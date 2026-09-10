El banco que te alerta si estás en una llamada de posible fraude

La herramienta busca poner una advertencia en un momento en el que el usuario todavía puede detener la conversación y evitar compartir información o realizar alguna operación.

¿Cómo funciona la alerta de Banco Plata?

El mecanismo funciona cuando el cliente está hablando por teléfono y, mientras continúa la llamada, entra a la aplicación de Banco Plata para realizar alguna operación.



En ese momento, la aplicación puede mostrar una alerta para que el usuario se detenga y tenga precaución antes de continuar.

El banco no escucha tu llamada

Una de las dudas que puede generar una herramienta de este tipo es si el banco tiene acceso a lo que el cliente está hablando por teléfono.

Banco Plata señala que no escucha las conversaciones ni accede a su contenido. El estado de la llamada activa funciona únicamente como uno de los cientos de parámetros que Escudo Plata puede analizar en tiempo real para identificar posibles señales de riesgo.

Banco Plata señala que no escucha las conversaciones de sus clientes para activar esta alerta. (Banco Plata/Facebook)





Esto permite que la alerta se active sin que la institución tenga que conocer qué está diciendo la persona que está al otro lado del teléfono.