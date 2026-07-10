Hacienda aumenta subsidio para Magna y diésel; Premium sigue sin apoyo

Para la gasolina Premium, Hacienda mantuvo el estímulo en 0.00%, por lo que los automovilistas que carguen gasolina roja pagarán la cuota completa del IEPS, de 5.6579 pesos por litro.

En el caso del diésel, el estímulo fiscal también aumentó. Para la semana del 11 al 17 de julio será de 26.26%, equivalente a 1.93 pesos por litro. Así, la cuota disminuida del IEPS quedará en 5.42 pesos por litro.

En la semana anterior, el diésel tuvo un estímulo de 17.85%, equivalente a 1.3140 pesos por litro, por lo que el apoyo fiscal aumentó de forma relevante para este combustible.

El ajuste ocurre en un contexto en el que los movimientos en los precios internacionales del petróleo no se trasladan de forma inmediata al bolsillo de los consumidores. El precio final de las gasolinas no depende únicamente del crudo, sino también del IEPS, el tipo de cambio, los costos de refinación, transporte, almacenamiento y distribución, además de que México importa una parte relevante de los combustibles que consume.

El DOF también señala que no habrá estímulos complementarios para ninguno de los tres combustibles durante el periodo referido.