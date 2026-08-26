Banxico se pone optimista y mejora a 1.5% su pronóstico para la economía mexicana en 2026

El mejor desempeño esperado es resultado del mayor crecimiento de la actividad económica en el segundo trimestre respecto de lo anticipado . Este efecto se encuentra parcialmente compensado por una desaceleración mayor a la previamente esperada en el tercer trimestre. Para el resto de la trayectoria de pronóstico se continúa esperando una moderada y gradual aceleración en las tasas de crecimiento trimestral.

Rumbo al cierre de año, el banco central detalló que a pesar de la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio de 2026, se espera que este recupere una tendencia positiva, mientras la inversión se mantendría débil como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y a la ratificación del T-MEC ante la nueva fase de revisiones anuales.

Por su parte, las exportaciones presentarían una moderada expansión, en congruencia con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos y apoyada por la adquisición de bienes relacionados con el sector tecnológico en aquel país, resaltó el documento.

Banxico prevé que inflación cierre 2026 en 3.5%

En tanto, el banco central mantuvo su perspectiva para la inflación, respecto al último informe de mayo, ubicada en 3.5%, mientras para la inflación subyacente se modificó de 3.4% a 3.5%. Detalló que la meta de 3.0% se logrará en el cuarto trimestre de 2027.

Entre los factores que representan un riesgo para el alza de precios, Banxico resaltó la persistencia de la inflación subyacente; disrupciones por políticas comerciales o un impacto inflacionario de los conflictos geopolíticos; afectaciones climáticas que pudieran impacar los precios de diversos productos agropecuarios; mayores presiones de costos que se puedan traspasar a los precios al consumidor, y una tendencia a la depreciación del peso mexicano.

