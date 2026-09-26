EU y China abrirán un "canal de comunicación" sobre la inteligencia artificial

APEC y G20
El anuncio de que los dos líderes mantendrían su diálogo fue, quizá, el mayor resultado tangible para ambas partes. Ambos confirmaron que volverían a encontrarse en la cumbre de APEC en Shenzhen, China, en noviembre, y en el foro del G20 en el resort Doral de Trump en Miami, en diciembre.
Xi había declarado el jueves que Washington y Teherán debían resolver sus diferencias "lo antes posible" mediante la negociación, según la agencia estatal Xinhua.
Trump desplegó toda la pompa durante la visita de Xi, a quien agasajó con un banquete de Estado al que estaban invitados, por la parte estadounidense, los directivos de las mayores empresas, con especial atención al sector tecnológico.
Por la parte china, solo estuvo presente una reducida delegación de diplomáticos. Otro resultado de esta visita de Estado fue el anuncio de la próxima llegada al zoo de Atlanta (sur) de dos pandas, emblemáticos de la diplomacia china.
Xi solicitó "prudencia"
Xi pidió a Washington "prudencia" respecto a Taiwán, que China considera parte de su territorio , mientras que Estados Unidos apoya militarmente a la isla.
También abogó por una "coexistencia pacífica" entre las dos principales potencias mundiales, enfrascadas en una feroz rivalidad militar, tecnológica, diplomática y estratégica, y consideró que su paso por Washington había añadido "nuevo contenido" a la relación bilateral.
Los dos dirigentes, Trump en particular, quisieron proyectar una imagen armoniosa durante su encuentro. El multimillonario, de 80 años, se trasladó al aeropuerto para recibir en persona a su huésped el miércoles.
En un video difundido por la Casa Blanca se le ve también mostrar al dirigente chino un retrato de ambos colgado no muy lejos del Despacho Oval. El gesto le valió al presidente estadounidense renovadas acusaciones de sus opositores por su cercanía con dirigentes autoritarios.
La visita del presidente chino coincidió con una aguda crisis con la prensa, luego de que Trump ordenara la semana pasada bloquear el acceso a la Casa Blanca a tres medios, entre ellos CNN. Solo dio marcha atrás tras una decisión judicial y la movilización de otras grandes cadenas estadounidenses.