Banxico y CNBV suavizan su propuesta para bajar las cuotas por pagos con tarjeta

Para las tarjetas amparadas por contratos distintos a los de crédito, el límite definitivo será de 10.80 pesos por operación, mientras que el monto acumulado de las cuotas durante 12 meses deberá ser igual o inferior a 0.30% del valor total de las operaciones.

La propuesta representa un ajuste frente al planteamiento original presentado por las instituciones en octubre de 2025. En aquella versión se contemplaba un recorte mucho más agresivo, con un límite de 0.60% para las operaciones con tarjeta de crédito. El nuevo proyecto eleva ese máximo a 1.30% y añade una transición gradual, lo que apunta a una flexibilización de la regulación tras los comentarios recibidos durante la primera consulta.

Cabe aclarar que la cuota de intercambio no es la comisión que paga directamente el consumidor, sino el monto que el adquirente, o sea, la institución que procesa el pago del comercio, paga al emisor de la tarjeta por cada operación. Sin embargo, forma parte de los costos que los adquirentes consideran para determinar la tasa de descuento que cobran a los comercios.

El proyecto se encuentra actualmente en consulta pública, por lo que los nuevos topes aún no son definitivos ni han entrado en vigor. Banxico y la CNBV podrán realizar ajustes antes de emitir la regulación final.

Banxico y CNBV buscan gradualidad y competencia

El cambio sería paulatino, de acuerdo con la propuesta, en una primera etapa, los emisores podrán cobrar hasta 1.65% por operación con tarjeta de crédito y hasta 12.80 pesos en las demás tarjetas. Un año después, los límites bajarían a 1.40% y 11.80 pesos, respectivamente, antes de alcanzar los máximos definitivos de 1.30% y 10.80 pesos.

También habría una transición para el límite anual, a los 24 meses, las cuotas acumuladas no podrán superar 1.20% del monto operado en crédito y 0.40% en las demás tarjetas; a los 36 meses, bajarían a 1.10% y 0.35%, respectivamente, antes de alcanzar los objetivos finales de 1.00% y 0.30%.

Banxico y la CNBV argumentan que los topes buscan elevar la competencia y facilitar una mayor aceptación de los pagos digitales. El proyecto retoma además recomendaciones de la autoridad de competencia, que había identificado al mecanismo de determinación de las cuotas de intercambio como una de las barreras que otorgaban ventajas a los participantes establecidos.

Además, los emisores todavía podrán fijar cuotas diferentes según el tipo de operación, pero tendrán que justificarlas mediante costos reales y comprobables, y nunca podrán rebasar los máximos establecidos. La propuesta aún deberá completar su proceso regulatorio antes de entrar en vigor.