El gobierno federal apostará por una mayor recaudación de impuestos para financiar el presupuesto de 2027, en un año en el que anticipa menores ingresos petroleros y todavía requerirá cerca de 1.5 billones de pesos provenientes de financiamientos. La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) estima recursos totales por 10 billones 636,488 millones de pesos para 2027. De ese monto, 9 billones 156,529 millones corresponderán a ingresos presupuestarios y 1 billón 479,959 millones a ingresos derivados de financiamientos.
Ley de Ingresos 2027: Hacienda apuesta por recaudar más impuestos para depender menos del financiamiento
Esto significa que alrededor de 13.9 de cada 100 pesos contemplados en la Ley de Ingresos provendrán de financiamientos, una proporción ligeramente inferior al 14.4% aprobado para 2026.
El cambio en la composición de los recursos dependerá principalmente de los impuestos. Hacienda proyecta recaudar 6 billones 263,887 millones de pesos por esta vía, equivalentes a cerca de 59 de cada 100 pesos de los ingresos totales contemplados en la iniciativa.
Frente al cierre que ahora estima Hacienda para 2026, los ingresos tributarios crecerían 5.9% en términos reales, mientras que los ingresos presupuestarios en su conjunto aumentarían 3.9%.
Durante su discurso, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, anticipó modificaciones a la Ley de ISR que buscarían fortalecer la “equidad tributaria”, planteando condiciones para reducir la evasión fiscal, y que las aportaciones de las empresas sean más consistentes con su capacidad económica real, y cerrando el camino al uso de factureras y expresó que esto permitirá ampliar el espacio fiscal disponible.
La apuesta ocurre, sin embargo, después de un año en el que la recaudación ha mostrado señales de debilidad. Antes de la presentación del paquete, los ingresos por ISR acumularon hasta julio una caída de 6% real frente al mismo periodo de 2025, la mayor contracción para un periodo comparable desde 2009.
Hacienda busca recaudar más por ISR, IVA y IEPS
El ISR (Impuesto Sobre la Renta) seguirá siendo la principal fuente tributaria del gobierno. La iniciativa estima una recaudación de 3 billones 288,975 millones de pesos en 2027. Hacienda prevé que los ingresos tributarios crezcan 5.9% real respecto al cierre estimado de 2026, impulsados principalmente por incrementos reales de 7.2% en ISR y de 10.5% en IEPS.
Además, se prevé que de los 442,804 mdp adicionales frente a la Ley de Ingresos 2026, 425,346 mdp correspondan a impuestos; sólo ISR e IVA explican 397,775 mdp, mientras que el financiamiento prácticamente se mantiene sin cambios.
Algunos analistas consideran que la caída observada este año en el ISR refleja el deterioro de las utilidades de las empresas y del mercado laboral. Baco Base, por ejemplo, ya advirtió que un marco macroeconómico demasiado optimista podría llevar a sobreestimar la recaudación y, en consecuencia, presentar una trayectoria de endeudamiento difícil de cumplir.
Para 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calcula que los ingresos presupuestarios representarán 23.2% del PIB y los tributarios alcanzarán 15.9%, frente a un cierre estimado de 23% y 15.4%, respectivamente, en 2026. Esto con base en una estimación de crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5% para 2027.
¿De cuánto serán los ingresos petroleros?
La otra modificación en las fuentes de recursos será la pérdida de ingresos provenientes del petróleo. Hacienda estima ingresos petroleros por 984,500 millones de pesos en 2027, una disminución real de 14.4% respecto al cierre previsto para este año.
Los ingresos propios de Pemex caerían 10.3% real, a 773,800 millones de pesos, mientras que los petroleros correspondientes al Gobierno Federal disminuirían 26.7%, hasta alrededor de 210,800 millones. La dependencia prevé que esta caída sea más que compensada por los ingresos no petroleros, que alcanzarían 8.172 billones de pesos y crecerían 6.6% real frente al cierre de 2026.
Es decir, Hacienda espera obtener 343,700 millones de pesos adicionales de ingresos presupuestarios, a precios de 2027, frente al cierre estimado de este año, pese a perder 165,400 millones de ingresos petroleros.
Además de los ingresos presupuestarios, la iniciativa contempla 1 billón 479,959 millones de pesos provenientes de financiamientos, prácticamente el mismo monto nominal que los 1 billón 472,626 millones aprobados para 2026.
Esto significa que 13.9 de cada 100 pesos de los recursos previstos en la Ley de Ingresos de 2027 provendrán de financiamientos, ligeramente por debajo de los 14.4 pesos de cada 100 aprobados para este año. Por separado, Hacienda solicita al Congreso un techo de endeudamiento neto interno del Gobierno Federal de hasta 1.7 billones de pesos para 2027.