convenio no contempla el intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios o datos sensibles", garantizaron las dependencias.

Lee más

las huellas dactilares y el reconocimiento facial ayudaran a prevenir fraudes
Economía

Bancos evitarán fraudes con nueva regulación biométrica

Publicidad

Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional para la protección y la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad