Ya puedes heredar tu Instagram y aprovechar el mes del testamento, estos son los requisitos

¿Puedes dejar tus cuentas de redes sociales en tu testamento?

Sí puedes contemplar tus bienes digitales dentro de las disposiciones de tu testamento, el Colegio de Notarios de la CDMX señala que el testamento puede utilizarse para disponer de bienes muebles, inmuebles o digitales.



Esto es especialmente relevante para quienes tienen una parte importante de su vida, fotografías, videos, contenidos o incluso activos vinculados con internet.

Sin embargo, poner una cuenta de Instagram en el testamento no significa que la plataforma vaya a transferir automáticamente la cuenta a otra persona.

Meta, propietaria de Instagram y Facebook, tiene sus propias reglas sobre qué ocurre con una cuenta cuando fallece su titular. Por ello, además de establecer tu voluntad ante un notario, es importante conocer las opciones que ofrece la plataforma para una cuenta cuyo propietario haya fallecido.

El testamento también puede utilizarse para establecer disposiciones sobre bienes digitales. (iStock by Getty Images)





¿Qué puedes dejar establecido?

El testamento permite expresar la voluntad de una persona para que sus disposiciones se hagan efectivas después de su fallecimiento. En el caso de los bienes digitales, esto permite incluirlos dentro de la planeación patrimonial.

La recomendación es identificar previamente qué cuentas, contenidos o activos digitales tienes y qué quieres que ocurra con ellos. No se trata únicamente de redes sociales, también pueden existir fotografías almacenadas en la nube, archivos, dominios, contenidos digitales o bienes con valor económico.