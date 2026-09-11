¿Te piden descargar un app para un préstamo? ABM y Condusef suben alerta por intentos de fraude con malware

Actualmente, el sector financiero en México ha elevado las alertas sobre el crecimiento del fraude a usuarios, con lo que tanto autoridades como bancos, comenzaron una fuerte campaña en sus canales de comunicación advirtiendo el riesgo de descargar apps a teléfonos móviles.



De acuerdo con ABM y Condusef, una vez que el malware obtiene acceso al dispositivo, los atacantes pueden intentar utilizar las credenciales legítimas del cliente o mecanismos de autenticación que hayan sido comprometidos para realizar operaciones no autorizadas. Esto también puede dificultar que la institución financiera identifique de inmediato el origen de una transacción fraudulenta.

Entre las modalidades identificadas están el control remoto del teléfono, la superposición de pantallas, extensiones maliciosas y la instalación de archivos o aplicaciones comprometidas. Por ello, la banca ha reforzado sus medidas de prevención y la comunicación con sus clientes.

¿Cómo identificar un posible fraude?

La ABM y la Condusef recomendaron desconfiar de mensajes que generen una sensación de urgencia o provengan de remitentes dudosos, especialmente cuando soliciten contraseñas, NIP, códigos de verificación o información de tarjetas. También deben considerarse como señales de alerta las instrucciones para instalar aplicaciones, permitir el acceso remoto al teléfono, abrir enlaces sospechosos o descargar archivos desde mensajes no solicitados.

Un cambio inusual en el funcionamiento del celular también puede ser una señal de que el dispositivo fue comprometido. Para reducir el riesgo, las instituciones recomendaron mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones, utilizar herramientas antivirus activas y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

También pidieron no compartir contraseñas, NIP ni códigos de verificación, así como evitar la instalación de herramientas de control remoto cuando sean solicitadas por terceros. Antes de autorizar una transferencia, el usuario debe verificar el monto, beneficiario y cuenta de destino.

Otra medida recomendada es activar las alertas de movimientos y revisar directamente en la aplicación oficial del banco las operaciones realizadas. Si se recibe un mensaje sospechoso, la recomendación es no descargar archivos ni aplicaciones, bloquearlo y reportarlo.

En caso de sospechar que el teléfono fue comprometido o detectar una operación que el usuario no reconoce, la ABM y la Condusef recomiendan detener la transacción, desconectar el dispositivo de internet y contactar de inmediato a la institución financiera mediante sus canales oficiales. También se deben cambiar las contraseñas desde un dispositivo seguro.