Ignacio Deschamps deja el Consejo de Administración de Banamex

Deschamps fue el presidente del Consejo del Grupo Financiero y banco desde diciembre de 2024 y un año después —tras la aprobación de la compra por Fernando Chico Pardo— se quedó solo la presidencia del banco.

"Durante su gestión, Deschamps aportó su experiencia de más de 40 años en el sector financiero mexicano para consolidar un Consejo de Administración y gobierno corporativo sólidos", reconoció el banco en un comunicado.

Se le reconoció también por su trabajo en el proceso de evolución tecnológica y fortalecimiento del equipo ejecutivo.

“Agradezco profundamente a Nacho Deschamps su liderazgo, visión estratégica y compromiso durante esta etapa tan relevante de nuestra institución", dijo Fernando Chico Pardo. "Nacho ha dejado huella en la construcción de un Banamex más moderno y digital, eficiente y centrado en el cliente. Le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”.

El empresario dijo que se va con la sensación de una misión cumplida. "Me voy con la sensación de una misión cumplida. Me ilusiona mucho ver a Banamex creciendo con ambición más que el mercado y ejecutando con éxito su plan de negocios y de modernización tecnológica", dijo.

Ignacio Deschamps tiene intenciones de participar y asesorar con su experiencia en otros proyectos relacionados con los nuevos retos de tecnología y operaciones a los que se enfrentan en el sector financiero.