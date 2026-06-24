¿Qué pasa con Banamex? La explicación del pago de anualidad y los cobros atrasados que generan dudas

En días recientes, Banamex ha enfrentado cuestionamientos y quejas de sus clientes en redes sociales y canales oficiales por dos temas en particular: la aparición de cargos atrasados en algunas cuentas de débito y el cambio en el esquema de cobro de la anualidad de ciertas tarjetas de crédito, que ahora se realizará de manera mensual.
Ante esta situación, la institución financiera ya emitió una postura sobre ambos casos y aseguró que no existe un riesgo para los usuarios. Sin embargo, las dudas y los reclamos continúan al momento de la publicación de esta nota. A continuación te explicamos qué está ocurriendo y qué ha dicho el banco al respecto.
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Cobros atrasados en tarjetas de débito Banamex
Desde el pasado 16 de junio, usuarios de tarjetas de débito Banamex han reportado en redes sociales que el banco les está descontando dinero de sus cuentas sin que hayan realizado compras o movimientos en ese momento.
En plataformas como X, varios clientes señalaron que contaban con determinado saldo y que, de un momento a otro, este disminuyó de forma automática, lo que generó dudas y preocupación sobre posibles cargos indebidos.
Ante las quejas, Banamex aclaró que no está realizando cobros arbitrarios a los usuarios, sino que se trata de cargos correspondientes a compras efectuadas previamente que no se habían reflejado en las cuentas debido a un retraso operativo.
De acuerdo con la institución financiera, entre el 12 y el 15 de junio algunas compras realizadas con tarjetas de débito no fueron registradas en tiempo real. Como consecuencia, esos movimientos comenzaron a reflejarse a partir del 16 de junio.
Hola. Comprendemos lo inquietante que es esta situación, para brindarte la asesoría adecuada por favor compártenos más detalles, por DM, ¿realizaste transacciones con tu tarjeta de débito en el periodo del 12 al 15 de junio?, ¿bajo qué concepto lo visualizas?. ─Estefania
Por ejemplo, si una persona tenía 2,000 pesos en su cuenta y realizó una compra de 500 pesos durante ese periodo, la aplicación seguía mostrando un saldo de 2,000 pesos porque el cargo aún no había sido procesado. Sin embargo, el saldo real disponible ya era de 1,500 pesos. Cuando el movimiento finalmente se registró, el saldo mostrado se ajustó, lo que provocó confusión entre los usuarios.
Banamex insistió en que no está retirando dinero de las cuentas ni realizando cargos sin autorización, sino aplicando compras que ya habían sido efectuadas por los propios clientes y que, por un retraso, no se habían reflejado oportunamente.
La institución reconoció que la situación pudo generar molestias e incertidumbre entre los usuarios y señaló que se trató de una falla que no debió ocurrir. No obstante, aseguró que en ningún momento se realizaron descuentos indebidos ni se afectaron recursos distintos a los correspondientes a compras previamente efectuadas.
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Tarjetas de crédito Banamex ahora pagarán mensualidad, no anualidad
Otro tema que recientemente ha generado dudas y comentarios entre los clientes de Banamex es el cambio en la forma de cobro de la anualidad de algunas tarjetas de crédito.
A través de sus canales oficiales, el banco informó que la Comisión por Administración de Tarjeta de Crédito, tanto para tarjetas titulares como adicionales, dejará de cobrarse en una sola exhibición anual y comenzará a aplicarse de manera mensual a partir del 30 de julio de 2026.
Según la institución financiera, el objetivo de este ajuste es facilitar la planeación de los gastos de los clientes y evitar que tengan que desembolsar el costo total de la anualidad en un solo momento.
Banamex también ha asegurado que este cambio no implica un incremento en el monto total que pagan los usuarios por la comisión. En lugar de realizar un cobro anual, el importe será dividido en 12 pagos mensuales.
La notificación sobre esta modificación ya comenzó a llegar a algunos clientes por correo electrónico. Sin embargo, hasta el momento el banco no ha precisado si el esquema aplicará a todas las tarjetas de crédito que actualmente cobran anualidad o únicamente a determinados productos.
¿Qué cambia con el paso de anualidad a mensualidad?
Más allá de la forma de pago, el cambio también podría modificar la relación de los clientes con el banco.
Tradicionalmente, muchos usuarios aprovechaban el momento en que se les cobraba la anualidad para evaluar si mantenían o cancelaban su tarjeta de crédito. Incluso era común que algunos contactaran al banco para solicitar una reducción, bonificación o eliminación de la comisión a cambio de conservar el producto.
Con un cobro distribuido mes a mes, ese punto de decisión deja de estar concentrado en una sola fecha del año, por lo que podría ser menos frecuente que los clientes negocien beneficios relacionados con la anualidad o consideren cancelar la tarjeta justo después de recibir el cargo.
Aunque el costo total seguiría siendo el mismo, algunos usuarios consideran que el nuevo esquema hace menos visible el pago de la comisión, mientras que otros ven como una ventaja no tener que absorber el cargo completo de una sola vez.