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Economía

Salario en empleo formal en México supera los 20,000 pesos mensuales y le gana a la inflación

La creación de puestos de trabajo afiliados al IMSS muestra señales de debilidad pese al repunte de agosto. En contraste, el salario promedio creció 3.4% en términos reales.
mar 08 septiembre 2026 06:26 PM
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Trabajador mexicano sostiene varios billetes de 500 pesos en un espacio de trabajo con planos y un casco de seguridad.
El salario promedio de los trabajadores formales mantiene su crecimiento, pese a la pérdida de dinamismo en la creación de empleos registrados ante el IMSS.

El mercado laboral formal mexicano avanza a dos velocidades, por un lado, la creación de puestos de trabajo pierde dinamismo, mientras los salarios de quienes conservan un empleo formal continúan creciendo por encima de la inflación.

En agosto se registraron 22 millones 798,473 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el nivel más alto para un mes de agosto y el segundo mayor para cualquier mes desde que existe registro.

Un dato positivo del reporte del IMSS es que el ingreso promedio de los empleos formales en el país ya supera los 20,000 pesos mensuales.

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Durante el mes se agregaron 38,319 empleos, después de que en julio se perdieron 19,550. Sin embargo, detrás del máximo histórico persiste una creación de empleo moderada. A tasa anual, los puestos afiliados aumentaron 1.53%, ligeramente por encima del 1.46% observado en julio. Al excluir los puestos asociados con plataformas digitales, el crecimiento se reduce a 1.24% anual.

Banco Base advierte que, sin considerar 2025, cuando el crecimiento fue de apenas 0.29%, se trata del menor avance anual del empleo para un agosto desde 2020, año marcado por la pandemia. Antes de ese episodio habría que remontarse hasta 2009 para encontrar un desempeño menor.

La creación de empleo sigue por debajo de años anteriores Entre enero y agosto de 2026 se generaron 288,464 puestos de trabajo, incluyendo los asociados a plataformas digitales. La cifra supera en 33.2% los 216,538 empleos creados durante el mismo periodo de 2025.

La comparación histórica, sin embargo, muestra una recuperación todavía débil. Al excluir 2025, es la menor creación de puestos de trabajo para un periodo enero-agosto desde 2020, cuando la pandemia provocó la destrucción de 833,100 empleos. Antes de ese año, el antecedente más bajo corresponde nuevamente a 2009.

Las plataformas digitales también modificaron la lectura de las cifras laborales. Entre julio de 2025 y agosto de 2026 se crearon 472,807 puestos registrados ante el IMSS, de los cuales 199,454 estuvieron asociados con plataformas. El empleo no vinculado con ellas aumentó en 273,353 puestos durante esos 14 meses.

¿Cuánto creció el salario en México?

La otra cara del mercado laboral se encuentra en las remuneraciones, el salario base de cotización promedio alcanzó 673.10 pesos diarios en agosto, un crecimiento nominal de 6.72% respecto al mismo mes del año anterior. Al descontar la inflación, Banco Base estima que el salario promedio registró un crecimiento real de 3.40% anual, tomando como referencia la inflación de 3.26% de la primera quincena de agosto. La combinación entre el aumento del empleo y mejores salarios también permitió que la masa salarial real creciera 4.98% anual en agosto, prácticamente al mismo ritmo que el 4.99% registrado en julio.

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Este indicador puede ser usado como una aproximación de los ingresos laborales totales de los trabajadores formales y, por tanto, de su capacidad de compra. Así, la debilidad en la generación de nuevos puestos todavía no se traduce en un deterioro equivalente de los ingresos laborales, pues mientras el número de empleos avanza a tasas históricamente bajas, el salario de cotización mantiene ganancias reales y la masa salarial continúa creciendo cerca de 5%.

Por otro lado, en agosto se contabilizaron 1 millón 11,239 patrones registrados ante el IMSS, 1,815 menos que un mes antes y 30,112 menos que en agosto de 2025. El número de patrones disminuyó 2.89% anual y acumula 26 meses consecutivos de contracciones anuales. Una racha de esa duración no se observaba desde el periodo comprendido entre abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando las caídas se extendieron durante 30 meses.

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Estadísticas de empleo Instituto Mexicano del Seguro Social

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