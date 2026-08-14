Hacienda actualiza impuestos IEPS a gasolinas, usuarios pagarán aumento de más de 1 peso por cada litro

Para el litro de gasolina Magna el subsidio o descuento es de 1.10 pesos o 16.%%, refiere Hacienda en el DOF.

En tanto, para la gasolina Premium se quitó todo el subsidio o descuento, por lo que su cuota IEPS por litro será de 5.66 pesos por litro; 1.50 pesos más que hace dos semanas, cuando la cuota fue por 4.16 pesos, por un subsidio o estímulo fiscal de 1.50 pesos o 26.5%.

Finalmente, para el diésel el subsidio continúa en aumento. Para la semana del 15 al 21 de agosto la cuota para este combustible se estableció en 2.28 pesos por litro, es decir, 50 centavos más en comparación con la semana del 1 al 7 de agosto, de acuerdo con cifras de Hacienda.

Hacienda publica cada viernes en el DOF los estímulos fiscales a los combustibles automotrices y varían de acuerdo al comportamiento de los precios de los combustibles en el mercado de Estados Unidos, que es de donde mayormente se importan las gasolinas que se consumen en México.

El objetivo de otorgar estos estímulos es amortizar los incrementos en los precios de combustibles, y así, los incrementos en productos y servicios.



