Hacienda aumenta subsidio para Magna y diésel; Premium sigue sin apoyo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó los estímulos fiscales para la gasolina Magna y el diésel durante la semana del 11 al 17 de julio de 2026, mientras que mantuvo sin apoyo a la gasolina Premium.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la gasolina Magna tendrá un estímulo fiscal de 15.95%, equivalente a 1.06 pesos por litro. Con ello, la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagarán los consumidores será de 5.63 pesos por litro.
El apoyo es mayor al de la semana previa, cuando la gasolina verde contó con un estímulo de 10.62%, equivalente a 0.7118 pesos por litro.