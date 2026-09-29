Clientes llevan un año sin sus joyas por la huelga del Monte de Piedad y reclaman: “No quiero perderlas”

En momentos de apuro, Nacional Monte de Piedad se había convertido en la forma en que Natalia conseguía cubrir gastos de su familia. Pero esta vez dejó sus prendas como garantía y, cuando quiso recuperarlas, las sucursales cerraron por la huelga que mantiene detenida la operación de la institución desde octubre de 2025.
Natalia, de Veracruz y de quien se cambio el nombre por seguridad, ha empeñado prendas en distintos momentos, algunas fueron entregadas por ella, otras por su esposo y familiares. Calcula que actualmente tiene alrededor de 60,000 pesos o más en empeños y que necesita unos 20,000 pesos para recuperar algunas de las prendas.
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El dinero que obtuvo mediante estos préstamos fue utilizado para enfrentar gastos de su familia, entre ellos consultas con especialistas fuera de su ciudad, medicamentos, terapias y gastos escolares.
“Mis prendas son de mucho valor para mí. Tienen valor sentimental, económico y de muchos esfuerzos”, cuenta a Expansión.
Natalia explica que normalmente recurría al empeño por periodos de alrededor de tres meses y después recuperaba sus bienes. En uno de los casos recientes, sin embargo, tuvo que salir de su ciudad por problemas de salud y no pudo desempeñar a tiempo.
Desde entonces ha llamado en varias ocasiones a Nacional Monte de Piedad para preguntar cuándo podrá recuperar sus prendas. La respuesta que ha recibido es que no existe una fecha para la entrega debido a que la institución no tiene acceso a las sucursales.
La incertidumbre se suma a sus preocupaciones, Natalia dice que depende de su patrimonio para enfrentar los gastos de su hogar y teme perder bienes que no podría sustituir fácilmente.
Su historia es solo una de miles de afectados por el conflicto laboral, ya que trabajadores e institución mantienen una disputa que está cerca de cumplir un año.
El paro laboral más largo de Nacional Monte de Piedad
La huelga actual comenzó el 1 de octubre de 2025, después de que el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la institución no alcanzaran un acuerdo. El paro provocó el cierre de las sucursales de la institución a nivel nacional. Nacional Monte de Piedad informó entonces que se trataba de 302 sucursales.
No es la primera vez que los trabajadores del Monte de Piedad colocan banderas rojinegras en sus instalaciones.
En febrero de 2024 estalló otra huelga, que duró alrededor de un mes y terminó después de que trabajadores y administración alcanzaran un acuerdo con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En esa ocasión, se logró un aumento salarial de 18%.
Antes de esa movilización, de diciembre de 1997 hasta junio de 1998, durante más de cinco meses, existió una huelga.
¿Por qué comenzó la huelga de 2025?
Nacional Monte de Piedad sostiene que el punto central está relacionado con el mecanismo para ocupar plazas vacantes y con la negativa de la dirigencia sindical a aceptar el proceso de asignación de puestos que propone la institución.
En marzo de 2026, el Monte afirmó que el sindicato no había acreditado las supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que dieron origen al emplazamiento.
La organización sindical, por su parte, tiene una posición distinta respecto a las causas del conflicto y a la actuación de la administración.
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Los clientes quedaron en medio del conflicto
En marzo de 2026, Nacional Monte de Piedad reconoció que la suspensión de actividades implicaba que no se podía hacer la entrega de prendas a clientes que ya habían cumplido con el pago de sus empeños, sin embargo, las prendas permanecen resguardadas en las bóvedas de las sucursales.
Además, los clientes que hayan cumplido con sus pagos tienen garantizada la devolución de sus artículos una vez que termine el proceso y se reanuden las operaciones. Para evitar intereses adicionales se deben realizar pagos de desempeño mediante los mecanismos oficiales disponibles.
Pero para usuarios como Natalia, pagar no resuelve por sí solo el problema si las prendas continúan dentro de una sucursal a la que no pueden acceder.
“Es oro de la familia... jamás lo dejaría perder”
Carlos, de Ciudad de México, tiene 17 boletas de empeño correspondientes a 2025. Desde hace años va a Nacional Monte de Piedad para enfrentar imprevistos y cubrir algunos pagos.
Asegura que siempre había cumplido con sus compromisos y recuperado las prendas que dejaba en garantía. Esta vez, sin embargo, la huelga cambió la situación.
"Ha sido oro de la familia y prendas que jamás lo dejaría perder, además que son un activo fijo en casa. El oro siempre sube", comenta.
Actualmente calcula que su deuda supera los 80,000 pesos. De acuerdo con sus estimaciones, bajo las condiciones de intereses que normalmente enfrentaba, el monto estaría entre 65,000 y 70,000 pesos.
Durante los primeros días de la huelga buscó información con la institución y posteriormente intentó consultar su situación a través de la aplicación. Fue entonces cuando comenzó a preocuparse por el aumento de los intereses asociados a sus empeños.
“Me preocupa mis prendas, pero más me preocupa el abuso de querer cobrar más intereses por los que yo no firmé”, señala.
Carlos reconoce que tiene una deuda con Nacional Monte de Piedad y que debe pagarla. Su inconformidad está en que él no forma parte del conflicto laboral y considera que no debería verse afectado por una huelga en la que no participa.
Para él, el problema va más allá de una deuda pendiente, son 17 empeños y varias piezas de oro que pertenecen al patrimonio de su familia.
Expansión solicitó una postura a Nacional Monte de Piedad sobre los intereses y visión a un año del inicio de la huelga, sin embargo, no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación.
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El caso llegó a la Suprema Corte
Mientras los clientes esperan una salida, el conflicto laboral entró en una nueva etapa jurídica. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde quedó identificado como el amparo en revisión 33/2026.
En agosto, la Suprema Corte decidió revisar el caso para determinar si fue correcto declarar que la huelga era inexistente, por lo que se tendrá que analizar si la resolución que dejó sin efecto la huelga se tomó conforme a la ley.
Después de esta decisión, Nacional Monte de Piedad expresó su respeto a la decisión y señaló que espera que la resolución establezca un precedente sobre el debido proceso y la seguridad jurídica de los trabajadores.
La institución también aclaró que, desde su perspectiva, lo que resuelva la Corte no resolverá directamente las causas que originaron la huelga, aunque sí puede representar una vía para avanzar hacia una solución.