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Economía

Banxico se pone optimista y mejora a 1.5% su pronóstico para la economía mexicana en 2026

El ajuste obedece al mejor desempeño al esperado en el segundo trimestre, informó Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central. Para 2027, redujo ligeramente a la baja a 2%
mié 26 agosto 2026 01:25 PM
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Fachada Banco de México (Banxico), Centro Histórico, Ciudad de México. Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.
Banco de México (Banxico) tiene el mandato de mantener la inflación en un nivel de 3%. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro. )

Banco de México (Banxico) espera que en 2026 la economía tenga un mayor desempeño al previsto a finales de mayo pasado, al ajustar su perspectiva al alza para el PIB de 1.1% a 1.5%

"El intervalo para la variación esperada del PIB en ese año se ubica entre 1.0 y 2.0%. Para 2027, se prevé un crecimiento del PIB de 2.0%, tasa ligeramente menor a la de 2.1% anticipada en el Informe anterior. El intervalo para el crecimiento previsto del PIB en 2027 es de entre 1.2 y 2.8%", refirió el ente autónomo en su reporte del trimestre abril-junio de 2026.

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El mejor desempeño esperado es resultado del mayor crecimiento de la actividad económica en el segundo trimestre respecto de lo anticipado . Este efecto se encuentra parcialmente compensado por una desaceleración mayor a la previamente esperada en el tercer trimestre. Para el resto de la trayectoria de pronóstico se continúa esperando una moderada y gradual aceleración en las tasas de crecimiento trimestral.

Rumbo al cierre de año, el banco central detalló que a pesar de la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio de 2026, se espera que este recupere una tendencia positiva, mientras la inversión se mantendría débil como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y a la ratificación del T-MEC ante la nueva fase de revisiones anuales.

Por su parte, las exportaciones presentarían una moderada expansión, en congruencia con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos y apoyada por la adquisición de bienes relacionados con el sector tecnológico en aquel país, resaltó el documento.

Banxico prevé que inflación cierre 2026 en 3.5%

En tanto, el banco central mantuvo su perspectiva para la inflación, respecto al último informe de mayo, ubicada en 3.5%, mientras para la inflación subyacente se modificó de 3.4% a 3.5%. Detalló que la meta de 3.0% se logrará en el cuarto trimestre de 2027.

Entre los factores que representan un riesgo para el alza de precios, Banxico resaltó la persistencia de la inflación subyacente; disrupciones por políticas comerciales o un impacto inflacionario de los conflictos geopolíticos; afectaciones climáticas que pudieran impacar los precios de diversos productos agropecuarios; mayores presiones de costos que se puedan traspasar a los precios al consumidor, y una tendencia a la depreciación del peso mexicano.

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Entre los factores, que pueden ayudar a la baja en el alza de precios destacan una actividad económica de Estados Unidos o de México menor a la anticipada que pudiera implicar menores presiones sobre la inflación de nuestro país; que el traspaso de las presiones de costos a los precios esté acotado, y que se observen menores presiones por la apreciación que la moneda nacional registra desde el año pasado.

Menos empleos afiliados al IMSS

Para la generación de puestos de trabajo afiliados al IMSS, Banxico ajustó su intervalo, respecto a su última previsión en mayo. Ahora se prevé la generación de 220,000 y 400,000 empleos, cuando la estimación anterior fue de 260,000 y 460,000.

Para 2027 conservó su intervalo de entre 400,000 a 600,000 empleos

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