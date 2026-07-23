1 de cada 4 empleos formales en México dura solo dos meses y frena el sueño de trabajadores de tener casa propia

El dato explica por qué para muchos mexicanos una casa propia sigue siendo una meta lejana. "Uno piensa que el empleo formal es muy estable. Lo que pasa en la práctica es que la gente entra y sale de la formalidad de manera intermitente", explica Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). "Eso afecta las pensiones y afecta la capacidad de compra de vivienda", añade.

La razón es que cada trabajador formal acumula recursos en su subcuenta de vivienda gracias a las aportaciones que realiza su patrón. Si deja de cotizar porque pierde el empleo o pasa a la informalidad, ese ahorro deja de crecer. Lo mismo ocurre con las semanas de cotización que más adelante determinarán tanto su pensión como la facilidad para obtener un crédito hipotecario.

'Ni para el enganche', el bajo ahorro en la edad más productiva

Los datos del propio Infonavit señalan que entre los trabajadores de 30 a 34 años que permanecen activos en la formalidad, el saldo promedio de la subcuenta de vivienda asciende a 50,260 pesos y acumulan 391 semanas de cotización. Mientras quienes dejaron de cotizar apenas registran 14,600 pesos y 153 semanas.

De acuerdo con Banorte, el valor promedio nacional de una vivienda es de 31,911 pesos por metro cuadrado, por lo que un departamento de 60 metros cuadrados costaría alrededor de 1.9 millones de pesos; en la Ciudad de México, donde el precio llegó a 58,257 pesos por metro cuadrado, la misma superficie rondaría los 3.5 millones.

Bajo el supuesto de un enganche de 10%, se necesitarían aproximadamente 191,000 pesos a nivel nacional y casi 350,000 pesos en la capital, montos muy superiores a los ahorros acumulados tanto por los trabajadores activos como por quienes dejaron de cotizar. En el primer caso, los 50,260 pesos cubrirían apenas una cuarta parte del enganche nacional y cerca de 14% del requerido en la Ciudad de México.

El Reporte Anual de Vivienda 2025 señala que en siete de cada diez ciudades las viviendas nuevas más económicas, de hasta 60 metros cuadrados, costaron menos de 650,000 pesos, aunque en mercados como Tijuana y Playa del Carmen superaron los 800,000. Frente a una vivienda de 600,000 pesos, los 50,260 pesos acumulados por un trabajador activo representarían apenas 8.4% del precio, mientras que los 14,600 pesos de quien salió de la formalidad cubrirían sólo 2.4%. El propio instituto estima que los trabajadores de uno a dos salarios mínimos necesitarían reunir, entre su subcuenta y el crédito hipotecario, alrededor de 619,600 pesos para alcanzar una vivienda de ese segmento.