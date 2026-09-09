Durante la conferencia matutina de este miércoles 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Paquete Económico 2027 no crea impuestos ni aumenta las tasas existentes.



“No hay nuevos impuestos. Eso es lo primero”, afirmó la mandataria y explicó que el gobierno buscará obtener más recursos combatiendo la evasión fiscal y el uso de facturas falsas.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que 129,000 empresas han declarado pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales, mientras que 54,000 llevan al menos cinco años consecutivos reportando números rojos sin una justificación económica clara.

“Se detectó que empresas que menos ISR pagan o determinan pérdida fiscal usan facturas falsas hasta por el 10% de sus gastos”, señaló el funcionario.

Declarar una pérdida no constituye por sí mismo una irregularidad, pues una empresa puede gastar más de lo que ingresa durante una crisis, una etapa de inversión o sus primeros años de operación. El SAT pondrá la atención en los casos recurrentes y en aquellos que presenten comprobantes relacionados con operaciones presuntamente inexistentes.

Más de 38,000 empresas fueron bloqueadas

Martínez Dagnino informó que, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación a más de 3,000 empresas señaladas como factureras.

Durante ese periodo también bloqueó a más de 38,000 empresas que facturaban operaciones ficticias y realizó cerca de 2,000 auditorías.

Ante estos resultados, el Paquete Económico 2027 plantea nuevos controles sobre las deducciones y las pérdidas fiscales que las empresas utilizan para reducir el ISR que deben pagar. El funcionario aseguró que las medidas estarán basadas en prácticas aplicadas en Estados Unidos, la Unión Europea y países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), explicó el titular del SAT.

“Fortalecemos los ingresos con medidas para combatir a las factureras y la evasión y elusión fiscal”, dijo el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

Hacienda espera que los ingresos tributarios crezcan 5.9% en términos reales durante 2027. El gobierno sostiene que este aumento se conseguirá mediante una mayor eficiencia recaudatoria, sin crear impuestos ni elevar sus tasas.

Martínez Dagnino añadió que los ingresos tributarios alcanzarán al cierre de 2026 un nivel equivalente a 15.4% del producto interno bruto, la proporción más alta registrada hasta ahora.

La iniciativa de reforma a la Ley del ISR, presentada en el marco de la entrega del Paquete Económico 2027, señala que 737,000 empresas presentaron su declaración anual en 2025. Y que de las 524,000 que reportaron ingresos, 318,000 —casi 61%— no pagaron ISR. Los nuevos límites a deducciones y pérdidas fiscales se concentrarían en empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales.

Además, el Ejecutivo envió el 8 de septiembre reformas a la Ley Aduanera y dos nuevas iniciativas: la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, y la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Esta última busca reducir el uso de efectivo, facilitar pagos desde celulares, impulsar la formalización y disminuir las comisiones bancarias.

