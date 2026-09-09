Inegi reporta inflación de 3.26% en agosto; la subyacente sorprende a la baja

La sorpresa también se presentó en la inflación subyacente, que excluye productos con precios altamente volátiles, como los energéticos y agropecuarios. Este indicador avanzó 0.16% mensual y se ubicó en 3.88% anual.

El consenso consultado por Citi esperaba que la subyacente aumentara 0.20% en el mes y alcanzara 3.93% anual. Por lo tanto, el avance mensual quedó cuatro puntos base por debajo de lo proyectado y la tasa anual resultó cinco puntos base menor.

Se trata de una señal favorable para Banxico, debido a que el componente subyacente refleja con mayor claridad las presiones de precios de mediano plazo. Sin embargo, su tasa anual todavía permanece cerca del límite superior del intervalo de variabilidad del banco central, establecido entre 2% y 4%.

Servicios mantienen presiones sobre la inflación|

Al interior de la inflación subyacente, los precios de las mercancías aumentaron 0.11% durante agosto y acumularon una variación anual de 3.41%.

Los alimentos procesados, bebidas y tabaco subieron 0.14% mensual y 4.68% anual, mientras que las mercancías no alimenticias registraron incrementos de 0.07% mensual y 2.32% anual.

Los servicios continuaron como el componente de mayor presión, con un aumento de 0.21% mensual y una inflación anual de 4.33%.

Dentro de este rubro, el costo de la vivienda avanzó 3.57% anual, mientras que las colegiaturas aumentaron 6.04%. Los precios de otros servicios, entre los que se encuentran restaurantes, consultas médicas, telefonía móvil y mantenimiento de automóviles, subieron 4.82% anual.



Por finalidad del consumo, los servicios educativos registraron una inflación anual de 6.02%, mientras que los restaurantes y servicios de alojamiento reportaron un incremento de 6.27%.

Cebolla y huevo presionan el bolsillo

La inflación no subyacente aumentó 0.36% mensual y se ubicó en 1.13% anual. Los productos agropecuarios subieron 0.78% durante el mes, aunque presentaron una disminución de 1.53% frente a agosto de 2025.

La cebolla fue el producto con mayor incidencia al alza, tras encarecerse 32.70% en un mes. Le siguieron el huevo, con un incremento de 8.91%; el chile serrano, con 19.61%, y el limón, con 11.17%.

También aumentaron los precios de las universidades, 1.29%; los taxis, 1.52%, y las loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.43%.

En sentido contrario, la papa y otros tubérculos bajaron 10.66%; el gas doméstico LP bajó 2.20%; el pollo, 1.72%, y los automóviles, 0.83%.

También se registraron disminuciones en el transporte aéreo, de 5.23%; los servicios turísticos en paquete, de 4.79%, y el aguacate, de 6.71%.

La canasta de consumo mínimo presentó un incremento mensual de 0.26% y una inflación anual de 2.97%, menor al 3.45% observado en agosto de 2025.

El dato menor a lo esperado reduce las presiones inmediatas sobre Banxico, aunque la persistencia de la inflación de servicios y de algunos alimentos procesados mantiene razones para actuar con cautela. En la Encuesta Citi, 25 de 37 participantes anticipaban que la tasa de referencia permanecería sin cambios en el corto plazo.