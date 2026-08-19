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Economía

BanBajío busca duplicar su negocio empresarial en CDMX para 2030

Iván Lomelí busca acelerar el crecimiento del banco con más clientes, procesos de crédito ágiles y una expansión ofensiva hacia las principales zonas metropolitanas del país.
mié 19 agosto 2026 05:55 AM
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Iván Lomelí asumió la dirección de BanBajío en mayo de 2026 y prepara una ofensiva para ampliar su presencia empresarial en CDMX, Monterrey y Guadalajara. (BanBajío)

BanBajío quiere que la zona metropolitana de Ciudad de México concentre eventualmente la mitad de sus activos y pasivos. El objetivo marcará la estrategia de crecimiento de Iván Lomelí, quien asumió la dirección general del banco en mayo de 2026. En su primera entrevista desde que asumió el cargo, en exclusiva para Expansión, el directivo explicó que la capital será la principal plaza de expansión del banco.

El banquero con más de 30 años de experiencia calcula que esta zona concentra aproximadamente 48% del sistema financiero mexicano, mientras BanBajío todavía tiene una presencia menor frente a la participación que ha construido en el centro del país.

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“El futuro del banco es que eventualmente la mitad de los activos y de los pasivos estén físicamente en esta geografía”, dijo Lomelí en entrevista con Expansión. “Subsecuentemente, en Monterrey y después en Occidente. Ahí es donde va a venir el enfoque y el tamaño de la oportunidad”.

La participación de BanBajío en el mercado empresarial de la zona metropolitana de Ciudad de México aumentó de 1.4% a 3.2% durante los últimos cuatro años y medio, según el director. La meta consiste en llevarla a 6% en 2030, un nivel similar al que tiene el banco en el segmento empresarial nacional.

Los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respaldan el peso que BanBajío ya tiene en ese negocio. Su cartera de crédito a empresas alcanzó 255,160 millones de pesos en junio, equivalente a 6.3% de los 4.02 billones colocados por la banca múltiple en ese segmento.

Actualmente, Lomelí situó la participación del banco en 36% en Guanajuato, 28% en Querétaro y 26% en San Luis Potosí. En esas entidades, el margen para crecer mediante la captación de nuevos clientes es menor y, en consecuencia, el banco busca su oportunidad en las tres grandes metrópolis del país.

“Nuestra posición ahí es defensiva. Nuestra posición en estos grandes mercados, con esta enorme oportunidad, es claramente ofensiva”, afirmó.

El plan se concentrará en 18 municipios, muchos de ellos integrados a las tres principales zonas metropolitanas. Para lograrlo, el banco invertirá en banqueros con experiencia, centros de negocio y procesos crediticios más rápidos para competir con instituciones que ya tienen una presencia consolidada.

De este modo, BanBajío también aumentó de dos a tres las sesiones semanales de su comisión de crédito. El objetivo es que el órgano pueda reunirse diariamente conforme aumente la actividad comercial.

“La forma como nos vamos a distinguir es ser extremadamente eficientes en los tiempos de respuesta y estar más cerca de nuestros clientes que la competencia”, señaló Lomelí.

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En este tenor, la llegada de Lomelí se tradujo de inmediato en una nueva estructura, integrada por cuatro direcciones generales adjuntas, que buscarán liberar al nuevo líder de gran parte de las tareas administrativas para que acompañe a los equipos de venta y participe directamente en la captación de clientes.

De hecho, en una visita reciente a Mexicali, el directivo se reunió con cinco empresas. Cuatro eran prospectos y todas aceptaron explorar una relación con el banco, en un ejemplo de hasta qué punto Lomelí se está involucrando en los esfuerzos comerciales.

Lomelí asumió la dirección general en mayo de 2026, tras la salida de Edgardo del Rincón hacia Banamex , luego de encabezar la expansión de la banca empresarial de BanBajío en el Valle de México y otras regiones del país.

“El sello que le voy a poner (a su periodo como director) es acercar el banco al cliente”, aseguró. “El tamaño no te tiene que llevar a burocracia ni a procesos menos eficientes. El tamaño tiene que ayudarte a darle más medios al cliente para que pueda seguir creciendo”.

Sacarán más provecho de su cartera empresarial

En 2025, la cartera de BanBajío creció 4.6% y la utilidad neta cayó 15.1%, presionada en parte por el descenso de las tasas de interés y su efecto sobre el margen financiero. En 2026, el crédito recuperó velocidad: al cierre de junio, la cartera avanzó 11.8% anual, por encima de la banca múltiple.

El financiamiento empresarial —la especialidad histórica del banco— aumentó 11.4% y el de consumo, 12.1%. Y, a pesara de un entorno de tasas altas en los años anteriores, la morosidad se mantuvo en 1.8%, frente al 2.3% del sistema.

“Estamos más preocupados por el largo plazo que por la coyuntura. Queremos ser un banco para los próximos 100 años”, dice Lomelí.

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La captación de empresas nuevas ya desempeña un papel relevante. Durante el primer trimestre, 80% del crecimiento de la cartera provino de clientes recién incorporados. Esta expansión se concentrará ahora en CDMX, Monterrey y Guadalajara, pero el banco asegura que mantendrá sus filtros de originación.

“Todo este crecimiento lo queremos hacer sin incrementar los criterios de aceptación de riesgo del banco”, afirma el directivo.

Otra fuente de crecimiento se encuentra dentro de la propia cartera del banco. De sus casi 1.5 millones de clientes, alrededor de 160,000 son pymes y solo 20% utiliza crédito. Esto deja aproximadamente 128,000 empresas que ya tienen una relación con la institución, pero aún no reciben financiamiento.

Estas pymes llevan, en promedio, más de siete años con el banco y la institución conoce sus depósitos, ingresos y flujos, por lo que puede estimar su capacidad de pago con base en su comportamiento financiero.

“Los conocemos muy bien transaccionalmente y eso nos da una enorme capacidad de otorgar ofertas de crédito de corto, mediano y largo plazo”, explica Lomelí. La cartera pyme supera los 50,000 millones de pesos y el banco pretende ampliarla con capital de trabajo, financiamiento para maquinaria y recursos para proyectos de inversión.

La institución también cuenta con recursos para financiar el plan. Cerró junio con un índice de capitalización de 14.76% y una captación tradicional de 288,733 millones de pesos.

“El exceso de capital lo vamos a utilizar para el crecimiento del banco. No tenemos problema ni en capital ni en fondeo”, sostiene Lomelí.

Hay ánimo por crédito para capital e IA

BanBajío observa una mayor disposición de las empresas para financiar proyectos productivos. Una de las señales se encuentra en el arrendamiento, cuyo crecimiento duplica el ritmo del factoraje. Ambos productos atienden necesidades distintas. El factoraje permite obtener liquidez sobre cuentas por cobrar y suele utilizarse para financiar operaciones inmediatas. Mientras el arrendamiento se relaciona con la adquisición de maquinaria, equipo y otros bienes de capital.

“Eso te da una clara visión de que toda esta inversión en bienes de capital se está detonando”, asegura Lomelí. “Lo que vemos en el portafolio es que las pymes se están preparando para el ciclo de crecimiento”. Explicó el directivo en un contexto donde el Plan México busca aumentar la inversión, fortalecer proveedores nacionales y mejorar el acceso de las pymes al financiamiento. Lomelí considera que el impacto del programa todavía es incipiente, aunque BanBajío se prepara para participar cuando los proyectos se materialicen.

Específicamente banco identifica demanda potencial en la agroindustria exportadora, la energía solar, las subestaciones eléctricas y la infraestructura necesaria para los centros de datos. También observa oportunidades en el turismo, la manufactura vinculada con inteligencia artificial y la logística urbana de última milla.

El banco se alinea a exigencias de Estados Unidos

Ante la mayor vigilancia del Departamento del Tesoro estadounidense, BanBajío reforzó sus controles antilavado con inteligencia artificial, validaciones independientes de domicilios y un monitoreo más detallado de las operaciones con efectivo, divisas, clientes y proveedores.

“Hoy preguntamos más”, dice Lomelí. Cuando una empresa se aparta del perfil declarado, el banco genera alertas, profundiza la revisión y aumenta las visitas a sus instalaciones, sin que estos controles hayan alargado los tiempos de incorporación.

La institución también analiza las diferencias entre las regulaciones de México y Estados Unidos para cumplir con ambos estándares. La revisión ocurre tras las acusaciones estadounidenses contra CIBanco, Intercam y Vector, que elevaron los riesgos para el sistema financiero mexicano.

BanBajío, además, aplica criterios crediticios más conservadores en zonas con mayor presencia del crimen organizado, donde la inseguridad afecta la operación, logística y capacidad de pago de las empresas. “Estamos siendo más cautelosos en geografías que hoy representan más riesgo”, afirma Lomelí.

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