Esto significa que alrededor de 13.9 de cada 100 pesos contemplados en la Ley de Ingresos provendrán de financiamientos, una proporción ligeramente inferior al 14.4% aprobado para 2026.

El cambio en la composición de los recursos dependerá principalmente de los impuestos. Hacienda proyecta recaudar 6 billones 263,887 millones de pesos por esta vía, equivalentes a cerca de 59 de cada 100 pesos de los ingresos totales contemplados en la iniciativa.

Frente al cierre que ahora estima Hacienda para 2026, los ingresos tributarios crecerían 5.9% en términos reales, mientras que los ingresos presupuestarios en su conjunto aumentarían 3.9%.



Durante su discurso, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, anticipó modificaciones a la Ley de ISR que buscarían fortalecer la “equidad tributaria”, planteando condiciones para reducir la evasión fiscal, y que las aportaciones de las empresas sean más consistentes con su capacidad económica real, y cerrando el camino al uso de factureras y expresó que esto permitirá ampliar el espacio fiscal disponible.



La apuesta ocurre, sin embargo, después de un año en el que la recaudación ha mostrado señales de debilidad. Antes de la presentación del paquete, los ingresos por ISR acumularon hasta julio una caída de 6% real frente al mismo periodo de 2025, la mayor contracción para un periodo comparable desde 2009.

Hacienda busca recaudar más por ISR, IVA y IEPS

El ISR (Impuesto Sobre la Renta) seguirá siendo la principal fuente tributaria del gobierno. La iniciativa estima una recaudación de 3 billones 288,975 millones de pesos en 2027. Hacienda prevé que los ingresos tributarios crezcan 5.9% real respecto al cierre estimado de 2026, impulsados principalmente por incrementos reales de 7.2% en ISR y de 10.5% en IEPS.

Además, se prevé que de los 442,804 mdp adicionales frente a la Ley de Ingresos 2026, 425,346 mdp correspondan a impuestos; sólo ISR e IVA explican 397,775 mdp, mientras que el financiamiento prácticamente se mantiene sin cambios.

Algunos analistas consideran que la caída observada este año en el ISR refleja el deterioro de las utilidades de las empresas y del mercado laboral. Baco Base, por ejemplo, ya advirtió que un marco macroeconómico demasiado optimista podría llevar a sobreestimar la recaudación y, en consecuencia, presentar una trayectoria de endeudamiento difícil de cumplir.

Para 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calcula que los ingresos presupuestarios representarán 23.2% del PIB y los tributarios alcanzarán 15.9%, frente a un cierre estimado de 23% y 15.4%, respectivamente, en 2026. Esto con base en una estimación de crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5% para 2027.

¿De cuánto serán los ingresos petroleros?

La otra modificación en las fuentes de recursos será la pérdida de ingresos provenientes del petróleo. Hacienda estima ingresos petroleros por 984,500 millones de pesos en 2027, una disminución real de 14.4% respecto al cierre previsto para este año.