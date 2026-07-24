Hacienda eleva el subsidio para el diésel hasta 71.6%

El alza en los precios del petróleo reportada esta semana en el mercado internacional, se refleja ya en los subsidios o descuentos que otorgará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 25 al 31 de julio, tras el objetivo de evitar alzas bruscas en los precios de las gasolinas Premium, Magna y diésel en estaciones de servicio en México.

De los tres combustibles automotrices comercializados en México, el diésel, utilizado mayormente para el movimiento masivo de personas y mercancías, tendrá el estímulo fiscal más grande. De acuerdo con la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, este será de 71.58% o 5.27 pesos por litro, así la cuota final para el diésel por el impuesto IEPS será de tan solo 2.09 pesos por litro.