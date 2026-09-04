Diputados van contra los aumentos de hasta 80% en seguros de gastos médicos

Buscan frenar abusos de aseguradoras

En la primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizada este miércoles, el diputado Jericó Abramo Masso denunció los diversos abusos por parte de hospitales privados y aseguradoras que justifican su iniciativa.

Sobre la opacidad en las tarifas de los hospitales, el legislador expuso la total falta de regulación de los costos hospitalarios y cómo esto se traduce en cobros arbitrarios para el usuario.

"Los costos de hospitales en México no están de ninguna manera sujetos a ningún tipo de supervisión que aunque ya en la ley de Economía un área que les dice que tendrán que presentar sus tarifas anuales no lo hacen y eso ha generado que la opacidad que se tiene entre la presentación de gastos de un hospital privado hacia la cotización que hace una aseguradora de gastos médicos no se pueda tener una claridad en las tarifas para los usuarios y al final del día el usuario está quedando en el último lugar de la fila", dijo.

También criticó la negativa de casi todos los centros médicos de proveer claridad en las cuentas durante el internamiento del paciente.

"Hoy tú vas a un hospital con un tema de cuidados intermedios duras 3 días en los procesos. Si tú el segundo día pides un estado de cuenta en el 96% de los hospitales no se te da. Te dicen que hasta que salgas te dan un estado de referencia o un estado de cuenta”, dijo.

Sobre la inflación médica autogenerada por el sector, Jericó Abramo Masso enfatizó que el encarecimiento de la salud privada en el país es intencionado y no responde a causas macroeconómicas externas.

"Detener la inflación médica que es la más alta de todo el hemisferio norte desde Canadá, hasta la Patagonia. México es el país que más sube su inflación médica generada por el propio sector. No es un tema de precios, no es un tema de tecnologías, es un tema generado por los hospitales. Solamente en México está autogenerada para generarle un beneficio al sector, olvidando muy de lejos a los usuarios”, añadió.

El reclamo más fuerte del legislador se centró en cómo las compañías de seguros aprovecharon un plazo de prórroga legislativa de cuatro meses para elevar drásticamente sus precios.

"El 28 de abril se iba a votar el dictamen. El sector de seguros pidió más tiempo. Ya se le dio mayo, junio, julio, agosto, y se acabó la fiesta. Ya no hay excusa, ya no pueden patear más el balón y lo más ingrato es que durante esos 4 meses siguieron incrementando sus pólizas hasta 80%, vengándose los usuarios. no vamos a permitir esto más”, agregó.