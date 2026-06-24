¿Qué pasa con Banamex? La explicación del pago de anualidad y los cobros atrasados que generan dudas

Cobros atrasados en tarjetas de débito Banamex

Desde el pasado 16 de junio, usuarios de tarjetas de débito Banamex han reportado en redes sociales que el banco les está descontando dinero de sus cuentas sin que hayan realizado compras o movimientos en ese momento.

En plataformas como X, varios clientes señalaron que contaban con determinado saldo y que, de un momento a otro, este disminuyó de forma automática, lo que generó dudas y preocupación sobre posibles cargos indebidos.

Ante las quejas, Banamex aclaró que no está realizando cobros arbitrarios a los usuarios, sino que se trata de cargos correspondientes a compras efectuadas previamente que no se habían reflejado en las cuentas debido a un retraso operativo.

De acuerdo con la institución financiera, entre el 12 y el 15 de junio algunas compras realizadas con tarjetas de débito no fueron registradas en tiempo real. Como consecuencia, esos movimientos comenzaron a reflejarse a partir del 16 de junio.

Hola. Comprendemos lo inquietante que es esta situación, para brindarte la asesoría adecuada por favor compártenos más detalles, por DM, ¿realizaste transacciones con tu tarjeta de débito en el periodo del 12 al 15 de junio?, ¿bajo qué concepto lo visualizas?.

─Estefania — Banamex (@banamex) June 24, 2026

Por ejemplo, si una persona tenía 2,000 pesos en su cuenta y realizó una compra de 500 pesos durante ese periodo, la aplicación seguía mostrando un saldo de 2,000 pesos porque el cargo aún no había sido procesado. Sin embargo, el saldo real disponible ya era de 1,500 pesos. Cuando el movimiento finalmente se registró, el saldo mostrado se ajustó, lo que provocó confusión entre los usuarios.

Banamex insistió en que no está retirando dinero de las cuentas ni realizando cargos sin autorización, sino aplicando compras que ya habían sido efectuadas por los propios clientes y que, por un retraso, no se habían reflejado oportunamente.

La institución reconoció que la situación pudo generar molestias e incertidumbre entre los usuarios y señaló que se trató de una falla que no debió ocurrir. No obstante, aseguró que en ningún momento se realizaron descuentos indebidos ni se afectaron recursos distintos a los correspondientes a compras previamente efectuadas.