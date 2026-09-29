Clientes llevan un año sin sus joyas por la huelga del Monte de Piedad y reclaman: “No quiero perderlas”

El dinero que obtuvo mediante estos préstamos fue utilizado para enfrentar gastos de su familia, entre ellos consultas con especialistas fuera de su ciudad, medicamentos, terapias y gastos escolares.

“Mis prendas son de mucho valor para mí. Tienen valor sentimental, económico y de muchos esfuerzos”, cuenta a Expansión.

Natalia explica que normalmente recurría al empeño por periodos de alrededor de tres meses y después recuperaba sus bienes. En uno de los casos recientes, sin embargo, tuvo que salir de su ciudad por problemas de salud y no pudo desempeñar a tiempo.

Desde entonces ha llamado en varias ocasiones a Nacional Monte de Piedad para preguntar cuándo podrá recuperar sus prendas. La respuesta que ha recibido es que no existe una fecha para la entrega debido a que la institución no tiene acceso a las sucursales.

La incertidumbre se suma a sus preocupaciones, Natalia dice que depende de su patrimonio para enfrentar los gastos de su hogar y teme perder bienes que no podría sustituir fácilmente.



Su historia es solo una de miles de afectados por el conflicto laboral, ya que trabajadores e institución mantienen una disputa que está cerca de cumplir un año.

El paro laboral más largo de Nacional Monte de Piedad

La huelga actual comenzó el 1 de octubre de 2025, después de que el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la institución no alcanzaran un acuerdo. El paro provocó el cierre de las sucursales de la institución a nivel nacional. Nacional Monte de Piedad informó entonces que se trataba de 302 sucursales.

No es la primera vez que los trabajadores del Monte de Piedad colocan banderas rojinegras en sus instalaciones.

En febrero de 2024 estalló otra huelga, que duró alrededor de un mes y terminó después de que trabajadores y administración alcanzaran un acuerdo con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En esa ocasión, se logró un aumento salarial de 18%.

Antes de esa movilización, de diciembre de 1997 hasta junio de 1998, durante más de cinco meses, existió una huelga.

¿Por qué comenzó la huelga de 2025?

Nacional Monte de Piedad sostiene que el punto central está relacionado con el mecanismo para ocupar plazas vacantes y con la negativa de la dirigencia sindical a aceptar el proceso de asignación de puestos que propone la institución.

En marzo de 2026, el Monte afirmó que el sindicato no había acreditado las supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que dieron origen al emplazamiento.

Para algunos clientes, las joyas que dejaron en garantía forman parte del patrimonio de sus familias y llevan meses sin poder recuperarlas. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)





La organización sindical, por su parte, tiene una posición distinta respecto a las causas del conflicto y a la actuación de la administración.