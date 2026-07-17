Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Colegiaturas privadas suben casi 6% anual y presionan a escuelas y familias

Los mayores costos laborales elevan las cuotas mientras los hogares tienen menos margen para pagarlas. El resultado son más becas, descuentos y menor inversión en infraestructura educativa.
vie 17 julio 2026 05:05 AM
Añadir Expansión en Google
colegiaturas-mexico-alza-precios-educacion-privada
El gasto de los hogares mexicanos en educación creció apenas 6% entre 2022 y 2024, mientras las colegiaturas privadas suben ese mismo porcentaje cada año, según datos de Laudex. Esto podría indicar que están optando por escuelas más baratas, escuelas públicas o financiando estudios (lo cual no se ve reflejado como gasto), o una combinación de las tres estrategias. (juanjomenta/Getty Images)

La educación privada en México vive una presión de precios que plantea un reto para la calidad de educación de millones de familias. Los precios de los servicios educativos pasaron de crecer 1.1% anual en junio de 2021 y 3.3% en junio de 2022, a 4.9% en junio de 2023. Desde entonces crecieron a un ritmo de 6% anual entre junio de 2024 y junio de 2026, de acuerdo con los datos del Inegi.

El problema no se limita a que las escuelas “cobren más”, porque pueden hacerlo, sino a que la estructura de costos están cambiando como resultado, en parte de las políticas salariales, pero también de las presiones tecnológicas.

Publicidad

De acuerdo con Francisco Cordero, CEO de Laudex, el alza de colegiaturas responde principalmente a costos reales. El directivo cita un análisis de Banxico sobre universidades privadas que separa el aumento de precios entre costos y demanda. Y deja ver que, entre 2016 y 2018, de los 9.84 puntos porcentuales que subió el precio, 6.65 puntos vinieron del lado de los costos y 3.19 puntos de la demanda.

“En números redondos, dos terceras partes del alza son costo real”, señala el especialista de Laudex, una empresa especializada en otorgar créditos educativos. Si bien entre 2016 y 2018, periodo de referencia de Banxico, los servicios educativos crecieron a una tasa promedio de 4%, los últimos tres años los incrementos han estado por encima de la inflación general. Desde 2020 a la fecha, la inflación acumulada en este rubro es del 30%.

El encarecimiento ocurre en un mercado que no representa a la mayoría del sistema educativo, pero sí a una franja relevante de hogares que buscan alternativas privadas. De acuerdo con datos del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina de la Unesco , 83.7% de los estudiantes en México asiste a escuelas públicas y 16.3% al sector privado; es decir, aproximadamente un alumno en escuela privada por cada cinco en el sistema público.

Los aumentos en servicios educativos se perciben con mayor fuerza desde la recuperación de la pandemia, de junio de 2023 a junio de 2026, el aumento acumulado fue de aproximadamente 19.2%. Una tasa promedio de aproximadamente 6% anual.

Costos reales detrás de las colegiaturas

El principal costo de escuelas y universidades privadas es la nómina, de hecho, Laudex retoma datos del Censo Económico del Inegi para educación superior y señala que los sueldos del personal pasaron de representar 42.8% del gasto operativo en 2013 a 55.1% en 2023. En términos simples, de cada 100 pesos que gasta una institución de educación superior para operar, 55 se van a sueldos.

La presión no viene solo de maestros frente a grupo, también incluye administrativos, personal de apoyo, mantenimiento, seguridad, tecnología y servicios. Según Laudex, renta y mantenimiento existen como costos reales, pero pesan menos que la nómina: entre ambos no llegan a 7 de cada 100 pesos del gasto operativo.

Publicidad

Circe, científica y directiva del área de salud de una universidad privada en Puebla, describe el dilema desde dentro de una institución. En reuniones recientes con escuelas y facultades de Medicina, dice, el tema recurrente fue la combinación de costos altos, salarios, menor inversión y menos apoyos para equipamiento, justo cuando la formación médica exige más tecnología, nuevos equipos y actualización constante.

“En la universidad donde trabajo, que tiene 45 años desde su fundación, hemos apoyado a los alumnos y durante dos años no hemos subido la colegiatura, pero es como parte de un apoyo solidario. Pero el costo de eso es que en los presupuestos ya no hay más inversiones en infraestructura o equipo”, afirma la académica, quien pidió reservar los datos personales con el fin de compartir su opinión para esta nota.

Esto significa que no subir colegiaturas también tiene costo. Puede aliviar a las familias en el corto plazo, pero reduce margen para laboratorios, mantenimiento, equipamiento o nuevos proyectos académicos.

Lee más

encuesta de bienestar autoreportado inegi
Economía

Los mexicanos superan la educación de sus padres, pero no necesariamente su patrimonio

Las familias ya no absorben igual el golpe

El encarecimiento de la educación privada ocurre en un momento en que los hogares no parecen tener el mismo espacio presupuestal que antes. Laudex contrasta el aumento de colegiaturas con la ENIGH; en 2016, los hogares gastaban en promedio 1,761 pesos mensuales en educación y esparcimiento, en términos reales; en 2020 el gasto cayó a 965 pesos por la pandemia; en 2022 subió a 1,445 pesos y en 2024 llegó a 1,531 pesos.

El problema es que, entre 2022 y 2024, ese gasto de los hogares creció apenas 6% en dos años, mientras la colegiatura puede subir cerca de 6% cada año. Además, el gasto de 2024 todavía fue 13% menor al de 2016, descontando inflación. Para el especialista, eso sugiere tres ajustes simultáneos: las familias recortan otros gastos, piden dinero prestado o cambian hacia escuelas más baratas. “La familia mexicana ya no le está alcanzando de la manera en que le alcanzaba hace ocho años”, sostiene Cordero.

Jonathan, director de una preparatoria incorporada a la BUAP, observa algo similar en educación media superior y reconoce que su escuela ha tenido que dar descuentos y becas para apoyar a padres de familia, pero aun así algunas familias buscan alternativas públicas, donde además pueden recibir apoyos.

Publicidad

“Los padres buscan otras opciones, como escuelas de gobierno, donde además les dan becas. Y nos afecta”, señala. También reconoce que hay menos alumnos de nuevo ingreso que en años anteriores y que los incrementos en servicios, cuotas frente a la BUAP, procesos de admisión, impuestos, renta y nómina obligan a ajustar costos.

Licenciaturas, el foco de presión

La presión no es igual en todos los niveles. Laudex otorga financiamientos educativos y advierte que, dentro de su propia cartera, el encarecimiento se está concentrando más en licenciatura que en posgrado. De acuerdo con datos de sus clientes, el precio promedio reportado por alumnos de licenciatura subió de 72,075 a 81,256 pesos en un año, un aumento de 12.7%. En diplomados, el alza fue de 8%, mientras que en maestrías el precio promedio bajó de 72,114 a 60,566 pesos, una caída de 16%.

La explicación es que la licenciatura tiene una demanda más firme, ya que muchas familias la consideran una etapa difícil de postergar. En cambio, una maestría puede aplazarse si el precio no cuadra. Eso da a las universidades más margen para ajustar precios en licenciatura que en ciertos programas de posgrado.

Circe lo ve también como consumidora de educación continua. “Como consumidor, yo percibo que los posgrados son cada vez más inaccesibles, por los precios, están exorbitantes”, dice. En su universidad, agrega, los convenios con instituciones como Canacintra se han vuelto relevantes para seguir capacitando al personal docente.

El encarecimiento de la educación privada no solo pega al bolsillo, también puede deteriorar las condiciones educativas por dos vías. Por un lado, familias que tienen que bajar de nivel de gasto y, por otro lado, escuelas que, al no poder trasladar todos sus costos, recortan inversión. Cuando una universidad congela colegiaturas para apoyar a sus alumnos, como relata Circe, puede terminar sacrificando mantenimiento, laboratorios o equipamiento.

Cuando una preparatoria ofrece becas y descuentos para retener matrícula, como cuenta Jonathan, protege a familias, pero reduce margen financiero. El riesgo es que se cierre aún más un embudo educativo para familias de menores recursos. De hecho, Laudex advierte que solo uno de cada tres jóvenes que empieza primaria llega a la universidad, y que 6.4 millones de niños y jóvenes de 3 a 18 años están fuera de la escuela. Además, afirma, con evidencia de IMCO y PISA que el nivel socioeconómico es el predictor más fuerte del desempeño académico en México, con una brecha equivalente a tres grados escolares en matemáticas entre los hogares más ricos y los más pobres.

Tags

educación Universidades

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad