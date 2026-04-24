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Economía

Se mueve el tablero de la banca en México: Los rostros de los ejecutivos que dirigen los bancos más grandes

Desde sus oficinas se decide el rumbo del dinero en el país. Este es el perfil de los líderes que controlan las mayores instituciones financieras.
vie 24 abril 2026 02:35 PM
Directores de banco en México
Estos ejecutivos toman decisiones clave sobre crédito, inversión y financiamiento para millones de personas y empresas. (Especial)

El regreso de Edgardo del Rincón como director general del Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México marca el inicio de una nueva etapa para la institución. Su nombramiento ocurre en un momento de reconfiguración para el banco, ahora bajo la gestión del empresario Fernando Chico Pardo, quien busca fortalecer su crecimiento y posicionamiento dentro del sistema financiero.

El movimiento en la cúpula de Banamex también refleja la importancia del liderazgo en una industria donde las decisiones estratégicas impactan directamente en el crédito, el ahorro y la inversión de millones de personas y empresas. En un entorno cada vez más competido —con bancos tradicionales y nuevos jugadores digitales disputando mercado—, los directivos de las principales instituciones financieras del país tienen un papel clave en el rumbo del sector.

A partir de este cambio en uno de los bancos más emblemáticos de México, vale la pena revisar quiénes son los presidentes y directores generales de las 10 instituciones financieras más importantes del país dentro del ranking de las 500 empresas más importantes de México de Expansión: los ejecutivos que, desde sus oficinas, toman decisiones que mueven todos los días miles de millones de pesos dentro de la economía mexicana

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BBVA México

El ingeniero Eduardo Osuna Osuna preside BBVA México y también se desempeña como vicepresidente del Consejo de Administración del banco, de acuerdo con su perfil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Nacido en México en 1969, ha desarrollado casi toda su carrera dentro de la institución: ingresó en 1994 al área de banca corporativa y desde entonces ha ocupado cargos en recuperación de crédito, banca hipotecaria, banca comercial y banca de empresas y gobierno. En 2015 fue nombrado country manager y director general de BBVA en el país, desde donde lidera las operaciones de una de las instituciones financieras más grandes de México. Es ingeniero mecánico-electricista por la Universidad La Salle y cuenta con un MBA del IPADE.

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Eduardo Osuna dirige BBVA México y es vicepresidente del Consejo de Administración del banco. (Expansión/Google AI Studio)

Banorte

El actuario José Marcos Ramírez Miguel es el director general de Grupo Financiero Banorte desde noviembre de 2014 y encargado de la operación diaria del banco, mientras que Carlos Hank González funge como presidente del Consejo de Administración y principal accionista, según la BMV . Con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero, Ramírez se incorporó a la institución en 2010 como director de Banca Mayorista y de Casa de Bolsa Banorte Ixe. Antes trabajó durante más de una década en Santander México, donde ocupó cargos como director general de Finanzas, de Banca Mayorista y de Casa de Bolsa. Es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac, con estudios de posgrado en Finanzas en el ITAM y un MBA por ESADE en Barcelona.

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Santander México

El economista Felipe García Ascencio es el director general y country head de Grupo Santander en México desde 2022. Licenciado en Economía por el ITAM y con una maestría por la London School of Economics, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y ha ocupado posiciones directivas en firmas como Credit Suisse y Goldman Sachs. Se incorporó al grupo en 2020, donde primero encabezó el negocio de banca mayorista (Corporate & Investment Banking) antes de asumir el liderazgo de la institución en el país. En la estructura del banco también tiene gran peso Laura Díez Barroso Azcárraga, presidenta del Consejo de Administración , según información de la BMV.

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Inbursa

El empresario Javier Foncerrada Izquierdo es el director general de Banco Inbursa y uno de los principales responsables de la operación diaria del grupo financiero. A lo largo de su trayectoria ha encabezado diversas empresas del conglomerado, además de ocupar cargos como presidente de Patrimonial Inbursa y de Salud Inbursa. Licenciado por la Universidad La Salle, también ha tenido experiencia en otras instituciones del sector, como Banco Azteca. En la estructura del grupo, el Consejo de Administración es presidido por Marco Antonio Slim Domit, hijo del empresario Carlos Slim Helú, según información de la BMV .

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HSBC México

El financiero Jorge Arturo Arce Gama es el director general de HSBC México desde febrero de 2020 y, desde enero de 2022, también preside el Consejo de Administración del banco de origen británico. Con una trayectoria de varias décadas en el sector financiero, anteriormente fue director general adjunto de Banca Global y de Mercados en Santander México y previamente se desempeñó como director general de Deutsche Bank México. Es licenciado en Finanzas y Economía por la Universidad Pace, en Nueva York.

Banco Azteca

El economista Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez es el director general de Banco Azteca desde febrero de 2024 y responsable de la operación del banco, según el portal de Grupo Elektra . Licenciado en Economía por el ITAM y con una maestría por la Universidad de Warwick, en Inglaterra, también es egresado del Programa de Alta Dirección AD2 del IPADE. Se incorporó a la institución en 2017, donde previamente se desempeñó como director de Banca de Ahorro y Previsión en Azteca Servicios Financieros. En la estructura del banco, el Consejo de Administración es presidido por Alejandro Valenzuela del Río.

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Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez es el director general de Banco Azteca desde 2024. (Cortesía)

Scotiabank México

Desde mayo de 2025, el director general de Scotiabank México es Pablo Elek, quien llegó al banco tras desempeñarse en HSBC México como director general de Banca Patrimonial y Personal, donde supervisó la operación de la banca minorista, gestión patrimonial, seguros y atención a clientes personales y PyMEs. Antes también ocupó cargos directivos en Grupo Financiero Santander México, incluyendo la dirección de Banca Minorista y Patrimonial. Elek es licenciado y maestro en Administración de Empresas por la Cox School of Business de la Southern Methodist University y actualmente forma parte del Consejo de Administración de Scotiabank México, además de participar en su Comité de Riesgos.

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Banco del Bajío (BanBajío)

El licenciado Iván Lomelí León asumirá como director general de Banco del Bajío a partir del 1 de mayo de 2026, tras la renuncia de Edgardo del Rincón Gutiérrez, quien dejó la institución para tomar la dirección de Banamex.

Licenciado en Administración de Empresas, Banca y Servicios Financieros por el Tecnológico de Monterrey, con un MBA por la European University en Amberes, Bélgica, Lomelí cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector bancario. Se incorporó a BanBajío en 2022 como director ejecutivo de banca empresarial de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y desde enero de 2026 extendió su responsabilidad a las zonas norte y sur del país.

En la estructura del banco, el Consejo de Administración es presidido por Salvador Oñate Barrón, empresario egresado del Tecnológico de Monterrey que asumió el cargo en abril de 2023 en relevo de su padre, Salvador Oñate Ascencio, fundador de la institución y nombrado presidente honorario vitalicio.

Afirme Grupo Financiero

El contador público Jesús Antonio Ramírez Garza es el director general de Afirme Grupo Financiero y responsable de la operación del conglomerado financiero regiomontano desde 2004. Con más de dos décadas al frente de la institución, Ramírez Garza ha encabezado la consolidación de un portafolio de servicios financieros que incluye banca múltiple, banca de inversión, factoraje y seguros.

Bajo su gestión, Afirme se ha posicionado como el principal emisor de instrumentos de corto plazo en la Bolsa Mexicana de Valores. El grupo, de capital mexicano y con sede en Monterrey, reportó ventas por 47,999 millones de pesos en 2024, según el ranking de Las 500 empresas más importantes de México de Expansión. En la estructura de gobierno, el Consejo de Administración es encabezado por la familia Villarreal, accionistas principales de la institución.

Banregio (Regional)

En la estructura de Regional —controladora de Banregio y Hey Banco—, Manuel Rivero Zambrano es el director general del grupo financiero y de Hey Banco, mientras que Héctor Cantú Reyes funge como director general de Banco Regional de Monterrey, la entidad de banca tradicional.

Rivero Zambrano, licenciado en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, representa la cuarta generación de una familia de banqueros cuyo negocio se remonta a 1947. Se incorporó a la institución en 2003 y en 2015 asumió la dirección general del banco, donde impulsó la expansión nacional y la creación de Hey Banco como plataforma digital, que en enero de 2026 inició operaciones como institución independiente con licencia propia de banca múltiple.

Cantú Reyes, con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Monterrey, cuenta con más de dos décadas en posiciones directivas de la institución y anteriormente se desempeñó como ejecutivo en Banca Serfin. En la estructura de gobierno, Manuel Rivero Santos, fundador, preside el Consejo de Administración del grupo.

BanCoppel

El financiero Carlos López-Moctezuma Jassán es el director general de BanCoppel y director corporativo de Servicios Financieros de Grupo Coppel, desde donde supervisa la operación del banco enfocado en crédito al consumo y servicios financieros para segmentos populares.

Bajo su gestión, BanCoppel atiende a más de 12.6 millones de clientes —de los cuales 8 millones utilizan canales digitales— y opera una red de más de 850 sucursales bancarias en 470 ciudades del país. El Consejo de Administración es presidido por Julio Carranza, fundador de BanCoppel en 2006 y expresidente de la Asociación de Bancos de México (periodo 2023-2025), licenciado en Administración por el ITAM.

En la estructura corporativa más amplia, Diego Coppel Sullivan —licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey con un MBA por IE Business School— funge como director general de Grupo Coppel desde julio de 2025, con responsabilidad sobre las tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, BanCoppel y Afore Coppel.

Banamex anuncia relevo en la dirección general

Banamex anunció el nombramiento de Edgardo del Rincón como nuevo director general del Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México, en sustitución de Manuel Romo. El banquero, con más de cuatro décadas de experiencia y licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey —institución que en 2025 le otorgó el Premio al Mérito EXATEC—, regresa por tercera ocasión al banco donde inició su carrera en 1985 como ejecutivo de cuenta.

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Tras una primera etapa de más de dos décadas en la institución y un segundo periodo en el mismo banco encabezando áreas como tarjetas de crédito y préstamos al consumo, también dirigió Banco del Bajío desde 2019, donde impulsó su modernización y la expansión de productos.

Su regreso ocurre en una nueva etapa para la institución marcada por cambios en su estructura accionaria. En septiembre de 2025, el empresario Fernando Chico Pardo adquirió 25% de Grupo Financiero Banamex en una operación valuada en 42,000 millones de pesos, equivalente a cerca de 520 millones de acciones, según informó Citi en un comunicado. Con este movimiento, el banco busca fortalecer su crecimiento y reposicionarse en un sistema financiero cada vez más competido.

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