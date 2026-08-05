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Economía

México figura entre los países que exportan la mitad de los bienes para construir la IA

El Banco Mundial plantea que la mayor oportunidad para México no está en desarrollar modelos propios, sino en fortalecer su manufactura y acelerar la adopción de inteligencia artificial.
mié 05 agosto 2026 01:33 PM
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México ya es segundo lugar en el negocio mundial de la IA sin crear modelos y las exportaciones son clave
La expansión de la inteligencia artificial impulsa el comercio de bienes industriales y componentes tecnológicos. (Sergii Kolesnikov/Getty Images)

Cuando se habla de inteligencia artificial, la atención suele concentrarse en los países que desarrollan modelos como ChatGPT, Gemini o DeepSeek. Sin embargo, la economía de la IA también depende de una enorme cadena industrial integrada por chips, componentes electrónicos, servidores, equipos para centros de datos y otros bienes especializados. En ese negocio, México ya ocupa una posición relevante.

El Banco Mundial señala en su World Development Report 2026: The Promise of Artificial Intelligence que cerca de la mitad de las exportaciones mundiales de productos utilizados para construir sistemas de inteligencia artificial proviene de países en desarrollo. Dentro de ese grupo ubica a China, México, Malasia, Vietnam y Tailandia, en ese orden, gracias a las inversiones en semiconductores, electrónica y equipos para centros de datos.

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El dato cambia la forma de entender la participación de México en la carrera mundial por la inteligencia artificial. Aunque el país no desarrolla modelos fundacionales ni alberga a las grandes empresas que lideran esta tecnología, sí participa en una parte esencial del negocio: la fabricación y exportación de los bienes que permiten construir y operar esos sistemas.

La otra cara de la inteligencia artificial

El reporte explica que la inteligencia artificial no sólo genera oportunidades para quienes desarrollan algoritmos. También impulsa la demanda mundial de bienes industriales que sostienen esa infraestructura tecnológica, desde semiconductores y componentes electrónicos hasta equipos para centros de datos.

Por ello, el Banco Mundial sostiene que la principal oportunidad para economías como México no consiste en competir con Estados Unidos o China por desarrollar modelos propios, sino en fortalecer su presencia dentro de las cadenas globales de suministro y aprovechar la creciente demanda de manufacturas vinculadas a la inteligencia artificial.

El organismo advierte que construir modelos fundacionales o replicar toda la infraestructura tecnológica requiere inversiones que hoy sólo unas cuantas economías pueden realizar. En cambio, recomienda que los países en desarrollo sigan una estrategia basada en adoptar, adaptar y, posteriormente, avanzar hacia capacidades propias.

La adopción también avanza

El Banco Mundial también incorporó a México en su Encuesta sobre Adopción de Inteligencia Artificial, realizada en siete países. Para el estudio recopiló información de 603 empresas mexicanas, la tercera muestra más amplia del análisis, sólo detrás de India, con 1,355 empresas, y Nigeria, con 777. También participaron Estados Unidos (392 empresas), Kenia (360), Tailandia (360) y Jordania (358).

Los resultados muestran que la adopción de inteligencia artificial se apoya en un proceso previo de digitalización. Entre las pequeñas empresas de los países analizados, 87% utiliza servicios de mensajería digital, 73% cuenta con un sitio web o redes sociales y 71% emplea software de gestión, herramientas que facilitan la incorporación de aplicaciones de IA.

Para el Banco Mundial, el crecimiento de la inteligencia artificial no sólo transformará el desarrollo de software. También reconfigurará el comercio mundial de manufacturas vinculadas a esa tecnología. En ese nuevo mapa, México ya aparece como uno de los principales exportadores, entre las economías en desarrollo, de los productos con los que se construyen los sistemas de inteligencia artificial.

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