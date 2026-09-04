Los apoyos del gobierno, conformados por el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el recurso destinado cada dos meses a adultos mayores, elevaron a 13 mil 745 pesos mensuales el ingreso promedio de la población que recibe una pensión mínima garantizada de acuerdo con datos del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con apoyos del gobierno, la pensión mensual promedio en México es de 13 mil 745 pesos
La cifra contrasta con los 5 mil 666 pesos mensuales que, en promedio, recibirían sin considerar las aportaciones y complementos públicos. Al sumar los apoyos, el ingreso en la etapa de retiro aumenta 142.6%.
De acuerdo con el documento, al cierre de junio de 2026 se autorizaron 120 mil 900 pensiones al amparo de la Ley del Seguro Social, de las cuales 120 mil 533 correspondieron a pensiones garantizadas, 344 a rentas vitalicias y 23 a retiros programados.
Del total de personas pensionadas, 89% se benefició de la reducción en el requisito de semanas de cotización establecida en la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro aprobada en 2020.
La reforma redujo de manera gradual el número de semanas necesarias para acceder a una pensión garantizada y estableció que para determinar el monto también se consideren factores como el salario de cotización promedio durante la vida laboral, la edad de retiro y las semanas cotizadas.
“Las personas pensionadas por el nuevo régimen lograron una pensión garantizada promedio de 5 mil 297 pesos, monto superior a la pensión garantizada sin la reforma en un 21%”, señala el informe.
¿Cómo se alcanza una pensión de 13 mil 745 pesos?
De acuerdo con el documento, el ingreso promedio de 13 mil 745 pesos se obtiene al considerar los distintos componentes que reciben los pensionados beneficiados por los esquemas públicos de protección al retiro.
A la pensión correspondiente al sistema de seguridad social se suma, cuando corresponde, el complemento otorgado por el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
De acuerdo con el informe, este mecanismo permite elevar el ingreso pensionario hasta un promedio de 10 mil 545 pesos. A esta cantidad se agrega la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con lo que el ingreso mensual promedio alcanza los 13 mil 745 pesos.
El gobierno federal señala que la suma de estos componentes permitió incrementar 142.6% el ingreso promedio respecto del monto de la pensión sin los complementos públicos.
Fondo de Pensiones para el Bienestar eleva 89% el ingreso promedio de los jubilados
El documento resaltó también que el Fondo de Pensiones para el Bienestar incrementó la pensión promedio de los trabajadores beneficiados de 6 mil 256 pesos a 11 mil 847 pesos al cierre de julio de 2026. El aumento fue de 89.3%, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno.
El mecanismo busca elevar el ingreso de trabajadores que cotizan bajo el esquema de cuentas individuales del IMSS y del ISSSTE para que su pensión alcance un monto equivalente a su último salario registrado, bajo las condiciones establecidas por el programa.
El beneficio aplica para personas de 65 años que reciben una pensión igual o menor a 17 mil 885 pesos con 85 centavos, monto equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS actualizado para 2026.
Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, un total de 3 mil 721 personas se incorporaron por primera vez a este beneficio. Con ello, el padrón acumulado desde la entrada en vigor del programa, en julio de 2024, alcanzó 8 mil 212 pensionados.
Para financiar estos complementos, el gobierno federal había destinado un acumulado de 561 millones de pesos a julio de 2026. Del total de personas beneficiadas, 93% pertenecía al IMSS y el 7% restante al ISSSTE.