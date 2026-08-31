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Economía

El Niño amenaza con encarecer precios de alimentos en México hasta 2027, advierte S&P Global

La sequía y el estrés hídrico podrían afectar cultivos como maíz, frijol y café, mientras el golpe se extendería hasta el año próximo por el rezago de los agropecuarios y su impacto al consumidor.
lun 31 agosto 2026 06:07 PM
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Imagen que muestra un suelo árido en alguna localidad mexicana con tierra cuarteada por la falta de agua y vacas buscando agua en medio de la sequia en el horizonte se ven arboles secos y un cielo azul y despejado haciendo resaltar la llanura despoblada
Un campo de cultivo mexicano muestra los efectos de la sequía. Según S&P Global, el fenómeno de El Niño podría golpear la producción agrícola del país antes de trasladarse, meses después, a los precios que pagan los consumidores. (Imagen creada con la ayuda de DALL-E)

México podría enfrentar uno de los episodios de El Niño más intensos de las últimas décadas y sus efectos sobre el bolsillo no terminarían cuando el fenómeno climático comience a disiparse. La sequía afectaría primero al campo, mientras que el encarecimiento de los alimentos podría prolongarse hasta 2027. Además, la economía mexicana crecerá más lentamente por los efectos del fenómeno, de acuerdo con un análisis de S&P Global Market Intelligence.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima una probabilidad de 81% de que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026.

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La trayectoria observada hasta ahora se asemeja a las primeras etapas de los episodios de 1997-98 y 2015-16 y, de cumplirse las previsiones, el actual podría colocarse entre los cuatro más intensos registrados, junto con los de 1972-73, 1982-83, 1997-98 y 2015-16.

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Para México, el riesgo es particularmente relevante por el impacto sobre la producción agropecuaria. Aunque la agricultura representa alrededor de 3% a 4% del PIB, el efecto del fenómeno sería desigual, pues algunas entidades del norte podrían recibir ligeramente más lluvias, mientras que el centro y sur del país enfrentarían condiciones más secas.

En esas regiones se concentra parte de la producción de café, caña de azúcar, maíz y aguacate, cultivos que S&P Global Market Intelligence identifica entre los expuestos a una menor disponibilidad de agua. El análisis advierte además que estados agrícolas importantes no cuentan con suficiente infraestructura de almacenamiento de agua para compensar plenamente su dependencia de las precipitaciones estacionales.

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Otro análisis de S&P Global Ratings amplía la lista de cadenas vulnerables e incluye también frijol, sorgo, arroz y alimento para ganado, debido al estrés hídrico y al riesgo de menores rendimientos.

El golpe más fuerte a los precios llegaría en 2027

La particularidad para México es el tiempo que tardaría el choque climático en llegar completamente al consumidor. S&P estima que el impacto total sobre la inflación mexicana se materializaría después del décimo mes del episodio, un retraso mayor que el esperado en economías como Colombia, Chile o Perú.

La primera presión vendría de la menor oferta de alimentos provocada por la sequía en el centro y sur del país. Pero durante 2027 cobraría mayor relevancia en el encarecimiento de productos derivados de la ganadería.

La escasez de agua durante los meses de verano elevaría los costos de producción pecuaria y el traslado hacia los precios que pagan los consumidores tardaría entre seis y 12 meses. Bajo este escenario, el impulso inflacionario alcanzaría su punto máximo durante el tercer trimestre de 2027.

La experiencia de episodios anteriores muestra, además, que en México algunos de los movimientos más pronunciados se han concentrado en frutas y verduras, aunque S&P Global Ratings señala que esos episodios no se han traducido sistemáticamente en una aceleración generalizada y persistente de toda la inflación alimentaria.

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El Niño afectará el crecimiento económico

Las estimaciones de S&P Global Market Intelligence no plantean un único resultado, sino tres escenarios según la intensidad que alcance El Niño. Las cifras muestran desviaciones en puntos porcentuales respecto del escenario base de S&P Global Market Intelligence, no niveles absolutos de crecimiento o inflación.

El escenario más severo dejaría así dos momentos distintos para la economía mexicana. En 2026, el mayor daño se observaría sobre el crecimiento: el PIB avanzaría 0.59 puntos porcentuales menos de lo previsto por S&P. En 2027, en cambio, el efecto sobre la actividad se moderaría, pero la inflación se colocaría 1.63 puntos por encima de la línea base.

De hecho, el reporte anticipa que la producción agrícola puede resentir rápidamente la falta de lluvias y el estrés hídrico, por lo que el daño al crecimiento será mayor durante 2026. Los precios, en cambio, absorberían progresivamente las pérdidas de cosechas, la menor disponibilidad de agua y el aumento en los costos ganaderos. Así, primero sufriría la producción y después el consumidor.

S&P Global Ratings considera al estrés hídrico como la principal vulnerabilidad de México frente a El Niño, debido a que el fenómeno tiende a agravar las sequías y modificar los patrones regionales de precipitación.

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Meteorología Inflación

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