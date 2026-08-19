“El futuro del banco es que eventualmente la mitad de los activos y de los pasivos estén físicamente en esta geografía”, dijo Lomelí en entrevista con Expansión. “Subsecuentemente, en Monterrey y después en Occidente. Ahí es donde va a venir el enfoque y el tamaño de la oportunidad”.

La participación de BanBajío en el mercado empresarial de la zona metropolitana de Ciudad de México aumentó de 1.4% a 3.2% durante los últimos cuatro años y medio, según el director. La meta consiste en llevarla a 6% en 2030, un nivel similar al que tiene el banco en el segmento empresarial nacional.

Los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respaldan el peso que BanBajío ya tiene en ese negocio. Su cartera de crédito a empresas alcanzó 255,160 millones de pesos en junio, equivalente a 6.3% de los 4.02 billones colocados por la banca múltiple en ese segmento.

Actualmente, Lomelí situó la participación del banco en 36% en Guanajuato, 28% en Querétaro y 26% en San Luis Potosí. En esas entidades, el margen para crecer mediante la captación de nuevos clientes es menor y, en consecuencia, el banco busca su oportunidad en las tres grandes metrópolis del país.

“Nuestra posición ahí es defensiva. Nuestra posición en estos grandes mercados, con esta enorme oportunidad, es claramente ofensiva”, afirmó.

El plan se concentrará en 18 municipios, muchos de ellos integrados a las tres principales zonas metropolitanas. Para lograrlo, el banco invertirá en banqueros con experiencia, centros de negocio y procesos crediticios más rápidos para competir con instituciones que ya tienen una presencia consolidada.

De este modo, BanBajío también aumentó de dos a tres las sesiones semanales de su comisión de crédito. El objetivo es que el órgano pueda reunirse diariamente conforme aumente la actividad comercial.

“La forma como nos vamos a distinguir es ser extremadamente eficientes en los tiempos de respuesta y estar más cerca de nuestros clientes que la competencia”, señaló Lomelí.