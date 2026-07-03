Bancos evitarán fraudes con nueva regulación biométrica

En esta semana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó modificaciones para que los bancos permitan que sus clientes se identifiquen con INE, pasaporte, huellas dactilares y reconocimiento facial, especialmente para cuentas de bancos N3 y N4.

Es una medida de prevención de delitos financieros Francisco Caballero, director de comunicación de Banamex

Las cuentas N3 tienen un límite de depósitos de 10,000 UDIS mientras que las cuentas N4 no tienen un límite de depósitos.

El objetivo es que quienes hagan depósitos o retiros de efectivo por más de 140,000 pesos deberán comprobar su identidad mediante su huella dactilar o registro facial.

El registro facial es la novedad debido a que se han presentado casos en que las personas sufren un deterioro de su huella dactilar y los lectores no los reconocen en los bancos.

De esta forma, los bancos tendrán que comparar la información biométrica del cliente con los registros biométricos del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el SAT u otra dependencia federal, que provea un servicio de verificación de información biométrica.

Para el experto en temas del sector financiero, Carlos Valderrama, esta medida también se hace para reforzar la seguridad dentro de los bancos e identificar de manera más sencilla a posibles delincuentes, especialmente después de que el año pasado Estados Unidos designara a los cárteles de la droga como asociaciones terroristas.

A través de una identificación con biométricos se tiene un mayor control de las operaciones que se realizan frente al sistema financiero mexicano Carlos Valderrama, experto en temas del sector financiero

El reto para las instituciones financieras será la creación y cotejo de esta información y, de acuerdo con Valderrama, los bancos tradicionales, que operan con infraestructuras heredadas, enfrentarán mayores dificultades y costos para implementarlo.

Para el experto, el siguiente paso para estos bancos será desarrollar sistemas internos o contratar a proveedores autorizados por la CNBV, lo que generará una gran demanda de proveedores de biometría facial en México.