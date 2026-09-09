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Economía

Menos crecimiento, más fiscalización a empresas y retos en deuda, las claves del Paquete Económico 2027

Hacienda confía en que la inversión pública y las exportaciones impulsarán el PIB, mientras pone freno a empresas ya instaladas limitando deducciones y la deuda continua su trayectoria al alza.
mié 09 septiembre 2026 05:55 AM
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Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, entrega Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión. Foto: Alfredo Estrella/AFP.
El titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora explicó que se destinará 2.6% del PIB en inversión física presupuestaria, la cual se canalizará a través del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar. (Foto: Alfredo Estrella/AFP. )

Un menor crecimiento económico, más fiscalización y menos deducciones para las empresas y retos para solventar la deuda pública esperan a los mexicanos al llegar 2027, de acuerdo con la propuesta del Paquete Económico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó este 8 de septiembre, al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y votación.

Para el siguiente año, Hacienda, a cargo de Édgar Amador Zamora, espera que el PIB crezca en un rango de entre 1.5% y 2.5%, menor al aprobado para 2026, proyectado entre 1.8% y 2.8%, el cual quedó muy por arriba de la nueva perspectiva de Hacienda para el cierre de este año al ajustarse a entre 1.0% y 2.0%.

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Entre los factores que motivaron a bajar la perspectiva económica, Hacienda destacó el moderado crecimiento de la economía en el primer trimestre de 1.1%, la cual disminuyó la base para las perspectivas hacia 2027. A su vez, este menor dinamismo obedeció a el escalonamiento del conflicto en Medio Oriente que encareció los precios del petróleo y los combustibles, generó volatilidad financiera puso más cautelosos a los inversionistas, e interrumpió las cadenas globales de valor.

También afectó la incertidumbre para el comercio internacional, además de la aplicación de medidas arancelarias, aunado a la prevalencia de altas tasas de interés a nivel global y nacional para contener la inflación, además de afectaciones climáticas adversas.

Crecimiento para 2027 será por mayor inversión y exportaciones

No obstante, la proyección para 2027 queda por arriba de la ajustada para 2026, con la expectativa de la aceleración de la inversión pública y el consumo privado, tras incrementos a los salarios reales, la baja de desempleo y la consolidación de los Programas para el Bienestar, aseveró la dependencia.

Para ello, Amador Zamora, explicó que se destinará 2.6% del PIB en inversión física presupuestaria, la cual se canalizará a través del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el cual, habilita el modelo de inversión mixta para la coparticipación del sector privado en el desarrollo de obra pública.

También se espera que las exportaciones de alto contenido tecnológico, como equipo de cómputo y electrónicos, se dinamicen a través del T-MEC, y una recuperación de la producción industrial en Estados Unidos. Los recortes a las tasas de interés alrededor del mundo y en México también son un aliciente para dinamizar la economía, destacó Hacienda.

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Más fiscalización para las empresas ya instaladas

Si bien el Paquete Económico 2027 contiene incentivos para dinamizar las inversiones para el Plan México y en Polos de Desarrollo, para las empresas instaladas en el país, se avizoran frenos para las empresas ya instaladas en México, pues en la miscelánea fiscal, se proponen cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para limitar las deducciones autorizadas, a gastos que son esenciales para la realización de sus actividades económicas.

El planteamiento se basa en el objetivo de continuar con la lucha contra las ‘factureras’, las cuales son empresas constituidas legalmente, pero que simulan operaciones para expedir facturas con la finalidad de aplicar deducciones indebidas, generando pérdidas millonarias al fisco.

“Aunque el objetivo es combatir a quienes realizan operaciones falsas o planeaciones agresivas, al quedar plasmadas en la reforma o paquete económico, estas disposiciones se vuelven de aplicación general. Esto significa que terminarán afectando a todos los contribuyentes, en específico a las personas morales con ingresos mayores a 50 millones de pesos, que es una base bastante amplia, el tema es analizar varios supuestos para ver cómo se va a estar comportando este cambio”, explicó Luis Carlos Figueroa, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP).

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Sin impuestos nuevos para 2027, Hacienda apuesta por apretar ISR a empresas, y más inscripciones al RESICO

El especialista en materia de impuestos explicó que, entre las consecuencias de estos posibles limites a las deducciones, destaca un pago de ISR más alto, pues si una empresa obtiene una utilidad real menor en su ejercicio, esta se puede convertir en una utilidad mayor para efectos fiscales.

Además de continuar con la implementación de medidas para enfrentar los cambios que se aplicaron en esta materia como las auditorías exprés, listas negras del SAT y pausa a los sellos digitales, las empresas también, de aprobarse estas propuestas para 2027, enfrentarán cambios en la presentación en las declaraciones, pues cambiarán los formularios y la forma de cumplir con esta obligación, detalló Figueroa.

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Con este tipo de cambios, además de fomentar la formalización de empresas adhiriéndose al Régimen Simplificado de Confianza (Resico), el avance de la fiscalización de la economía digital e incentivos fiscales para la inversión, Hacienda prevé elevar la recaudación de impuestos en 236,900 millones de pesos, en comparación con lo aprobado para 2026, de este total, más de 120,000 millones serán por ISR. Así contribuirá a una recaudación tributaria total de 6.3 billones al cierre de 2027.

Deuda en crecimiento

La dinamización enfocada en los ingresos tributarios no será suficiente para desincentivar la deuda, pues mientras se estiman ingresos presupuestarios totales por impuestos, derechos y petróleo por un total de 9.2 billones de pesos, el gasto neto se estima en 10.5 billones de pesos. Lo que implica un déficit de 1.4 billones, y Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP, la medida más amplia de la deuda) en más de 1.6 billones, que representan el 3.9% del PIB.

Si bien, los RFSP para 2027 se proyectan menores en 5.1%, frente a lo aprobado para 2026, el Saldo Histórico de los RFSP se incrementaría a 55% del PIB; 2.7 puntos más del PIB que lo aprobado para el cierre de este año; 52.3% del PIB.

No obstante, Hacienda aclaró que, tras la revisión de la serie histórica del PIB realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dicho nivel aprobado (para 2026) equivale a 54.5% del PIB en la nueva base de comparación.

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Paquete Económico Presupuesto del gobierno Secretaría de Hacienda y Crédito Público Edgar Amador Zamora

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