Se mueve el tablero de la banca en México: Los rostros de los ejecutivos que dirigen los bancos más grandes

Banco del Bajío (BanBajío)

El licenciado Iván Lomelí León asumirá como director general de Banco del Bajío a partir del 1 de mayo de 2026, tras la renuncia de Edgardo del Rincón Gutiérrez, quien dejó la institución para tomar la dirección de Banamex.

Licenciado en Administración de Empresas, Banca y Servicios Financieros por el Tecnológico de Monterrey, con un MBA por la European University en Amberes, Bélgica, Lomelí cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector bancario. Se incorporó a BanBajío en 2022 como director ejecutivo de banca empresarial de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y desde enero de 2026 extendió su responsabilidad a las zonas norte y sur del país.

En la estructura del banco, el Consejo de Administración es presidido por Salvador Oñate Barrón, empresario egresado del Tecnológico de Monterrey que asumió el cargo en abril de 2023 en relevo de su padre, Salvador Oñate Ascencio, fundador de la institución y nombrado presidente honorario vitalicio.

Afirme Grupo Financiero

El contador público Jesús Antonio Ramírez Garza es el director general de Afirme Grupo Financiero y responsable de la operación del conglomerado financiero regiomontano desde 2004. Con más de dos décadas al frente de la institución, Ramírez Garza ha encabezado la consolidación de un portafolio de servicios financieros que incluye banca múltiple, banca de inversión, factoraje y seguros.

Bajo su gestión, Afirme se ha posicionado como el principal emisor de instrumentos de corto plazo en la Bolsa Mexicana de Valores. El grupo, de capital mexicano y con sede en Monterrey, reportó ventas por 47,999 millones de pesos en 2024, según el ranking de Las 500 empresas más importantes de México de Expansión. En la estructura de gobierno, el Consejo de Administración es encabezado por la familia Villarreal, accionistas principales de la institución.

Banregio (Regional)

En la estructura de Regional —controladora de Banregio y Hey Banco—, Manuel Rivero Zambrano es el director general del grupo financiero y de Hey Banco, mientras que Héctor Cantú Reyes funge como director general de Banco Regional de Monterrey, la entidad de banca tradicional.

Rivero Zambrano, licenciado en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, representa la cuarta generación de una familia de banqueros cuyo negocio se remonta a 1947. Se incorporó a la institución en 2003 y en 2015 asumió la dirección general del banco, donde impulsó la expansión nacional y la creación de Hey Banco como plataforma digital, que en enero de 2026 inició operaciones como institución independiente con licencia propia de banca múltiple.

Cantú Reyes, con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Monterrey, cuenta con más de dos décadas en posiciones directivas de la institución y anteriormente se desempeñó como ejecutivo en Banca Serfin. En la estructura de gobierno, Manuel Rivero Santos, fundador, preside el Consejo de Administración del grupo.