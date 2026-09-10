¿Qué pasa si uno de los hermanos no quiere vender?

Una de las principales dudas aparece cuando uno de los hermanos dice que no quiere vender. Su negativa, sin embargo, no significa que los demás tengan que permanecer indefinidamente como copropietarios.

El Código Civil en Ciudad de México establece que ningún copropietario está obligado a permanecer en la indivisión y que, cuando el inmueble no puede dividirse de manera cómoda, puede procederse a su venta y repartir el precio entre los propietarios conforme a sus participaciones.

Esto significa que si una casa no puede dividirse físicamente entre los hermanos y ninguno llega a un acuerdo para que uno de ellos se quede con ella, existen mecanismos legales para terminar con la copropiedad.

Otra alternativa es que uno de los hermanos se quede con la casa y compre las participaciones de los demás. Para determinar cuánto tendría que pagar, lo recomendable es contar con un avalúo que establezca el valor del inmueble.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla el inventario y avalúo de los bienes dentro del procedimiento sucesorio, antes de llegar a la partición y adjudicación.

Por ejemplo, si una casa tiene un valor de 4 millones de pesos, y cuatro hermanos tienen participaciones iguales, cada uno tendría una participación equivalente a un millón de pesos. Si uno quiere quedarse con el inmueble, tendría que negociar la adquisición de las participaciones de los otros tres.