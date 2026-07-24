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Economía

Hacienda eleva el subsidio para el diésel hasta 71.6%

El descuento para la cuota IEPS que se cobra al diésel será de hasta 5.27 pesos por litro, para la semana del 25 al 31 de julio.
vie 24 julio 2026 06:24 PM
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Gasolinera Pemex
De los tres combustibles automotrices comercializados en México, el diésel, utilizado mayormente para el movimiento masivo de personas y mercancías, tendrá el estímulo fiscal más grande. (Foto: iStock. )

El alza en los precios del petróleo reportada esta semana en el mercado internacional, se refleja ya en los subsidios o descuentos que otorgará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 25 al 31 de julio, tras el objetivo de evitar alzas bruscas en los precios de las gasolinas Premium, Magna y diésel en estaciones de servicio en México.

De los tres combustibles automotrices comercializados en México, el diésel, utilizado mayormente para el movimiento masivo de personas y mercancías, tendrá el estímulo fiscal más grande. De acuerdo con la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, este será de 71.58% o 5.27 pesos por litro, así la cuota final para el diésel por el impuesto IEPS será de tan solo 2.09 pesos por litro.

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Cuotas IEPS para Magna y Premium

Le sigue el subsidio que se otorgará al litro de la gasolina Magna o regular, que será de 38.18% correspondiente a 2.56 pesos.

Por lo anterior, la cuota por el impuesto IEPS para la gasolina verde será de 4.14 pesos por litro, un monto menor en comparación a la semana que culmina este viernes 24 de julio, pues fue de 5.21 pesos.

Finalmente, para la gasolina Premium, Hacienda otorgó un subsidio de 1.70 pesos por litro o de 30.06%, por lo que su cuota, incluida en su precio final será de 3.96 pesos por litro, de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.


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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT) Gasolina

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