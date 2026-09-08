El rango previsto para el siguiente año es menor, al rango aprobado para el cierre de 2026 a finales del año pasado establecido entre 1.8% y 2.8%, refieren cifras de la SHCP.

"En 2027 seguiremos con la ruta de la consolidación fiscal, que inició con la administración, esta seguirá siendo de manera estratégica, sin comprometer los recursos para programas, e inversión. Por lo que se prevé un déficit fiscal de 3.9% del PIB, consistentes con la política fiscal", explicó Amador Zamora en la entrega del Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Hacienda, la meta del déficit es 1.8 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2024. Y la reducción permitirá disminuir las necesidades de financiamiento y mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible.



El gasto público neto se prevé en 10.5 billones de pesos. En tanto, los ingresos públicos alcanzarán los 9.2 billones de pesos.

“El Plan de Inversión de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar será uno de los grandes pilares para fortalecer el crecimiento económico, para ello se destinará 2.6% del PIB al gasto en inversión física presupuestaria para proyectos para conectar y mejorar la capacidad productiva del país”, dijo Amador Zamora.

Para la generación de ingresos, el titular de Hacienda, destacó que se fortalecerán las acciones para la lucha antievasión y elusión de impuestos, especialmente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para el que se plantean modificaciones.

"Las modificaciones a la Ley del ISR buscan fortalecer la equidad tributaria, a través de que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica, y contiene mecanismos para el combate a la elusión y la evasión fiscal, cerrando el camino al uso de factureras como la manera de aprobar deducciones", adelantó el titular de la SHCP.