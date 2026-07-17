Hacienda vuelve a subsidiar la gasolina Premium por alza del petróleo

La gasolina Magna también tendrá un mayor apoyo. Hacienda fijó para este combustible un estímulo de 22.20%, equivalente a 1.4877 pesos por litro. Así, la cuota del IEPS que se cobrará a los consumidores será de 5.2124 pesos por litro.

En el caso del diésel, el estímulo fiscal subió con más fuerza. Para la semana del 18 al 24 de julio, el apoyo será de 50.64%, equivalente a 3.7291 pesos por litro, por lo que la cuota disminuida del IEPS quedará en 3.6343 pesos por litro.

El ajuste implica un aumento relevante en los apoyos fiscales frente a la semana previa, cuando la Magna tenía un estímulo de 15.95%, la Premium se mantenía sin apoyo y el diésel contaba con un estímulo de 26.26%.

Además, el reinicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán volvió a disparar los precios internacionales del petróleo. Incluso la mezcla mexicana de exportación alcanzó un precio de 77.67 dólares por barril, un incremento cercano al 20% en comparación con el precio antes del reinicio del conflicto.

El movimiento ocurre en un contexto en el que los precios internacionales del petróleo y sus derivados no se trasladan de forma inmediata al bolsillo de los consumidores. El precio final de las gasolinas depende también del IEPS, el tipo de cambio, los costos de refinación, transporte, almacenamiento y distribución, además de que México importa una parte relevante de los combustibles que consume.

El DOF también señala que no habrá estímulos complementarios para ninguno de los tres combustibles durante el periodo referido.