Entre enero y junio de 2026, México captó 34,968 millones de dólares, un incremento de 2.1% frente a los 34,265 millones reportados originalmente para el mismo periodo de 2025, informó este lunes la Secretaría de Economía.

Se trata del monto más alto registrado para un primer semestre desde que existe información disponible.

El avance, sin embargo, perdió velocidad durante el segundo trimestre. Entre abril y junio ingresaron 10,464 millones de dólares, 3.5% menos que los 10,848 millones registrados originalmente un año antes.

Economía atribuyó la disminución a la elevada base de comparación de 2025 y señaló que, pese al retroceso anual, el monto del segundo trimestre de 2026 constituye el segundo mayor nivel de los últimos 16 años.

Empresas reinvierten sus ganancias

El récord de IED tiene una característica importante: casi nueve de cada 10 dólares corresponden a reinversión de utilidades.

Durante los primeros seis meses del año, las empresas extranjeras que ya tienen operaciones en México reinvirtieron 30,957 millones de dólares, equivalentes a 88.5% de toda la IED recibida.

Las nuevas inversiones, es decir, recursos asociados con capital que entra para establecer o ampliar operaciones bajo esta clasificación, sumaron 2,726 millones de dólares, apenas 7.8% del total.

Otros 1,285 millones, equivalentes a 3.7%, correspondieron a cuentas entre compañías.

La composición permite observar dos caras del comportamiento de la inversión: las compañías extranjeras instaladas en México continúan apostando una proporción importante de sus ganancias en el país, mientras el capital clasificado como nuevas inversiones conserva una participación considerablemente menor dentro del flujo total.

En una perspectiva más amplia, la inversión extranjera prácticamente se duplicó en cinco años. México recibió 18,433 millones de dólares durante el primer semestre de 2021, frente a los 34,968 millones de 2026, un incremento acumulado de 89.7%.

Manufactura toma fuerza

Otro de los motores del récord estuvo en las fábricas.

La industria manufacturera captó 13,482 millones de dólares, 9.3% más que durante el primer semestre de 2025. Con ello concentró 38.6% de toda la inversión extranjera recibida por México.

Los servicios financieros y de seguros ocuparon el segundo sitio, con 10,150 millones de dólares, equivalentes a 29% del total, tras un crecimiento anual de 10.9%.

Pero el mayor salto ocurrió en transportes, correos y almacenamiento. La inversión destinada a estas actividades alcanzó 2,650 millones de dólares, casi cuatro veces el monto del mismo periodo del año pasado, tras crecer 287%.

Dentro de la manufactura aparece además una señal relacionada con el auge tecnológico que atraviesa México.

Economía reportó que el crecimiento manufacturero estuvo impulsado principalmente por la fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, que recibió 1,174.5 millones de dólares adicionales respecto al primer semestre de 2025.

También aumentó la inversión dirigida a las industrias metálicas básicas y a la fabricación de maquinaria y equipo, con 464.3 millones de dólares adicionales.