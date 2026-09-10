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El banco que te alerta si estás en una llamada de posible fraude

La herramienta busca advertir al usuario antes de que complete una operación que podría estar relacionada con un intento de fraude.
jue 10 septiembre 2026 07:04 PM
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Ante una alerta durante una llamada sospechosa, la recomendación es detener la operación y verificar directamente con el banco. (Banco Plata/Facebook)

Una llamada puede comenzar con un persona que asegura que detectó un movimiento extraño en tu cuenta y pide que confirmes algunos datos. Mientras la conversación continúa, existe una señal que podría ayudarte a detectar que algo no está bien.

Banco Plata cuenta con un mecanismo que alerte a sus clientes cuando identifica que podrían estar en una llamada relacionada con un intento de fraude.

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La herramienta busca poner una advertencia en un momento en el que el usuario todavía puede detener la conversación y evitar compartir información o realizar alguna operación.

¿Cómo funciona la alerta de Banco Plata?

El mecanismo funciona cuando el cliente está hablando por teléfono y, mientras continúa la llamada, entra a la aplicación de Banco Plata para realizar alguna operación.

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En ese momento, la aplicación puede mostrar una alerta para que el usuario se detenga y tenga precaución antes de continuar.

El banco no escucha tu llamada

Una de las dudas que puede generar una herramienta de este tipo es si el banco tiene acceso a lo que el cliente está hablando por teléfono.

Banco Plata señala que no escucha las conversaciones ni accede a su contenido. El estado de la llamada activa funciona únicamente como uno de los cientos de parámetros que Escudo Plata puede analizar en tiempo real para identificar posibles señales de riesgo.

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Banco Plata señala que no escucha las conversaciones de sus clientes para activar esta alerta. (Banco Plata/Facebook)


Esto permite que la alerta se active sin que la institución tenga que conocer qué está diciendo la persona que está al otro lado del teléfono.

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¿Por qué una llamada puede ser una señal de alerta?

Banco Plata señala que hasta el 90% de los fraudes contra usuarios bancarios involucra una llamada telefónica y suele aprovechar el tono de urgencia.

Una persona puede recibir una llamada de alguien que asegura trabajar en el banco y le informa que detectó un cargo extraño, que alguien intenta ingresar a su cuenta o que existe algún problema con su tarjeta.

El supuesto ejecutivo puede entonces pedirle que abra la aplicación, confirme una operación o proporcione información para “proteger” su dinero.

El problema es que la propia víctima termina realizando las operaciones que el defraudador necesita.

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¿La alerta bloquea la transferencia?

La función busca advertir al usuario antes de que concrete la operación, no sustituir su decisión.

La alerta pretende darle al cliente unos segundos para cuestionar lo que está haciendo y comprobar si realmente existe un problema con su cuenta.

Esto es importante porque una llamada telefónica por sí sola no significa que exista un fraude. La herramienta utiliza esa señal junto con otros elementos del contexto de la transacción.

¿Qué hacer si aparece la alerta?

Si el aviso aparece mientras una persona está hablando con alguien que asegura ser del banco, lo más prudente es detener la operación y terminar la llamada.

Después, el cliente puede comunicarse directamente con Banco Plata mediante sus canales oficiales para comprobar si realmente existe algún problema con su cuenta.

La recomendación también aplica aunque la persona que llama conozca datos aparentemente correctos del cliente. Los defraudadores pueden utilizar información personal para hacer que una llamada parezca legítima.

La clave es no dejarse llevar por la urgencia y no proporcionar contraseñas, NIP, códigos de seguridad ni autorizar movimientos a petición de alguien que llamó inesperadamente.

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¿Qué tan comunes son las llamadas de fraude?

Las llamadas siguen siendo una de las vías utilizadas para intentar engañar a los usuarios. Entre enero y mayo de 2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró más de 35,000 reclamaciones por posible fraude financiero, mientras que las reclamaciones de este tipo en la banca múltiple crecieron 18% frente al mismo periodo del año anterior.

La propia Comisión advierte que, cuando alguien llama para reportar un supuesto cargo no reconocido o un problema con la cuenta, los usuarios no deben proporcionar datos, contraseñas, NIP, tokens o códigos de seguridad, ni realizar transferencias siguiendo instrucciones recibidas durante la llamada.

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