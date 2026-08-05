Chihuahua y Jalisco dominan 80% del nuevo poder tecnológico exportador

Sin embargo, los datos del primer trimestre de 2026 muestran que el mapa industrial del país volvió a cambiar.

Ya no basta con mirar la frontera norte o los grandes corredores automotrices. Una nueva geografía comienza a tomar forma alrededor de una industria estratégica para la economía digital.

Chihuahua y Jalisco concentraron 34% de todas las exportaciones mexicanas durante el primer trimestre, de acuerdo con cifras del INEGI.

Pero la verdadera historia aparece al observar una sola rama industrial:

En la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, Chihuahua aportó 52% de las exportaciones nacionales y Jalisco otro 27.4%.

En conjunto, casi ocho de cada diez dólares que México exportó en esta actividad salieron únicamente de esas dos entidades.

La cifra describe mucho más que una concentración productiva. Describe el nacimiento de un nuevo eje industrial.

La empresas apostaron

El auge no comenzó con la inteligencia artificial. La demanda global de servidores y centros de datos aceleró un proceso que México llevaba décadas construyendo.

Entre Ciudad Juárez y Guadalajara se consolidó uno de los ecosistemas manufactureros más sofisticados de América del Norte.

Empresas como Foxconn, Jabil y Flex operan plantas en ambos estados. A ellas se suman Pegatron, Inventec, Wistron, Wiwynn y Sanmina, fabricantes especializados en servidores, equipos de comunicación, componentes electrónicos e infraestructura tecnológica para algunas de las mayores empresas del mundo.

Desde esas plantas se abastecen cadenas de suministro donde participan compañías como Microsoft, Amazon, Google y Meta, que hoy expanden agresivamente su infraestructura para inteligencia artificial.

Más que dos estados exitosos, Chihuahua y Jalisco comienzan a funcionar como un solo corredor productivo integrado a Norteamérica.

No se trata de un concepto oficial. Pero los datos permiten empezar a hablar del corredor tecnológico Chihuahua-Jalisco, un eje industrial donde convergen manufactura avanzada, talento especializado, logística, innovación e inversión extranjera.