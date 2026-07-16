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Economía

Evaluación de GAFI pone en la mira a 100,000 empresas con actividad vulnerable

La evaluación del GAFI, en septiembre, obliga a que las empresas mejoren su regulación, ya que pueden recibir multas de hasta 7.6 millones de pesos.
jue 16 julio 2026 10:00 AM
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lavado de dinero
México estará bajo el escrutinio del GAFI en septiembre próximo. (Archivo Expansión)

México será evaluado en septiembre por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con esa evaluación entran en vigor algunas medidas que deben cumplir aproximadamente 100,000 empresas consideradas como "actividades vulnerables". Los resultados se darán a conocer un mes después.

La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) obliga a empresas a hacer ocho ajustes operativos para no ser acreedoras a multas de hasta 7.6 millones de pesos.

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Un estimado de la empresa Regcheq calcula que hay cerca de 100,000 empresas bajo esta categoría de actividad vulnerable en el país, por lo que es importante que de cara a esta evaluación, se hagan los ajustes necesarios.

Las empresas que se consideran como actividades vulnerables están las que se dedican a la venta de metales y joyas, obras de arte, notarios, el sector inmobiliario (arrendamiento, desarrollo, compra y venta), la venta de autos o las subastas y ventas de obras de arte.

"Las empresas tienen que capacitarse, tienen que cumplir con una regulación que es relevante y no es tan fácil de cumplir", dijo en entrevista Francisco Soler, Country Manager de Regcheq, una plataforma que ayuda a las empresas a cumplir con la regulación.

El GAFI establece los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y a la proliferación, a través de sus 40 recomendaciones, bajo las cuales se evalúa no solo el cumplimiento técnico, sino la efectividad real de los sistemas.

Soler añade que uno de los retos para las empresas tiene que ver con las multas, ya que en caso de incumplimiento, estas se aplican de manera acumulativa por cada operación o por cada cliente que presente irregularidades.

Esto funciona como un factor multiplicador que eleva drásticamente el costo financiero. Por ejemplo, si una empresa tiene el expediente incompleto de 10 clientes, la multa inicial de 22,000 pesos se multiplica por 10, resultando en una sanción de más de 200,000 pesos.

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El endurecimiento de la regulación y el seguimiento más estricto de los clientes obligará a las empresas a ser muy cuidadosas con quién operan. Las organizaciones de actividades vulnerables tendrán el mismo escrutinio que las empresas del sector financiero, el cual ha estado bajo distintos cambios regulatorios en el último año, luego de que Estados Unidos señalara a tres instituciones financieras por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

No cumplir o no llevar un control adecuado puede afectar directamente sus operaciones cotidianas y limitar con qué personas o entidades pueden hacer negocios
Francisco Soler, Country Manager de Regcheq

Para que esto no ocurra, las empresas deben cruzar la información de sus clientes con listas internacionales, como las OFAC o las de la ONU.

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