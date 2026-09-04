Con apoyos del gobierno, la pensión mensual promedio en México es de 13 mil 745 pesos

La cifra contrasta con los 5 mil 666 pesos mensuales que, en promedio, recibirían sin considerar las aportaciones y complementos públicos. Al sumar los apoyos, el ingreso en la etapa de retiro aumenta 142.6%.

De acuerdo con el documento, al cierre de junio de 2026 se autorizaron 120 mil 900 pensiones al amparo de la Ley del Seguro Social, de las cuales 120 mil 533 correspondieron a pensiones garantizadas, 344 a rentas vitalicias y 23 a retiros programados.

Del total de personas pensionadas, 89% se benefició de la reducción en el requisito de semanas de cotización establecida en la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro aprobada en 2020.

La reforma redujo de manera gradual el número de semanas necesarias para acceder a una pensión garantizada y estableció que para determinar el monto también se consideren factores como el salario de cotización promedio durante la vida laboral, la edad de retiro y las semanas cotizadas.

“Las personas pensionadas por el nuevo régimen lograron una pensión garantizada promedio de 5 mil 297 pesos, monto superior a la pensión garantizada sin la reforma en un 21%”, señala el informe.