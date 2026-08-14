Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

El pago de intereses de la deuda casi duplica el dinero para la inversión en infraestructura

En el primer semestre de este año, por cada peso de endeudamiento sólo se han invertido 68 centavos, refieren cifras de Hacienda.
vie 14 agosto 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
obra publica
Al cierre de junio, el pago de intereses por la deuda pública, quedó en 693,470 millones de pesos, mientras el gasto de inversión en infraestructura fue por 382,699 millones. (Foto: Diego Alvarez Esquivel.)

Pese a que el costo de la deuda ha mostrado descensos en el último año, al cierre del primer semestre de 2026, casi duplica el monto del dinero que se destina para el desarrollo de infraestructura pública como carreteras, escuelas, hospitales, aeropuertos y puertos.

Al cierre de junio, el saldo del costo financiero, que es el pago de intereses por la deuda pública, quedó en 693,470 millones de pesos, mientras el gasto de inversión fue por 382,699 millones, es decir, que el gasto para deuda es 1.8 veces que el destinado a infraestructura. Además, la brecha entre cada gasto superó los 310,771 millones de pesos, esta es la diferencia más grande de la que se tiene registros desde 2005 para este periodo, detallan cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Publicidad

El pago de intereses de la deuda realizado al cierre de junio de este año, es suficiente para financiar 21 veces el monto aprobado para nuevos proyectos de la CFE para este año 32,472 millones de pesos. Es suficiente para cubrir la inversión estimada necesaria para contar con un sistema de cuidados en el país cada año, estimada en 580,000 millones de pesos, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). También alcanza para cubrir los 425,000 millones que se aprobaron este año para la inversión productiva de Pemex.

El contexto no ayuda a las finanzas públicas y la meta de Hacienda de reducir el déficit, pues el gasto en pagar deuda le está ganando al de inversión, además de que gran parte de la deuda se va para gasto corriente, cuando la ley establece, que los recursos provenientes de financiamientos deben ocuparse en proyectos de inversión, refiere un análisis de México Evalúa.

De acuerdo con la organización, la regla de oro del endeudamiento señala que la inversión debe ser mayor a la deuda o por lo menos igual. De enero a junio de este año, por cada peso de endeudamiento sólo se han invertido 68 centavos. Este indicador se encuentra por debajo del peso, desde el primer semestre de 2023. El monto más alto fue en la primera mitad de 2016, cuando se reportaron 7.18 pesos en inversión, por cada peso de deuda.

Cambio en tendencia

Hacienda refiere que en este periodo, el costo financiero decreció 7.9% real anual, luego de una caída de más de 30% en el primer semestre de 2025. Mientras que la inversión reportó un decrecimiento real anual de 4.8%, luego de crecer 10.8% un año antes.

El comportamiento en la inversión obedece a recortes al gasto público de Hacienda, en pos de reducir el déficit. Pero se espera que esta tendencia se revierta de acuerdo al avance del Plan México, especialmente por proyectos de energía, de acuerdo a previsiones de la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora. Solo en junio el gasto en inversión física creció 56.2% frente al mismo mes del año pasado.

Publicidad

En tanto, el costo financiero se ha reducido por menores tasas de interés y la apreciación del peso frente al dólar.

“Venimos de un ambiente de tasas muy altas que se vieron después del shock inflacionario por el choque pospandemia, y ahorita estas tasas están bajando, es cuestión de tiempo para que empecemos a ver un menor costo financiero, sí es malo que este muy por arriba del gasto en infraestructura, pero en medida de que tengas menores tasas, a lo mejor, en los próximos años eso debería ceder, y a ser una menor carga”, comentó Julio Ruiz, economista en jefe para Citi México.

Publicidad

Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad