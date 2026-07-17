Colegiaturas privadas suben casi 6% anual y presionan a escuelas y familias

De acuerdo con Francisco Cordero, CEO de Laudex, el alza de colegiaturas responde principalmente a costos reales. El directivo cita un análisis de Banxico sobre universidades privadas que separa el aumento de precios entre costos y demanda. Y deja ver que, entre 2016 y 2018, de los 9.84 puntos porcentuales que subió el precio, 6.65 puntos vinieron del lado de los costos y 3.19 puntos de la demanda.

“En números redondos, dos terceras partes del alza son costo real”, señala el especialista de Laudex, una empresa especializada en otorgar créditos educativos. Si bien entre 2016 y 2018, periodo de referencia de Banxico, los servicios educativos crecieron a una tasa promedio de 4%, los últimos tres años los incrementos han estado por encima de la inflación general. Desde 2020 a la fecha, la inflación acumulada en este rubro es del 30%.

El encarecimiento ocurre en un mercado que no representa a la mayoría del sistema educativo, pero sí a una franja relevante de hogares que buscan alternativas privadas. De acuerdo con datos del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina de la Unesco , 83.7% de los estudiantes en México asiste a escuelas públicas y 16.3% al sector privado; es decir, aproximadamente un alumno en escuela privada por cada cinco en el sistema público.

Los aumentos en servicios educativos se perciben con mayor fuerza desde la recuperación de la pandemia, de junio de 2023 a junio de 2026, el aumento acumulado fue de aproximadamente 19.2%. Una tasa promedio de aproximadamente 6% anual.

Costos reales detrás de las colegiaturas

El principal costo de escuelas y universidades privadas es la nómina, de hecho, Laudex retoma datos del Censo Económico del Inegi para educación superior y señala que los sueldos del personal pasaron de representar 42.8% del gasto operativo en 2013 a 55.1% en 2023. En términos simples, de cada 100 pesos que gasta una institución de educación superior para operar, 55 se van a sueldos.

La presión no viene solo de maestros frente a grupo, también incluye administrativos, personal de apoyo, mantenimiento, seguridad, tecnología y servicios. Según Laudex, renta y mantenimiento existen como costos reales, pero pesan menos que la nómina: entre ambos no llegan a 7 de cada 100 pesos del gasto operativo.