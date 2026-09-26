EU y China abrirán un "canal de comunicación" sobre la inteligencia artificial

Los dos países habilitaron un "Diálogo Estados Unidos-China sobre Superinteligencia (SI) para intercambiar opiniones sobre los riesgos y beneficios " de la IA, y acordaron establecer un "canal de comunicación bilateral" para incidentes, señaló la Casa Blanca.

La inteligencia artificial, a la que Trump llama ahora "superinteligencia", fue uno de los principales temas tratados durante la visita de Estado de tres días, que concluyó el viernes.

Según Washington, los líderes acordaron emplear el término SI en lugar de IA. Su próxima reunión está prevista para noviembre.

Poco antes de la cumbre, Trump había dicho que prefería dejar la IA "exactamente donde está", en alusión al avance en la investigación en ese sector.

Xi adoptó un tono más mesurado y abogó por que Estados Unidos y China lleven "una relación sin conflicto ni confrontación", así como por mantener la IA bajo "control humano".

Los medios estatales chinos confirmaron la creación de la línea directa sobre IA en un informe publicado el sábado.

Trump asegura que la reunión fue "muy positiva"



La visita de Xi a Washington estuvo marcada más por el boato y la ostentación que por la sustancia. No obstante, la Casa Blanca informó de acuerdos alcanzados, como el compromiso de China de importar al menos 10 millones de toneladas de carbón de Estados Unidos en 2027 y 2028.

Ambos países también acordaron un trato arancelario más favorable para 30,000 millones de dólares en "bienes no sensibles".

Durante un breve recorrido por los Archivos Nacionales en Washington, donde se conservan, entre otros documentos, la Declaración de Independencia y la Constitución estadounidense, Trump indicó a los periodistas que había hablado con Xi de Irán, aliado de Pekín.

"Creo que hemos logrado avances enormes, fue muy positiva para ambos países", declaró Trump a los periodistas al resumir la cita con Xi.