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Economía

Hacienda aumenta subsidio para Magna y diésel; Premium sigue sin apoyo

El gobierno aumentó los estímulos fiscales para la Magna y el diésel del 11 al 17 de julio.
vie 10 julio 2026 06:14 PM
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el IEPS para la gasolina premium y magna para la semana del 10 de julio al 17 de julio de 2026
Hacienda aumentó los estímulos fiscales para la gasolina Magna y el diésel durante la semana del 11 al 17 de julio, mientras la Premium se mantiene sin apoyo.
 (Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro. )

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó los estímulos fiscales para la gasolina Magna y el diésel durante la semana del 11 al 17 de julio de 2026, mientras que mantuvo sin apoyo a la gasolina Premium.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la gasolina Magna tendrá un estímulo fiscal de 15.95%, equivalente a 1.06 pesos por litro. Con ello, la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagarán los consumidores será de 5.63 pesos por litro.

El apoyo es mayor al de la semana previa, cuando la gasolina verde contó con un estímulo de 10.62%, equivalente a 0.7118 pesos por litro.

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Para la gasolina Premium, Hacienda mantuvo el estímulo en 0.00%, por lo que los automovilistas que carguen gasolina roja pagarán la cuota completa del IEPS, de 5.6579 pesos por litro.

En el caso del diésel, el estímulo fiscal también aumentó. Para la semana del 11 al 17 de julio será de 26.26%, equivalente a 1.93 pesos por litro. Así, la cuota disminuida del IEPS quedará en 5.42 pesos por litro.

En la semana anterior, el diésel tuvo un estímulo de 17.85%, equivalente a 1.3140 pesos por litro, por lo que el apoyo fiscal aumentó de forma relevante para este combustible.

El ajuste ocurre en un contexto en el que los movimientos en los precios internacionales del petróleo no se trasladan de forma inmediata al bolsillo de los consumidores. El precio final de las gasolinas no depende únicamente del crudo, sino también del IEPS, el tipo de cambio, los costos de refinación, transporte, almacenamiento y distribución, además de que México importa una parte relevante de los combustibles que consume.

El DOF también señala que no habrá estímulos complementarios para ninguno de los tres combustibles durante el periodo referido.

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