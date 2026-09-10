El banco que te alerta si estás en una llamada de posible fraude

¿Por qué una llamada puede ser una señal de alerta?
Banco Plata señala que hasta el 90% de los fraudes contra usuarios bancarios involucra una llamada telefónica y suele aprovechar el tono de urgencia.
Una persona puede recibir una llamada de alguien que asegura trabajar en el banco y le informa que detectó un cargo extraño, que alguien intenta ingresar a su cuenta o que existe algún problema con su tarjeta.
El supuesto ejecutivo puede entonces pedirle que abra la aplicación, confirme una operación o proporcione información para “proteger” su dinero.
El problema es que la propia víctima termina realizando las operaciones que el defraudador necesita.
¿La alerta bloquea la transferencia?
La función busca advertir al usuario antes de que concrete la operación, no sustituir su decisión.
La alerta pretende darle al cliente unos segundos para cuestionar lo que está haciendo y comprobar si realmente existe un problema con su cuenta.
Esto es importante porque una llamada telefónica por sí sola no significa que exista un fraude. La herramienta utiliza esa señal junto con otros elementos del contexto de la transacción.
¿Qué hacer si aparece la alerta?
Si el aviso aparece mientras una persona está hablando con alguien que asegura ser del banco, lo más prudente es detener la operación y terminar la llamada.
Después, el cliente puede comunicarse directamente con Banco Plata mediante sus canales oficiales para comprobar si realmente existe algún problema con su cuenta.
La recomendación también aplica aunque la persona que llama conozca datos aparentemente correctos del cliente. Los defraudadores pueden utilizar información personal para hacer que una llamada parezca legítima.
La clave es no dejarse llevar por la urgencia y no proporcionar contraseñas, NIP, códigos de seguridad ni autorizar movimientos a petición de alguien que llamó inesperadamente.