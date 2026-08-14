Los fondos anticrisis de México operan con menos del 55% de sus máximos históricos

Este fondo se alimentó de los ingresos excedentes petroleros, especialmente de 2015 a 2018, hasta llegar a máximos históricos. Ante un menor desempeño de la economía en 2019, más del 96% de los recursos del FEIP fueron utilizados para compensar ingresos faltantes. Sus recursos se reportan al alza desde el cierre de 2024, año en el que se aprobaron reformas para incrementar sus fuentes de ingresos.

Tras el objetivo de alimentar este fondo, el Ejecutivo propuso adicionar fuentes de recursos, a través de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las cuales fueron aprobadas el 14 de marzo de 2024.

Las adiciones incluyen ahorros del costo financiero de la deuda pública del país y aportaciones del gobierno federal, de acuerdo al dictamen aprobado en la Cámara de Diputados. También se activó la posibilidad de realizar aportaciones adicionales al FEIP durante el ejercicio fiscal, consistentes en activos financieros.

Fondo para estados va en lenta recuperación

En tanto, el fondo que cubre la falta de ingresos para los estados, ante posibles crisis económicas, el FEIEF reportó un saldo de 13,291 millones de pesos, lo que apenas representó un incremento de 458 millones de pesos respecto al cierre de 2025.

El monto total apenas representa el 17.4% del máximo histórico reportado en 2018, con 76,348 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la SHCP.

Al igual que el FEIP, este fondo se activó ante los descensos de la economía en 2019 y 2020, pero a raíz de la crisis por la pandemia de covid, las administraciones locales y la federal cambiaron de estrategia ante emergencias financieras, pasando de activar ahorros a disponer de recursos a través de acuerdos políticos. Para sortear esta crisis se utilizó el 59% de los recursos del FEIEF de 2018.

Además los gobiernos estatales aplican otras acciones como permitir deuda de corto plazo para mantener la liquidez, y potenciar la generación de ingresos propios.