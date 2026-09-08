Salario en empleo formal en México supera los 20,000 pesos mensuales y le gana a la inflación

Durante el mes se agregaron 38,319 empleos, después de que en julio se perdieron 19,550. Sin embargo, detrás del máximo histórico persiste una creación de empleo moderada. A tasa anual, los puestos afiliados aumentaron 1.53%, ligeramente por encima del 1.46% observado en julio. Al excluir los puestos asociados con plataformas digitales, el crecimiento se reduce a 1.24% anual.

Banco Base advierte que, sin considerar 2025, cuando el crecimiento fue de apenas 0.29%, se trata del menor avance anual del empleo para un agosto desde 2020, año marcado por la pandemia. Antes de ese episodio habría que remontarse hasta 2009 para encontrar un desempeño menor.

La creación de empleo sigue por debajo de años anteriores Entre enero y agosto de 2026 se generaron 288,464 puestos de trabajo, incluyendo los asociados a plataformas digitales. La cifra supera en 33.2% los 216,538 empleos creados durante el mismo periodo de 2025.

La comparación histórica, sin embargo, muestra una recuperación todavía débil. Al excluir 2025, es la menor creación de puestos de trabajo para un periodo enero-agosto desde 2020, cuando la pandemia provocó la destrucción de 833,100 empleos. Antes de ese año, el antecedente más bajo corresponde nuevamente a 2009.

Las plataformas digitales también modificaron la lectura de las cifras laborales. Entre julio de 2025 y agosto de 2026 se crearon 472,807 puestos registrados ante el IMSS, de los cuales 199,454 estuvieron asociados con plataformas. El empleo no vinculado con ellas aumentó en 273,353 puestos durante esos 14 meses.

¿Cuánto creció el salario en México?

La otra cara del mercado laboral se encuentra en las remuneraciones, el salario base de cotización promedio alcanzó 673.10 pesos diarios en agosto, un crecimiento nominal de 6.72% respecto al mismo mes del año anterior. Al descontar la inflación, Banco Base estima que el salario promedio registró un crecimiento real de 3.40% anual, tomando como referencia la inflación de 3.26% de la primera quincena de agosto. La combinación entre el aumento del empleo y mejores salarios también permitió que la masa salarial real creciera 4.98% anual en agosto, prácticamente al mismo ritmo que el 4.99% registrado en julio.