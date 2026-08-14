El pago de intereses de la deuda casi duplica el dinero para la inversión en infraestructura

El pago de intereses de la deuda realizado al cierre de junio de este año, es suficiente para financiar 21 veces el monto aprobado para nuevos proyectos de la CFE para este año 32,472 millones de pesos. Es suficiente para cubrir la inversión estimada necesaria para contar con un sistema de cuidados en el país cada año, estimada en 580,000 millones de pesos, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). También alcanza para cubrir los 425,000 millones que se aprobaron este año para la inversión productiva de Pemex.

El contexto no ayuda a las finanzas públicas y la meta de Hacienda de reducir el déficit, pues el gasto en pagar deuda le está ganando al de inversión, además de que gran parte de la deuda se va para gasto corriente, cuando la ley establece, que los recursos provenientes de financiamientos deben ocuparse en proyectos de inversión, refiere un análisis de México Evalúa.

De acuerdo con la organización, la regla de oro del endeudamiento señala que la inversión debe ser mayor a la deuda o por lo menos igual. De enero a junio de este año, por cada peso de endeudamiento sólo se han invertido 68 centavos. Este indicador se encuentra por debajo del peso, desde el primer semestre de 2023. El monto más alto fue en la primera mitad de 2016, cuando se reportaron 7.18 pesos en inversión, por cada peso de deuda.

Cambio en tendencia

Hacienda refiere que en este periodo, el costo financiero decreció 7.9% real anual, luego de una caída de más de 30% en el primer semestre de 2025. Mientras que la inversión reportó un decrecimiento real anual de 4.8%, luego de crecer 10.8% un año antes.

El comportamiento en la inversión obedece a recortes al gasto público de Hacienda, en pos de reducir el déficit. Pero se espera que esta tendencia se revierta de acuerdo al avance del Plan México, especialmente por proyectos de energía, de acuerdo a previsiones de la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora. Solo en junio el gasto en inversión física creció 56.2% frente al mismo mes del año pasado.