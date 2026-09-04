El Congreso alista una reforma para contener los incrementos en los seguros de gastos médicos mayores, luego de que algunos asegurados han enfrentado aumentos anuales de hasta 80%, en un contexto donde la inflación médica en el país ha rebasado 14%, de acuerdo con el diputado priista Jericó Abramo Masso, principal impulsor de la propuesta.
Diputados van contra los aumentos de hasta 80% en seguros de gastos médicos
La iniciativa fue puesta sobre la mesa desde los primeros meses de 2026 y prácticamente cuenta con el consenso para su aprobación.
Dicha propuesta incluye la regulación de hospitales privados y plantea topar los incrementos anuales de las pólizas y evitar aumentos de 20% hasta 80%, además de contener la inflación médica en México, que ha alcanzado rangos de 14.5%.
Entre sus principales objetivos, contempla obligar a los hospitales privados a publicar cada año sus tarifas de servicios, con el objetivo de transparentar costos, fomentar la competencia y reducir el encarecimiento de las pólizas.
De igual forma, la iniciativa plantea como meta que la inflación médica no supere 8% anual. En México, dicho indicador alcanza rangos de 14.5%.
La propuesta también busca proteger a los adultos mayores mediante la eliminación del IVA en sus pólizas de gastos médicos mayores y una exención del ISR para personas de más de 60 años.
Además, plantea impedir que el aumento de las primas expulse a este segmento de la población del sistema y establecer la portabilidad de los seguros para que los usuarios puedan cambiar de aseguradora sin perder antigüedad, periodos de espera cumplidos ni derechos adquiridos.
Al mismo tiempo, los contratos deberán ser más claros y la asesoría tendría que ser proporcionada por agentes certificados.
Buscan frenar abusos de aseguradoras
En la primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizada este miércoles, el diputado Jericó Abramo Masso denunció los diversos abusos por parte de hospitales privados y aseguradoras que justifican su iniciativa.
Sobre la opacidad en las tarifas de los hospitales, el legislador expuso la total falta de regulación de los costos hospitalarios y cómo esto se traduce en cobros arbitrarios para el usuario.
"Los costos de hospitales en México no están de ninguna manera sujetos a ningún tipo de supervisión que aunque ya en la ley de Economía un área que les dice que tendrán que presentar sus tarifas anuales no lo hacen y eso ha generado que la opacidad que se tiene entre la presentación de gastos de un hospital privado hacia la cotización que hace una aseguradora de gastos médicos no se pueda tener una claridad en las tarifas para los usuarios y al final del día el usuario está quedando en el último lugar de la fila", dijo.
También criticó la negativa de casi todos los centros médicos de proveer claridad en las cuentas durante el internamiento del paciente.
"Hoy tú vas a un hospital con un tema de cuidados intermedios duras 3 días en los procesos. Si tú el segundo día pides un estado de cuenta en el 96% de los hospitales no se te da. Te dicen que hasta que salgas te dan un estado de referencia o un estado de cuenta”, dijo.
Sobre la inflación médica autogenerada por el sector, Jericó Abramo Masso enfatizó que el encarecimiento de la salud privada en el país es intencionado y no responde a causas macroeconómicas externas.
"Detener la inflación médica que es la más alta de todo el hemisferio norte desde Canadá, hasta la Patagonia. México es el país que más sube su inflación médica generada por el propio sector. No es un tema de precios, no es un tema de tecnologías, es un tema generado por los hospitales. Solamente en México está autogenerada para generarle un beneficio al sector, olvidando muy de lejos a los usuarios”, añadió.
El reclamo más fuerte del legislador se centró en cómo las compañías de seguros aprovecharon un plazo de prórroga legislativa de cuatro meses para elevar drásticamente sus precios.
"El 28 de abril se iba a votar el dictamen. El sector de seguros pidió más tiempo. Ya se le dio mayo, junio, julio, agosto, y se acabó la fiesta. Ya no hay excusa, ya no pueden patear más el balón y lo más ingrato es que durante esos 4 meses siguieron incrementando sus pólizas hasta 80%, vengándose los usuarios. no vamos a permitir esto más”, agregó.
Aseguradoras piden soluciones conjuntas
Sobre el tema, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dijo que ha mantenido un diálogo abierto y constructivo con legisladores de las distintas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, con el objetivo de encontrar soluciones que amplíen el acceso a la protección de la salud y fortalezcan los derechos de los asegurados.
“La atención de la salud es un ecosistema complejo en el que participan aseguradoras, hospitales, médicos, proveedores de medicamentos, dispositivos e insumos médicos, autoridades y, en el centro de todos ellos, los pacientes. Por ello, las soluciones deben construirse con la participación de todos, a partir de información, transparencia y criterios técnicos”, dijo la AMIS.
Resaltó que continuará trabajando con el Congreso, las autoridades y los distintos participantes del sistema de salud privado para impulsar soluciones que protejan a los usuarios y, al mismo tiempo, preserven el acceso a servicios de salud de calidad y la sostenibilidad de las coberturas.