Ya puedes heredar tu Instagram y aprovechar el mes del testamento, estos son los requisitos

Tu cuenta de Instagram, Facebook, X, entre otras redes sociales también forman parte de tu vida digital y, aunque no funciona igual que una casa, un automóvil o una cuenta bancaria, puedes tomar previsiones sobre qué quieres que ocurra con tus bienes y contenidos digitales cuando mueras. Septiembre es el Mes del Testamento y está es una oportunidad para dejar por escrito estas decisiones a un mejor precio.
El tema cobra relevancia porque cada vez más personas jóvenes se acercan a este trámite. Entre las campañas de Septiembre, Mes del Testamento de 2021 y 2025, la participación de personas menores de 45 años aumentó 40%, de acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México.
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¿Puedes dejar tus cuentas de redes sociales en tu testamento?
Sí puedes contemplar tus bienes digitales dentro de las disposiciones de tu testamento, el Colegio de Notarios de la CDMX señala que el testamento puede utilizarse para disponer de bienes muebles, inmuebles o digitales.
Esto es especialmente relevante para quienes tienen una parte importante de su vida, fotografías, videos, contenidos o incluso activos vinculados con internet.
Sin embargo, poner una cuenta de Instagram en el testamento no significa que la plataforma vaya a transferir automáticamente la cuenta a otra persona.
Meta, propietaria de Instagram y Facebook, tiene sus propias reglas sobre qué ocurre con una cuenta cuando fallece su titular. Por ello, además de establecer tu voluntad ante un notario, es importante conocer las opciones que ofrece la plataforma para una cuenta cuyo propietario haya fallecido.
¿Qué puedes dejar establecido?
El testamento permite expresar la voluntad de una persona para que sus disposiciones se hagan efectivas después de su fallecimiento. En el caso de los bienes digitales, esto permite incluirlos dentro de la planeación patrimonial.
La recomendación es identificar previamente qué cuentas, contenidos o activos digitales tienes y qué quieres que ocurra con ellos. No se trata únicamente de redes sociales, también pueden existir fotografías almacenadas en la nube, archivos, dominios, contenidos digitales o bienes con valor económico.
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¿A qué edad puedo hacer mi testamento?
La Ciudad de México concentra 23% de los testamentos otorgados en México y es la entidad donde más se realiza este instrumento notarial. Entre 2021 y junio de 2026 se otorgaron 202,419 testamentos ante notarios de la capital, según datos de la Red Integral Notarial del Colegio de Notarios de la CDMX.
Además, es importante recalcar que realizar este trámite ante notario no es un trámite reservado para personas de edad avanzada.
En la Ciudad de México se puede otorgar un testamento desde los 16 años. Para hacerlo, el Colegio señala que se requiere presentar una identificación oficial con fotografía, agendar una cita en alguna de las 250 notarías de la capital y cubrir el costo.
Durante la cita, la persona manifiesta su voluntad y el notario la expresa en el documento notarial. Las disposiciones del testamento solamente tendrán efectos cuando fallezca quien lo otorgó.
Descuentos y precios del testamento en septiembre 2026
En cada entidad es distinto el precio de realizar un testamento frente a notario, en el caso de Ciudad de México el costo para este mes será de 3,800 pesos, con IVA.
Por ejemplo, el costo más bajo en las 32 entidades del país se encuentra en Chiapas con 1,000 pesos, con IVA.
¿Qué más puedes dejar previsto en tu testamento?
El testamento no solamente sirve para decidir quién recibirá una casa, un departamento o una cuenta bancaria.
De acuerdo con el Colegio de Notarios de la CDMX, también puede utilizarse para proteger a menores de edad mediante la designación de un tutor o tutriz, establecer disposiciones relacionadas con deudas adquiridas o realizar el reconocimiento de hijos.
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Por eso, septiembre puede ser un buen momento para revisar qué quieres que ocurra con tu patrimonio y también con tu información, contenidos y bienes digitales.